L'Amministrazione Comunale di Cortale ha appreso dagli organi di informazione gli sviluppi dell'indagine giudiziaria che ha interessato un consigliere comunale in carica e un ex dipendente comunale, oggi in pensione, nell'ambito dell'operazione denominata "Artemis II".

Abbiamo ritenuto doveroso – scrive una nota redatta dall’amministrazione in carica – attendere qualche giorno prima di intervenire pubblicamente. Una vicenda di tale delicatezza impone infatti un senso delle istituzioni, equilibrio e rispetto verso il lavoro della Magistratura e delle Forze dell'Ordine, evitando dichiarazioni dettate dall'emotività o dalla contingenza del momento. L'arresto di un amministratore comunale rappresenta un fatto che colpisce profondamente l'intera comunità cortalese, genera inevitabile turbamento tra i citta dini e impone a chi oggi ha responsabilità istituzionali un comportamento improntato alla massima serietà. L'Amministrazione comunale esprime piena e incondizionata fiducia nell'operato della Magistratura, della Direzione Distrettuale Antimafia e delle Forze dell'Ordine, alle quali spetta il compito di accertare i fatte le eventuali responsabilità personali, nel rigoroso rispetto delle garanzie costituzionali e del principio della presunzione di innocenza, che costituisce uno dei pilastri dello Stato di diritto.

Al tempo stesso, desideriamo affermare con assoluta chiarezza che questa Amministrazione è, ed è sempre stata, totalmente estranea a qualsiasi forma di condizionamento, pressione o infiltrazione della criminalità organizzata. La legalità, la trasparenza amministrativa, il rispetto delle regole e l'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico rappresentano i principi sui quali abbiamo fondato, fin dal nostro insediamento, l'azione amministra va e continueranno a rappresentare il punto di riferimento della nostra attività quo diana. Gli amministratori che oggi guidano il Comune affrontano questo momento con serenità, responsabilità e la consapevolezza della correttezza del proprio operato, certi che l'accertamento della verità consentirà di distinguere con chiarezza le eventuali responsabilità individuali dall'operato delle is tuzioni comunali. Nessuna eventuale condo a personale, ove accertata nelle sedi competente, potrà mai essere confusa con il lavoro quo diano svolto dall'Amministrazione comunale, dai dipendenti che operano con professionalità e correttezza e dalla parte sana della comunità di Cortale.

Il Comune di Cortale continuerà a garantire la piena funzionalità dell'Ente e dei servizi ai cittadini, assicurando la continuità amministra va e istituzionale, nel pieno rispetto delle norme e con la serenità necessaria ad affrontare una fase certamente delicata. Qualora l'Autorità Giudiziaria dovesse richiedere documentazione o ulteriori elementi utili alle indagini, l'Amministrazione assicurerà la più ampia e totale collaborazione, nella convinzione che la trasparenza rappresenti il primo dovere delle Istituzioni. In queste ore comprensibilmente difficili rivolgiamo un pensiero ai cittadini di Cortale, che vedono associato il nome del proprio Comune a fa di cronaca giudiziaria. È giusto pertanto ricordare che la comunità Cortalese non coincide con le vicende che riguardano singole persone. Cortale è una comunità laboriosa, onesta e solidale, fa a di cittadini, associazioni, imprese, famiglie e giovani che ogni giorno contribuiscono con il proprio impegno alla crescita del paese. Sarebbe profondamente ingiusto permettere che il nome della nostra comunità venisse oscurato da fatti che, se confermati , riguardano esclusivamente responsabilità personali. In questo momento chiediamo a tu senso di responsabilità. Le istuzioni non possono diventare terreno di scontro poli co quando sono in corso indagini così delicate. Il confronto democratico rimane un valore fondamentale, ma deve sempre svolgersi nel rispetto delle persone, del lavoro della Magistratura e dell'interesse superiore della comunità.

L'Amministrazione comunale continuerà ad informare il Consiglio comunale e la cttadinanza, nei limi consen dalla legge e nel rispetto delle esigenze investiga ve, adottando ogni eventuale provvedimento che dovesse rendersi necessario alla luce dell'evoluzione della vicenda. Il nostro impegno rimane quello di sempre: amministrare con onestà, trasparenza e responsabilità, tutelando il buon nome di Cortale e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche. "Questa Amministrazione non si sottrarrà ad alcun confronto is tuzionale. Tuttavia ritiene che il tempo della giustizia debba rimanere distinto dal tempo della polemica poli ca. Oggi il primo dovere di chi ricopre incarichi pubblici è quello di tutelare la credibilità delle istituzioni, collaborare con gli organi dello Stato e preservare l'unità della comunità di Cortale, evitando ogni forma di strumentalizzazione.