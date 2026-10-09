La prima perturbazione intensa della stagione sta per giungere sulla Calabria. Già da questa sera ma soprattutto tra la notte e la giornata di domani intensi temporali interesseranno l’intera regione con precipitazioni localmente molto abbondanti.

Le aree più colpite, secondo gli ultimi aggiornamenti, sarebbero quelle della bassa Calabria, Vibonese, Reggino, coste tirreniche catanzaresi e cosentine e l’intera fascia jonica del Catanzarese e Crotonese. Il tutto sarà accompagnato da intense raffiche di vento dai quadranti sud occidentali e un generale calo delle temperature con valori che si manterranno al di sotto delle medie stagionali.

In merito a ciò la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi arpacal ha emesso un’allerta arancione su tutto il territorio regionale a eccezione del Crotonese e Cosentino jonico, dove è stata emessa un’allerta gialla.