Un nuovo importante riconoscimento internazionale per la ricerca calabrese. Ludovico Abenavoli, professore ordinario di Gastroenterologia all’Università Magna Graecia di Catanzaro e direttore della Scuola di Specializzazione di Gastroenterologia ed Epatologia, è stato incluso nella prestigiosa classifica dei World’s Top 2% Scientists, che raccoglie gli scienziati più influenti a livello mondiale sulla base dell’impatto della loro produzione scientifica.

Un risultato che Abenavoli ha voluto condividere con il proprio gruppo di ricerca, sottolineando il valore di un percorso costruito nel tempo attraverso «passione, lavoro, sacrifici e una visione che diventa programmazione quotidiana».

Il docente e ricercatore calabrese ha dedicato questo traguardo alla sua terra, alla famiglia e alle persone care che non ci sono più. Ma nel suo messaggio c’è anche un riferimento alle difficoltà incontrate lungo il cammino: «Un pensiero anche a chi, anziché sostenermi, ha ostacolato il mio cammino». Esperienze che, spiega, gli hanno insegnato «a perseverare, a mantenere viva la passione per il mio lavoro e a coltivare il rispetto per me stesso e per gli altri».

Abenavoli è una figura da anni impegnata nella ricerca e nella formazione nel campo della gastroenterologia e dell’epatologia, con una produzione scientifica sviluppata anche attraverso collaborazioni nazionali e internazionali. Il suo lavoro si è concentrato in particolare sulle malattie del fegato e dell’apparato digerente, sulla nutrizione e sui rapporti tra alimentazione, metabolismo e patologie epatiche.

La presenza nella classifica dei World’s Top 2% Scientists rappresenta dunque non soltanto un riconoscimento personale, ma anche un risultato per l’Università Magna Graecia e per la ricerca che si sviluppa in Calabria.

Un riconoscimento che porta Catanzaro e la Calabria dentro una comunità scientifica internazionale e che, nelle parole dello stesso Abenavoli, assume soprattutto il significato di un punto di arrivo e, insieme, di una nuova responsabilità: continuare a lavorare, ricercare e costruire risultati attraverso il lavoro quotidiano.