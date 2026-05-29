Il bilancio di fine mandato del prefetto di Catanzaro
Reati in calo, rafforzamento degli atti pattizi e provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica. Si chiude dopo un anno e mezzo il mandato del prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa, collocato a riposo. Stamani incontro con la stampa per tracciare un bilancio, con un pizzico di commozione
Il decreto del ministero dell’Interno, di concerto con il Mef, assegna risorse per 271 interventi. Cosenza intercetta la quota più alta, seguita da Reggio, Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone. Le schede con tutti gli importi assegnati
La regia porta la firma d’eccellenza di Carlos Branca, direttore di teatro e d’opera, docente e attore di respiro internazionale che per questa produzione ha abbracciato una nuova sfida mettendo insieme le sue origini culturali, calabresi e argentine
Il decreto del ministero dell’Interno, di concerto con il Mef, assegna risorse per 271 interventi. Cosenza intercetta la quota più alta, seguita da Reggio, Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone. Le schede con tutti gli importi assegnati
La regia porta la firma d’eccellenza di Carlos Branca, direttore di teatro e d’opera, docente e attore di respiro internazionale che per questa produzione ha abbracciato una nuova sfida mettendo insieme le sue origini culturali, calabresi e argentine
Il decreto del ministero dell’Interno, di concerto con il Mef, assegna risorse per 271 interventi. Cosenza intercetta la quota più alta, seguita da Reggio, Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone. Le schede con tutti gli importi assegnati
La regia porta la firma d’eccellenza di Carlos Branca, direttore di teatro e d’opera, docente e attore di respiro internazionale che per questa produzione ha abbracciato una nuova sfida mettendo insieme le sue origini culturali, calabresi e argentine