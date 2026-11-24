Dal 10 al 13 dicembre installazioni floreali e luminose, musica dal vivo e performance lungo un itinerario che tocca anche Sant’Omobono e il Monte dei Morti

Un intreccio di colori e armonie che si manifesta attraverso i linguaggi variegati dell’arte, per richiamare l’attenzione su luoghi e scorci di un centro storico che pulsa nel silenzio di angoli nascosti ma vitali pronti a “sbocciare”.

Una nuova sfida per l’associazione culturale “Catanzaro per…” Aps che 10 al 13 dicembre proverà a far riscoprire alcuni scorci del centro storico di Catanzaro con “InstallAzioni”, un progetto di rigenerazione urbana che prevede un percorso di quattro giorni tra installazioni floreali e luminose, musica dal vivo e performance artistiche.

L’itinerario toccherà Largo Prigioni (lo Zingarello), la chiesa di Sant’Omobono, la chiesa del Monte dei Morti e piazza Larussa. Il progetto è co-finanziato attraverso l’Avviso pubblico della Regione Calabria “Sostegno e promozione turistica e culturale – POC 2014/2024 – Azione 6.8.3 – Linea di intervento 1 – Eventi turistici e culturali”.

Le iniziative saranno distribuite tra vicoli, piazze ed edifici storici. La mappa del progetto inviterà a spostarsi da un luogo all’altro, alternando la visione delle opere all’ascolto della musica e alla scoperta degli spazi che le ospitano. Le installazioni temporanee offriranno così un motivo per fermarsi anche nei punti del centro meno conosciuti.

Alla costruzione del programma parteciperanno artisti, operatori culturali, associazioni e studenti con appositi workshop che coinvolgeranno alcune scuole del centro storico.

«L’idea è quella di una rigenerazione urbana che parta da piccoli accorgimenti – spiega il presidente dell’associazione Catanzaro per… Aps, Ugo Palmerino – come le installazioni luminose e quelle floreali. Il tutto arricchito da piccole azioni di carattere artistico. Ogni giorno un luogo diverso, la cui storia si potrà scoprire attraverso un’applicazione sviluppata dal team di Amuseapp in cinque lingue e una versione per bambini. Il tutto finalizzato a far conoscere meglio la storia della nostra città, anche ai più piccoli e agli ospiti che la frequentano».

Ciascun luogo sarà contrassegnato da un da un totem informativo con un QR code. Basterà inquadrarlo per essere pronti ad ascoltare il racconto delle aree della città coinvolte. L’idea è favorire una visita a piedi, con il tempo per sostare nei luoghi e conoscerne la storia. Racconti digitali e contenuti multimediali accompagneranno la manifestazione e contribuiranno a far conoscere il progetto anche fuori dal capoluogo. «Un programma pensato per accontentare un po’ tutti i gusti – prosegue Palmerino- e che presto sveleremo attraverso il sito internet e i canali social. Dobbiamo ringraziare, fin da subito, la Regione Calabria che ha cofinanziato questo progetto, i partner privati che hanno creduto in questa nostra iniziativa e il Comune di Catanzaro che favorirà gli allestimenti nelle aree prescelte».

Quattro giorni per dare visibilità a luoghi spesso attraversati senza essere osservati, trasformando vicoli, piazze e spazi storici in scenari di incontro e scoperta attraverso un dialogo tra arte, cultura e territorio, capace di valorizzare anche ciò che, nella quotidianità, rischia di rimanere invisibile.