La rosa giallorossa sfiora i 44 milioni di euro e si conferma tra le più preziose del campionato cadetto: quarta nella classifica di Serie B alle spalle soltanto delle promosse Venezia, Frosinone e Monza

Il campo aveva già raccontato la crescita del Catanzaro, ma adesso arrivano anche i numeri a certificare la bontà del progetto giallorosso. Secondo la classifica aggiornata dei valori di mercato pubblicata da Transfermarkt per la stagione 2025/26, la rosa delle Aquile raggiunge una valutazione complessiva di 43,95 milioni di euro, collocandosi al quarto posto assoluto in Serie B davanti a piazze storiche e ambiziose come Palermo e Sampdoria.

Un dato che assume ancora più significato se si considera il punto di partenza. Soltanto un anno fa il Catanzaro occupava posizioni molto più basse nella graduatoria economica del campionato. Oggi la società giallorossa si ritrova alle spalle soltanto di Venezia, Frosinone e Monza, con una valutazione superiore sia alla Sampdoria sia al Palermo, fermo a 38,25 milioni di euro. Una crescita alimentata soprattutto dalla valorizzazione dei singoli, con diversi elementi della rosa che hanno visto aumentare sensibilmente il proprio valore di mercato grazie alle prestazioni offerte nelle ultime stagioni.

Il confronto con il Palermo appare emblematico. Il club rosanero, sostenuto dalla forza economica del City Football Group e protagonista di campagne acquisti importanti, continua a essere tra le società più ambiziose della categoria. Eppure oggi il Catanzaro presenta una valutazione complessiva superiore di quasi sei milioni di euro, segno di una programmazione che ha privilegiato la crescita patrimoniale e tecnica dei calciatori più che gli investimenti onerosi sul mercato.

Dietro questo risultato c'è soprattutto il lavoro del direttore sportivo Ciro Polito, arrivato in Calabria nell'estate del 2024 e diventato in poco tempo uno degli artefici della crescita giallorossa. Una figura che continua a essere al centro delle attenzioni di diversi club, ma che nelle scorse ore ha ribadito il proprio legame con l'ambiente catanzarese.

Nell’intervista a LaC News24, il dirigente ha infatti chiarito le proprie intenzioni per il futuro: «La mia priorità è questa piazza», spiegando che in assenza di opportunità dalla Serie A sarebbe pronto a proseguire il percorso iniziato in giallorosso.

Parole che confermano la sintonia costruita con la società e con una tifoseria che negli ultimi due anni ha visto il Catanzaro trasformarsi in una delle realtà più solide e credibili del campionato cadetto. Lo stesso Polito ha sottolineato come il club abbia acquisito una nuova considerazione nel panorama calcistico nazionale, frutto del lavoro svolto dentro e fuori dal campo.

Il valore della rosa, naturalmente, non garantisce vittorie né promozioni. Tuttavia rappresenta un indicatore significativo della qualità del lavoro svolto. E se oggi il Catanzaro può guardare dall'alto piazze prestigiose come Palermo e Sampdoria sotto il profilo delle valutazioni di mercato, significa che il progetto tecnico costruito negli ultimi anni ha prodotto risultati concreti.

Un dato che racconta molto più di una semplice classifica economica: racconta la capacità di individuare talenti, valorizzarli e trasformare una squadra costruita con equilibrio in un patrimonio sportivo tra i più importanti della Serie B.