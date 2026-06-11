Nel corso della serata, il reporter, scrittore e attivista politico presenterà il suo ultimo libro “Democrazia Deviata. Perché non ha più senso parlare di governo del popolo”, che propone un excursus partendo dalle elezioni del 1979 fino alle ultime europee

Lunedì 15 giugno, alle ore 18.30, all’interno di Palazzo Mazza, Alessandro Di Battista sarà protagonista del talk “Quando la comunicazione cambia la storia”, un incontro che metterà al centro le parole, il loro peso e la loro capacità di cambiare le cose.

Sarà un'analisi lucida e provocatoria sullo stato di salute delle istituzioni democratiche contemporanee, sul ruolo dell'informazione moderna e sulla crescente distanza tra il cittadino e un sistema percepito come sempre più lontano dal popolo. Nel corso della serata, il reporter, scrittore e attivista politico presenterà il suo ultimo libro “Democrazia Deviata. Perché non ha più senso parlare di governo del popolo”, che propone un excursus partendo dalle elezioni del 1979 fino alle ultime europee per interrogarsi sulla crisi politica, sociale, demografica e valoriale della storia vissuta dall’Italia e dall’Europa. “Milioni di persone scelgono di non votare perché credono che le decisioni non vengano più prese all’interno dei Parlamenti ma altrove; pensano che i grandi uomini d’affari e gli Ad dei fondi di investimento o delle fabbriche di armi contino più di ministri e parlamentari. I cittadini chiedono di stare alla larga dai conflitti, ma i politici, o chi muove i fili, non fanno altro che alimentarli”. Parte da qui il libro denuncia per riflettere sul rapporto tra istituzioni, potere e partecipazione civica, ponendo un interrogativo fondamentale: ha ancora senso parlare di democrazia? A dialogare a Borgia con Alessandro Di Battista sarà l’opinionista e divulgatore culturale Roberto De Candia.

Il progetto, promosso dal Comune di Borgia - Assessorato alla Cultura e cofinanziato dalla Regione Calabria con risorse POC 2014/2020 - Az. 6.8.3 erogate tramite l’Avviso “Sostegno e promozione turistica e culturale”, sta trasformando questi spazi in luoghi di confronto, ascolto e partecipazione civile. Il talk del 15 giugno sarà l’occasione per parlare delle dinamiche della comunicazione e anche di astensioni e crisi della politica.

«Tre talk, tre personaggi con storie molto diverse l’una dall’altra – afferma il sindaco di Borgia Elisabeth Sacco – hanno coinvolto la comunità su temi di grande attualità. Siamo partiti dall’analisi di uno dei massimi esperti internazionali dei fenomeni mafiosi, Antonio Nicaso, che con il tema “costruire il futuro narrando la storia” ha posto l’attenzione sui giovani, sul valore delle seconde possibilità e sull’importanza della parola come alternativa alla violenza. Domenico Lucano, invece, ci ha raccontato la sua esperienza, il modello Riace e la dimostrazione di come i borghi possono rinascere. Esperienze e idee che diventano momento di confronto e condivisione, così come accadrà anche il 15 giugno con Alessandro Di Battista».

«Borgia Community Hub è un progetto – dichiara l’assessore alle Politiche culturali Virginia Amato – che nasce per stimolare il dibattito e trasformare i nostri spazi urbani in luoghi di ascolto, portando in piazza visioni diverse e importanti spunti di riflessione. Un progetto che ha puntato su partecipazione attiva ma anche memoria collettiva grazie ai laboratori di Linda Verre che ci hanno consentito di conoscere la storia e il passato del nostro borgo».