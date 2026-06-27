Tutto pronto per la rassegna artistica, culturale e musicale che prenderà il via il 1° luglio e intratterrà cittadini e turisti ogni giorno, dalle 18:00 alle 24:00, fino al 31 agosto

Dopo il grande successo del concerto del Primo Maggio, la GDL Produzioni Artistiche Musicali, in stretta collaborazione con i commercianti della zona porto, dà vita al "Porto Village". Quella che si prospetta come una rassegna artistica, culturale e musicale senza precedenti per la città prenderà il via il 1° luglio e intratterrà cittadini e turisti ogni giorno, dalle 18:00 alle 24:00, fino al 31 agosto.

L'evento non rappresenta solo un cartellone di intrattenimento, ma segna un importante percorso di rinascita per l'area marina. L'idea nasce infatti dalla cooperazione avviata tra gli organizzatori e gli operatori economici locali durante i difficili momenti legati all'uragano Henry. Da quella promessa di riqualificazione e rilancio del quartiere Porto si è sviluppato un progetto poliedrico che unisce diverse anime e attrazioni.

All'interno della manifestazione troveranno spazio un'area interamente dedicata all'artigianato e ai prodotti tipici locali, affiancata da un vero e proprio villaggio gastronomico che celebrerà la cucina del territorio con serate a tema, tra cui la sagra del morsello, della pasta asciutta, del pesce e grigliate di carne. Il divertimento sarà garantito anche per i più piccoli grazie alle giostre dei fratelli Marsico, mentre gli appassionati di sport potranno partecipare alle sessioni di spinning curate dallo staff di Antonio Elia.

Il fulcro logistico della rassegna sarà un grande palco attrezzato con 500 sedie per consentire al pubblico di seguire comodamente ogni serata, sotto la conduzione dei presentatori Maurizio Infusino & Stefania De Marco. Il programma musicale e d'intrattenimento si preannuncia estremamente ricco e variegato. Il karaoke con Karmen & Luigi, il piano bar con Mara & Raf, Emilio Barone, Gianni Zavaglia, Gino Celli, Maurizio & Luigi, Antonio Gallelli con Valentina Mazzocca e Chiara Macri’, la Corrida (Quasi quasi ci provo anch’io con Giulio Falbo & Tiziana Bertuca). Fino ad arrivare ai live: tutte le tribute band più importanti della Calabria: Pooh, Matia Bazar, Moda’, Mango, Zucchero, Baglioni, Mina, Mannoia, Pink Floyd, Zero, Nomadi, Rino Gaetano, Stadio, dj Daygoro con la Brothers Dance, la taranta con la pizzica salentina della Tammorria, gli Antigua, i Taranta Jonia, Jonica e tanti altri. Ed ancora, la Tammurriata Nera, tributo ad Arbore, il concerto di Mimmo Mancini, Corinne, il teatro di Piero Procopio, la tappa regionale di Miss Italia. E, poi, grande attesa per i concerti di Mariella Nava e dello storico gruppo de I Collage, in occasione dei solenni festeggiamenti civili per la Madonna a mare, regalando serate indimenticabili all'insegna delle tappe d'oro della musica italiana.

Inoltre, l'associazione dei pescatori esporrà per tutta la settimana della festa una statua in bronzo della Madonna alta quasi tre metri, destinata ad essere successivamente posizionata nel porto su una colonna di 8 metri. Lunedì 27 luglio, il Vicario di Catanzaro celebrerà una messa sul palco per benedire i commercianti del posto colpiti dal ciclone Henry, il tutto nella cornice delle caratteristiche luminarie dell'evento.

Questo festival estivo rappresenta la prima tappa di una programmazione di ampio respiro, come dichiarato dall'organizzatore Gianfranco Caroleo, il quale annuncia che si sta già lavorando alla strutturazione dei mercatini di Natale previsti dal 20 novembre al 7 gennaio, per rispondere alle grandi aspettative del pubblico.