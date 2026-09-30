L’area verde di Via Tre Fontane sarà destinata alla realizzazione di un vigneto sociale e a progetti formativi per i detenuti

Favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, recuperare e valorizzare aree verdi cittadine e promuovere l’agricoltura sostenibile a km zero. Con questi obiettivi la Giunta comunale guidata dal sindaco Nicola Fiorita ha approvato la proposta di deliberazione per la concessione in comodato d’uso gratuito alla Casa Circondariale “Ugo Caridi” di un terreno di proprietà comunale sito in Via Tre Fontane. L’iniziativa nasce dall’accoglimento della richiesta formalizzata dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia. Il progetto prevede la piantumazione di un vigneto per la produzione e commercializzazione di "vino sociale", offrendo ai detenuti coinvolti l’opportunità di acquisire competenze professionali concrete nel settore vitivinicolo, spendibili nel mercato del lavoro al termine della pena.

La concessione avrà una durata di quattro anni, rinnovabili per ulteriori quattro. L’accordo stabilisce che la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria del terreno saranno a totale carico dell’Amministrazione Penitenziaria, con esonero dell’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal comodato.

La direzione della Casa Circondariale e il Provveditorato Regionale dell’amministrazione penitenziaria hanno espresso apprezzamento per l’operato della Giunta, segno tangibile di collaborazione interistituzionale. «Il carcere - hanno dichiarato - si pone, nei confronti della città che lo ospita, anche come un bacino di risorse umane e professionali e condividere progetti di reinserimento per i cittadini detenuti abbatte la recidiva e produce sicurezza sociale».