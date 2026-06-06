E' ormai tutto pronto a Catanzaro per il Nuvola Comics 2026, il festival del fumetto in programma al San Giovanni nel terzo fine settimana di giugno.

«Disegni del Destino si chiama la terza edizione – ci dice in esclusiva il direttore artistico Emiliano Lamanna – ed è un omaggio al fumetto italiano e all'artista Mimmo Rotella, ospiti della scena nazionale come Riccardo Nunziati, dell’ Astorina per Diabolik, Paolo Bacillierii, Vincenzo Filosa, Enzo Rizzi: una sorta di evoluzione questa del Nuvola, che sarà ambientato nella Terrazza del San Giovanni, mentre invece nell'area museale ci sarà il Nuvola Expo con 7 artisti in esposizione».

Fumetto come fenomeno intergenerazionale ormai radicato che conferma il gradimento della narrativa attraverso i vari stili del disegno.

«Nonostante siamo nel 2026, il fumetto è ancora un qualcosa di amato, di vissuto e di letto, quindi mantiene la sua intimità. Insomma la città, nelle interviste che abbiamo fatto, chiede pace e fumetti!».

Fruttuoso peraltro il dialogo tra gli animatori dei vari festival calabresi.

«Vi aspettiamo tutti il 19, 20 e 21 giugno al complesso monumentale del San Giovanni per la terza volta. Inevitabilmente voglio ricordare la terza edizione del premio Gianni De Luca, il Nuvola Cosplay Contest, e poi la bella novità, col proseguimento di una tavola rotonda molto importante e storica per quanto riguarda appunto i festival di cultura pop della Calabria. Ci saranno ospiti la direttrice Isabella Mari dell’ Amantea Comics, Celia Pontari di Vibo Comics, Sante Mazzei di Cosenza Comics and Games, Alessandro Sacco di Lamezia Comics and Co e Andrea Mazzotti del Trebbi Comics di Trebisacce.