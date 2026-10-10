Scende il livello di allerta per Reggino, Vibonese, Catanzarese e alcune aree del Cosentino e del Crotonese. Per oggi resta l’allerta arancione dopo i danni e i disagi causati dal maltempo, soprattutto sulla costa ionica reggina
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L'allerta meteo per le provincie di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catanzaro, le aree tirreniche del Cosentino e il litorale ionico a sud del Crotonese scende a gialla per la giornata di domani. E' quanto viene indicato nell'ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile regionale. Scendono da giallo a verde invece le altre aree ioniche del Cosentino e del Crotonese. Per oggi resta l'allerta arancione. La Protezione civile monitora costantemente l'evolversi dei fenomeni atmosferici che, nella notta scorsa, hanno causato danni e disagi particolarmente nel Reggino, a Melito Porto Salvo e nei territori limitrofi della costa ionica, interessando anche le aree di San Lorenzo e Bagaladi.