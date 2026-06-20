Superare i confini geografici, artistici e culturali per aprirsi a nuovi orizzonti di incontro e partecipazione. È questo il filo conduttore di "Oltre confine", il cartellone dei concerti estivi ad ingresso gratuito inserito nell’ambito di EstArte – animando centro storico, Lido e i quartieri della città - il brand che identifica la programmazione estiva dell'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Fiorita. Il progetto “Oltre confine” è ideato in collaborazione con il Conservatorio di Musica "Saverio Arlia" di Catanzaro – con la direzione artistica di Valentina Currenti e Amedeo Lobello - e finanziato attraverso i fondi Pon Metro Plus assegnati al Comune di Catanzaro.

Si parte domenica 21 giugno, alle ore 22 in Piazza Dogana, in occasione della Festa della Musica, con un evento di straordinario prestigio che vedrà protagonisti i Cameristi della Scala di Milano, guidati dal direttore d'orchestra Filippo Arlia. La serata sarà dedicata alle opere di Astor Piazzolla, tra i più grandi innovatori della musica del Novecento. Il programma proporrà alcune delle pagine più affascinanti del repertorio piazzolliano — Concierto de Nácar, Tres Tangos, Ave Maria e Contemplation y Danza — in un viaggio musicale che unisce eleganza, passione e suggestioni del Nuevo Tango. Un concerto di grande intensità artistica, capace di coinvolgere il pubblico attraverso la forza espressiva e la modernità senza tempo della musica di Piazzolla.

Il secondo appuntamento è in programma venerdì 26 giugno, alle ore 22, nella suggestiva Pineta di Giovino, scenario naturale che ospiterà nuovamente l'emozionante esperienza del concerto a impatto zero. Dopo il successo del primo esperimento realizzato nell'estate 2022, tornerà a Catanzaro uno dei più importanti jazzisti italiani, Danilo Rea, protagonista di una performance intima e irripetibile. Un omaggio alla grande tradizione operistica italiana rivisitata attraverso la lente del jazz, in cui la tecnica impeccabile e la sensibilità interpretativa di Danilo Rea offrono sfumature inedite e nuove direzioni a partiture celebri ed amate. Senza una scaletta predefinita, Rea affida il suo “Lirico Piano Solo” all'ispirazione del momento, lasciando che a dettare la linea sia il dialogo invisibile che si instaura tra la musica e l’energia restituita dal pubblico.

“Oltre confine” proseguirà fino ad agosto con un progetto che attraverserà generi, linguaggi e sensibilità differenti: dalla musica classica al jazz, dal cantautorato alle espressioni contemporanee, per un percorso che vuole abbattere le barriere tra le arti e favorire il dialogo tra tradizioni e innovazione. Un progetto che nasce e si sviluppa grazie, una sinergia che si rinnova e si rafforza nel segno della qualità e della crescita culturale del territorio. Accanto alla presenza di artisti di fama nazionale e internazionale, il cartellone offrirà infatti una preziosa vetrina alle migliori espressioni artistiche calabresi, coinvolgendo attivamente anche l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro in un percorso multidisciplinare che intreccia musica, arti visive e creatività contemporanea. Una visione che mette al centro la partecipazione della comunità e la capacità di creare connessioni, generare dialogo e immaginare nuovi orizzonti.