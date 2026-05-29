Social
Home page>Video>Sanità>Liste d'attesa, Calabria...

24 ORE ALL NEWS

Video

Sanità

Liste d'attesa, Calabria tra le prime in Italia

La Calabria recupera terreno sul fronte delle liste d'attesa. A certificarlo è Agenas che ha reso noti i dati contenuti nella piattaforma nazionale, la Calabria si colloca tra le prime regioni di Italia per erogazione delle cure in tempi certi

29 maggio, 2026
Tag
sanità calabria
Economia e Lavoro

Concessioni, nessuna garanzia per i lavoratori

27 aprile 2026
Ore 12:21
Concessioni, nessuna garanzia per i lavoratori
VEDI TUTTI
Soldi pubblici

Fondi per dissesto, strade e scuole: alla Calabria oltre 244 milioni, l’elenco di tutti i 183 Comuni beneficiari

Il decreto del ministero dell’Interno, di concerto con il Mef, assegna risorse per 271 interventi. Cosenza intercetta la quota più alta, seguita da Reggio, Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone. Le schede con tutti gli importi assegnati
9 maggio 2026
Ore 09:19
Fondi per dissesto, strade e scuole: alla Calabria oltre 244 milioni, l’elenco di tutti i 183 Comuni beneficiari\n
DA NON PERDERE

Il Teatro Politeama di Catanzaro riporta in scena un “Barbiere di Siviglia” senza tempo e pieno di comicità

La regia porta la firma d’eccellenza di Carlos Branca, direttore di teatro e d’opera, docente e attore di respiro internazionale che per questa produzione ha abbracciato una nuova sfida mettendo insieme le sue origini culturali, calabresi e argentine
27 febbraio 2026
Ore 11:20
Il Teatro Politeama di Catanzaro riporta in scena un “Barbiere di Siviglia” senza tempo e pieno di comicità\n
Il progetto

Lamezia, al via il laboratorio gratuito di scrittura creativa e teatrale “Scrivere l’isola”. Sarà curato da TeatroP

Rientra tra le attività di Intrecci – Abitiamo il Lametino. Al progetto potranno partecipare sia i bambini che gli adulti, distinti in tre diverse fasce d’età
13 febbraio 2026
Ore 22:00
Lamezia, al via il laboratorio gratuito di scrittura creativa e teatrale “Scrivere l’isola”. Sarà curato da TeatroP\n
I premiati

Tutela dell’ambiente e lotta all’inquinamento: sette Comuni calabresi ottengono il riconoscimento Plastic free

Premiate le amministrazioni locali che si sono distinte nella promozione di buone pratiche sostenibili. L’annuncio nel corso di un evento a Montecitorio
14 gennaio 2026
Ore 17:00
Tutela dell’ambiente e lotta all’inquinamento: sette Comuni calabresi ottengono il riconoscimento Plastic free\n
Il progetto

Lamezia, al via il laboratorio gratuito di scrittura creativa e teatrale “Scrivere l’isola”. Sarà curato da TeatroP

Rientra tra le attività di Intrecci – Abitiamo il Lametino. Al progetto potranno partecipare sia i bambini che gli adulti, distinti in tre diverse fasce d’età
13 febbraio 2026
Ore 22:00
Lamezia, al via il laboratorio gratuito di scrittura creativa e teatrale “Scrivere l’isola”. Sarà curato da TeatroP\n
I premiati

Tutela dell’ambiente e lotta all’inquinamento: sette Comuni calabresi ottengono il riconoscimento Plastic free

Premiate le amministrazioni locali che si sono distinte nella promozione di buone pratiche sostenibili. L’annuncio nel corso di un evento a Montecitorio
14 gennaio 2026
Ore 17:00
Tutela dell’ambiente e lotta all’inquinamento: sette Comuni calabresi ottengono il riconoscimento Plastic free\n
Soldi pubblici

Fondi per dissesto, strade e scuole: alla Calabria oltre 244 milioni, l’elenco di tutti i 183 Comuni beneficiari

Il decreto del ministero dell’Interno, di concerto con il Mef, assegna risorse per 271 interventi. Cosenza intercetta la quota più alta, seguita da Reggio, Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone. Le schede con tutti gli importi assegnati
9 maggio 2026
Ore 09:19
Fondi per dissesto, strade e scuole: alla Calabria oltre 244 milioni, l’elenco di tutti i 183 Comuni beneficiari\n
DA NON PERDERE

Il Teatro Politeama di Catanzaro riporta in scena un “Barbiere di Siviglia” senza tempo e pieno di comicità

La regia porta la firma d’eccellenza di Carlos Branca, direttore di teatro e d’opera, docente e attore di respiro internazionale che per questa produzione ha abbracciato una nuova sfida mettendo insieme le sue origini culturali, calabresi e argentine
27 febbraio 2026
Ore 11:20
Il Teatro Politeama di Catanzaro riporta in scena un “Barbiere di Siviglia” senza tempo e pieno di comicità\n
Il progetto

Lamezia, al via il laboratorio gratuito di scrittura creativa e teatrale “Scrivere l’isola”. Sarà curato da TeatroP

Rientra tra le attività di Intrecci – Abitiamo il Lametino. Al progetto potranno partecipare sia i bambini che gli adulti, distinti in tre diverse fasce d’età
13 febbraio 2026
Ore 22:00
Lamezia, al via il laboratorio gratuito di scrittura creativa e teatrale “Scrivere l’isola”. Sarà curato da TeatroP\n
I premiati

Tutela dell’ambiente e lotta all’inquinamento: sette Comuni calabresi ottengono il riconoscimento Plastic free

Premiate le amministrazioni locali che si sono distinte nella promozione di buone pratiche sostenibili. L’annuncio nel corso di un evento a Montecitorio
14 gennaio 2026
Ore 17:00
Tutela dell’ambiente e lotta all’inquinamento: sette Comuni calabresi ottengono il riconoscimento Plastic free\n
Soldi pubblici

Fondi per dissesto, strade e scuole: alla Calabria oltre 244 milioni, l’elenco di tutti i 183 Comuni beneficiari

Il decreto del ministero dell’Interno, di concerto con il Mef, assegna risorse per 271 interventi. Cosenza intercetta la quota più alta, seguita da Reggio, Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone. Le schede con tutti gli importi assegnati
9 maggio 2026
Ore 09:19
Fondi per dissesto, strade e scuole: alla Calabria oltre 244 milioni, l’elenco di tutti i 183 Comuni beneficiari\n
DA NON PERDERE

Il Teatro Politeama di Catanzaro riporta in scena un “Barbiere di Siviglia” senza tempo e pieno di comicità

La regia porta la firma d’eccellenza di Carlos Branca, direttore di teatro e d’opera, docente e attore di respiro internazionale che per questa produzione ha abbracciato una nuova sfida mettendo insieme le sue origini culturali, calabresi e argentine
27 febbraio 2026
Ore 11:20
Il Teatro Politeama di Catanzaro riporta in scena un “Barbiere di Siviglia” senza tempo e pieno di comicità\n
VEDI TUTTI

Piede diabetico, congresso internazionale in Calabria

25 maggio 2026
Ore 10:27
Piede diabetico, congresso internazionale in Calabria

Riforma medici di base, verso lo sciopero

22 maggio 2026
Ore 11:07
Riforma medici di base, verso lo sciopero

Piede diabetico, congresso internazionale in Calabria

18 maggio 2026
Ore 12:00
Piede diabetico, congresso internazionale in Calabria
VEDI TUTTI

A Pentone scoperta droga, denunciate quattro persone

21 maggio 2026
Ore 10:42
A Pentone scoperta droga, denunciate quattro persone

Catanzaro, migliorano le condizioni di Maria Luce

30 aprile 2026
Ore 12:22
Catanzaro, migliorano le condizioni di Maria Luce

VIBO CARABINIERI INCONTRANO STUDENTI

24 gennaio 2026
Ore 13:53
VIBO CARABINIERI INCONTRANO STUDENTI
VEDI TUTTI

Mario Deonofrio eletto sindaco di Girifalco

28 maggio 2026
Ore 11:48
Mario Deonofrio eletto sindaco di Girifalco

Catanzaro, dalla Giunta ok al Psc: parola al Consiglio

27 maggio 2026
Ore 12:32
Catanzaro, dalla Giunta ok al Psc: parola al Consiglio

Nasce anche in Calabria Progetto Civico Italia

16 maggio 2026
Ore 11:44
Nasce anche in Calabria Progetto Civico Italia
VEDI TUTTI

Premio Caccuri, svelati a Torino i quattro finalisti

19 maggio 2026
Ore 11:32
Premio Caccuri, svelati a Torino i quattro finalisti

Presentato al Mabos "I sonagli verso i confini"

12 maggio 2026
Ore 12:31
Presentato al Mabos \"I sonagli verso i confini\"

"L'oratore", il film girato in Calabria arriva nelle sale

5 maggio 2026
Ore 11:49
\"L'oratore\", il film girato in Calabria arriva nelle sale
VEDI TUTTI

Eolico, nuovo allarme per il golfo di Squillace

2 maggio 2026
Ore 11:27
Eolico, nuovo allarme per il golfo di Squillace

Rifiuti inquinanti lungo le strade catanzaresi, al via le attività di bonifica

28 aprile 2026
Ore 16:15
Rifiuti inquinanti lungo le strade catanzaresi, al via le attività di bonifica