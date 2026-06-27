L'ondata di caldo che da giorni interessa l'Italia è arrivata anche in Calabria. Dopo giornate relativamente "fresche" la calura ha colpito anche diverse zone della regione, soprattutto nelle aree interne del cosentino e lungo la fascia ionica crotonese e catanzarese.

Temperature record

Tra le 13 e le 14, la temperatura più alta, secondo il sito Arpacal, è stata registrata a Sellia Superiore (Catanzaro) con ben 38,3 gradi, seguita da Botricello, sempre nel catanzarese, con 37,8. Analoghe temperature, 37,7 e 37 gradi, sono state registrate nelle località crotonese Belvedere Spinello e Isola Capo Rizzuto. Temperature tra i 35,2 e i 36,4 gradi sono state invece registrate a Corigliano-Rossano e Castrovillari.

Notte torrida

A Botricello e Isola Capo Rizzuto anche la notte è stata torrida con 24,6 e 25,3. Al momento, secondo quanto si è appreso, non si registrano situazioni critiche.