Riceviamo&Pubblichiamo l’intervento del consigliere comunale Vincenzo Capellupo. «Ringrazio sinceramente i Windhawks Catanzaro per il bellissimo gesto compiuto questa mattina al campetto “Prof. Vittorio Scarfone” di Mater Domini. Un intervento concreto, che dimostra quanto lo sport possa essere anche cura del territorio e senso di appartenenza alla comunità.

Quella struttura dentro Parco Genziana nel quartiere Mater Domini, che oggi vediamo riqualificata, era un luogo completamente abbandonato. È stata recuperata con grande determinazione 2 anni fa partendo praticamente da zero, dal campo di calcio al playground di basket, fino agli spazi per le sedute, ed è stata anche adeguatamente illuminata. Purtroppo, negli ultimi mesi, non sono mancati episodi di vandalismo, che ho personalmente denunciato alle Forze dell’ordine. Il canestro era già stato sostituito una prima volta poco prima dell'estate e, nel giro di pochi mesi, è stato nuovamente danneggiato. Nelle prossime settimane saranno inoltre ripristinate le porte che sono state distrutte e recentemente è stato effettuato anche un ulteriore intervento di bonifica dai rifiuti abbandonati da qualche incivile nelle immediate vicinanze della chiesa alle spalle del campetto. Tutto questo dimostra una cosa semplice: le amministrazioni possono con visione investire, recuperare luoghi abbandonati e intervenire più volte, ma senza la collaborazione delle comunità che quei luoghi vivono ogni giorno è difficile ottenere risultati duraturi.

Per questo rivolgo un appello ai Windhawks, alla parrocchia di Mater Domini e alle altre associazioni sportive e realtà associative del quartiere: proviamo a costruire insieme un patto di collaborazione per fare del campetto Scarfone uno spazio realmente vissuto, curato e aperto alla comunità.

Come consigliere comunale, insieme all'Assessore allo Sport Antonio Battiaglia, sono disponibile a promuovere questo percorso e chiederò di incontrare i Windhawks per ringraziarli personalmente e per provare, insieme a loro e agli altri operatori del territorio, a costruire un momento collettivo di gestione e valorizzazione di questo bene. Lo sport, quando si mette al servizio della comunità, può davvero diventare uno strumento straordinario di cura, educazione e partecipazione. A Mater Domini abbiamo l’occasione di dimostrarlo ancora una volta».