Tutto pronto per il taglio del nastro della sesta edizione di DeGusto, il Salone del Food & Beverage dedicato ai professionisti del settore Ho.Re.Ca., che da domani, sabato 14 alle ore 10:00, fino a martedì 17 novembre animerà gli spazi del Centro Fieristico “Colosimo” di Catanzaro.

In vista dell’apertura ufficiale della manifestazione, l’assessore alle Attività economiche e produttive del Comune di Catanzaro, Giuliana Furrer, sottolinea la portata strategica dell’evento per il capoluogo e per l’intero tessuto imprenditoriale regionale.

«Il ritorno di DeGusto a Catanzaro per il secondo anno consecutivo – dichiara l’assessore Furrer – rappresenta un motivo di grande orgoglio e una straordinaria opportunità non soltanto per la nostra città e per la Calabria, ma per l’intero Mezzogiorno. Questa manifestazione si sta consolidando come un crocevia fondamentale d’incontro tra domanda e offerta, capace di valorizzare al contempo le nostre produzioni d’eccellenza e il territorio che le esprime».

L’edizione 2026 si preannuncia da record, trasformando i 6.000 metri quadrati del padiglione espositivo del Centro Fieristico “Colosimo” in una vetrina internazionale con oltre cento imprese, più di duecento brand e buyer provenienti sia dai principali Paesi europei sia da mercati extraeuropei strategici come Stati Uniti, Canada, Australia, India e Corea del Sud, grazie anche alla prestigiosa partnership con l’Agenzia ITA-ICE, il Ministero degli Affari Esteri e lo spazio dedicato alle Case del Made in Italy del MIMIT.

«Il Centro Fieristico “Colosimo” – prosegue l’assessore alle Attività economiche – dimostra ancora una volta la sua vocazione naturale: essere una struttura moderna, funzionale e baricentrica, pronta ad accogliere grandi eventi fieristici di respiro internazionale e a fungere da volano per le imprese. Vedere qui riuniti istituzioni, associazioni di categoria come Confartigianato, consorzi e operatori da tutto il mondo conferma che Catanzaro ha tutte le carte in regola per guidare i processi di crescita e internazionalizzazione del comparto agroalimentare ed enogastronomico».

«Invito gli operatori del settore e tutti gli attori del comparto produttivo a vivere intensamente queste quattro giornate – conclude Furrer –. Catanzaro apre le porte all’eccellenza, all’innovazione e al dialogo tra imprese».