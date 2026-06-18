Oggi alle 8:30 in punto i presidenti di commissione apriranno i plichi telematici inviati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e da quel momento scatterà ufficialmente la prima prova dedicata all’italiano

Sono 3.091 gli studenti della provincia di Catanzaro che oggi affrontano la prima prova dell’esame di maturità. Un appuntamento atteso da migliaia di ragazzi che chiude il percorso delle scuole superiori e apre la strada alle scelte universitarie e professionali future.

Secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, la provincia catanzarese è la terza della Calabria per numero di candidati agli Esami di Stato, preceduta da Cosenza, con 6.253 maturandi, e da Reggio Calabria, con 5.641. Più contenuti i numeri di Vibo Valentia (1.559) e Crotone (1.511).

Complessivamente sono 18.055 gli studenti calabresi impegnati nella maturità 2026. Di questi, il 96,6% è stato ammesso all’esame, mentre i non ammessi si fermano al 3,4%, una percentuale sostanzialmente in linea con il dato nazionale.

Nella regione sono state costituite 549 commissioni d’esame, chiamate a seguire 17.545 candidati interni e 510 candidati esterni. La giornata di oggi è dedicata alla prima prova scritta di italiano, uguale per tutti gli indirizzi di studio. Domani gli studenti torneranno tra i banchi per la seconda prova, che varierà in base al percorso scolastico frequentato: latino al liceo classico e matematica allo scientifico, due delle materie tradizionalmente più temute dai maturandi.

A livello nazionale i candidati sono 527.747, in aumento rispetto ai 524.415 dello scorso anno. Oltre la metà frequenta i licei, seguiti dagli istituti tecnici e professionali. La giornata inizierà alle 8:30 in punto. In tutte le scuole italiane i presidenti di commissione apriranno i plichi telematici inviati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e da quel momento scatterà ufficialmente la prova. Gli studenti potranno lavorare al tema fino alle 14:30, per un totale di sei ore. Chi finirà prima potrà consegnare, ma soltanto dopo che saranno trascorse almeno tre ore dall'inizio dell'esame.