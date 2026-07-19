È ufficialmente partito il conto alla rovescia: sabato 25 luglio prenderà il via la 23ª edizione del Magna Graecia Film Festival a Soverato, l'appuntamento ideato e diretto da Gianvito Casadonte che, nel corso degli anni, si è affermato come uno degli eventi più attesi dell'estate in Italia, capace di coniugare il linguaggio del cinema con i grandi temi della contemporaneità.

Nato come vetrina dedicata ai giovani autori emergenti, il Magna Graecia Film Festival è oggi un prestigioso contenitore culturale che, attraverso il cinema, apre il confronto anche su altri ambiti di interesse come sport, salute, giustizia, libri, enogastronomia, innovazione, trasformando il festival in uno spazio di dialogo, riflessione e crescita condivisa.

Tra i tanti ospiti attesi, che incontreranno il pubblico dell'arena sul lungomare dal 25 luglio all'1 agosto, ci saranno Kevin Spacey, Can Yaman, Valeria Golino, Marco D’Amore, Roberto Vecchioni, con un omaggio speciale alla memoria di Ettore Scola. La manifestazione rappresenta un'importante occasione per accendere i riflettori nazionali e internazionali sulla Calabria, raccontandone le eccellenze, le potenzialità e la capacità di attrarre produzioni, talenti e investimenti.

L'attesa che accompagna questa 23ª edizione è confermata dal crescente numero di richieste di informazioni e partecipazione che stanno giungendo da tutta Italia da parte di pubblico, appassionati e addetti ai lavori. Un interesse che supera i confini nazionali, con numerose manifestazioni di attenzione provenienti anche dall'estero, in particolare da Spagna e Germania: chi ha scelto la Calabria e Soverato come meta estiva lo ha fatto anche e soprattutto grazie alla proposta del MGFF.

«Si tratta del risultato di un percorso costruito nel tempo - commenta Gianvito Casadonte - grazie alla capacità del network del Magna Graecia Film Festival di consolidare una visibilità sempre più ampia attraverso una strategia di comunicazione multicanale che ha rafforzato il posizionamento della manifestazione nel panorama culturale italiano ed europeo. Il festival si conferma così anche un efficace strumento di marketing territoriale, capace di promuovere l'immagine della Calabria attraverso la cultura, il cinema e il confronto tra protagonisti del mondo dello spettacolo, delle istituzioni, dell'impresa e della società civile».

Il MGFF è sostenuto da Ministero della Cultura, Calabria Straordinaria, brand della Regione Calabria Assessorato al Turismo, Calabria Film Commission e Comune di Soverato.