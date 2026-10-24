Vent’anni di stile, emozione e pura bellezza. La fiera degli sposi più attesa in Calabria celebra un traguardo storico, confermandosi il punto di riferimento assoluto per il destination wedding d'eccellenza.

Quest'anno, la manifestazione non si limita a far battere il cuore delle coppie in procinto di fare il grande passo, ma si proietta sullo scenario globale aprendo le sue porte a una prestigiosa delegazione di buyer internazionali, pronti a scoprire i tesori e le filiere d'eccellenza del nostro territorio.

Un ventennale all'insegna del prestigio

Nata come una scommessa legata al territorio, Calabria Sposi La Fiera spegne quest’anno venti candeline. Un percorso di costante evoluzione che ha saputo trasformare l'artigianato locale in alta moda e l'accoglienza in un'arte millenaria.

Sotto i riflettori di questa edizione speciale sfileranno le realtà e le strutture più esclusive della Regione:

Location da sogno: tenute senza tempo, dimore storiche affacciate su panorami mozzafiato e resort di lusso.

Alta Moda: atelier dedicati ad abiti da sposo, sposa e cerimonia.

Servizi d'eccellenza: fotografi, fioristi, bomboniere e liste nozze, wedding planner, intrattenimento, musica sacra, hair stylist, make-up artist, auto da cerimonia e arredamento.

Ogni espositore rappresenta un tassello di una filiera impeccabile, capace di offrire massima competenza e professionalità per trasformare ogni matrimonio in un'opera d'arte.

La Calabria come Wedding Destination globale

La grande novità della ventesima edizione è l'importante progetto internazionale di Wedding Destination. Il fascino della terra calabrese ha da tempo varcato i confini nazionali, attirando l'attenzione di wedding planner e buyer provenienti dai mercati esteri più strategici.

I professionisti internazionali giungeranno in Fiera grazie a un progetto di incoming promosso dall’organizzatore Massimo Mauro in partenariato con la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. L'obiettivo è far toccare con mano l'eccellenza dell'intera filiera locale per stringere sinergie e attrarre coppie straniere a celebrare le proprie nozze in Calabria. La fiera si consolida così come un vero e proprio hub internazionale: un ponte tra la tradizione e il mercato globale del matrimonio d'alto livello.

Un'esperienza immersiva per le coppie

Per i futuri sposi che varcheranno la soglia dell'evento, la fiera sarà un viaggio immersivo tra le tendenze del futuro. Non una semplice esposizione, ma un percorso emozionante ricco di grandi opportunità e consulenze personalizzate con i massimi esperti del settore.

Celebrare vent’anni significa guardare al futuro con l'esperienza e la consapevolezza di chi ha scritto la storia del wedding in Calabria.