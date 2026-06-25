Nel centro storico della comunità la platea si è lasciata trasportare dalla voce inconfondibile e graffiante dell’artista romano, particolarmente legato alla Calabria, capace di unire intere generazioni in un unico, grande coro

Ci sono canzoni che non appartengono solo a chi le scrive, ma diventano la colonna sonora della vita di migliaia di persone. E quando quelle note risuonano nell'aria, sotto il cielo d'estate, la magia diventa tangibile. È esattamente quello che è successo al debutto della seconda edizione del "Borgia Summer Vibes", il cartellone di eventi promosso dal Comune di Borgia - Assessorato alla Cultura, che ha aperto i battenti regalando una notte di pura emozione. A fare battere il cuore della comunità è stato il cantautore Michele Zarrillo. Una piazza gremita, vibrante e unita, si è lasciata trasportare dalla voce inconfondibile e graffiante dell’artista romano, particolarmente legato alla Calabria, capace di unire intere generazioni in un unico, grande coro.

Da "Cinque Giorni" a "Una rosa blu"

Il concerto è stato un crescendo di pathos. Quando Zarrillo si è seduto al pianoforte, l'atmosfera si è fatta intima e magnetica. Il pubblico è letteralmente esploso, tra lacrime di commozione e smartphone accesi a illuminare la notte, sulle note di "Cinque Giorni", capolavoro senza tempo che ha fatto cantare la piazza a squarciagola.

Non sono mancati i brividi per "L'elefante e la farfalla" e l'intensa "La notte dei pensieri", fino ad arrivare al ritmo travolgente di "Una rosa blu", che ha trasformato Borgia in un teatro a cielo aperto, tra applausi scroscianti che sembravano non voler finire mai. Un debutto perfetto, intimo e potente al tempo stesso. Uno straordinario momento di condivisione, coinciso con i festeggiamenti del Santo Patrono, San Giovanni, che è stato fortemente voluto dall'amministrazione comunale.

La sindaca di Borgia Elisabeth Sacco ha espresso tutta la sua soddisfazione per la riuscita di un evento che unisce cultura ed economia locale: «Questa sera partiamo con Michele Zarrillo, un concerto che l'amministrazione ha voluto donare alla comunità per San Giovanni. Non è solo una questione di portare un po' di mondo a Borgia, inteso come artisti e turisti da tutta la Calabria, ma anche dare un'opportunità alle attività commerciali e ai nostri cittadini, che possono passare un'estate meravigliosa nel proprio territorio». Il primo cittadino ha poi passato idealmente il testimone all'assessore alla cultura Virginia Amato, definita il vero "direttore artistico" della rassegna, che avrà il compito di svelare un calendario estivo già ricco di grandi aspettative (e di piccoli "spoiler" già lanciati dagli artisti sul web).

L'estate è appena iniziata

Se il buongiorno si vede dal mattino, il "Borgia Summer Vibes" si candida a essere uno dei punti di riferimento dell'estate calabrese. Il viaggio è appena cominciato: tra musica, cultura e intrattenimento, le "vibrazioni" di Borgia promettono di emozionare residenti e turisti per tutta la stagione.