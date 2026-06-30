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Sanità

Caldo estremo, accessi in aumento in Pronto soccorso

E' aumentato il numero di accessi al pronto soccorso di Catanzaro, anche in conseguenza dell'aumento delle temperature. Si tratta per lo più di pazienti anziani, con patologie croniche. In aumento anche gli accessi per colpi di calore.

30 giugno, 2026
Tag
emergenza caldo · pronto soccorso
Economia e Lavoro

Concessioni, nessuna garanzia per i lavoratori

27 aprile 2026
Ore 12:21
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L’approfondimento

I “Signori del vento” puntano al parco eolico dell’Angitola: 11 torri da 230 metri. L’avvocato Teti: «Assalto alla diligenza»

Il progetto risale al 2025 ed è ora nella fase istruttoria per il rilascio del via libera da parte del ministero. Coinvolti cinque comuni vibonesi e tre del Catanzarese. Il legale esperto di diritto ambientale: «Serve un modello alternativo»
19 giugno 2026
Ore 04:15
I “Signori del vento” puntano al parco eolico dell’Angitola: 11 torri da 230 metri. L’avvocato Teti: «Assalto alla diligenza»\n
Sanità vibonese

Azienda Zero? No, grazie. Nove operatori del 118 di Vibo cambiano idea e decidono di restare con l’Asp

Il saldo cambia a da 67 a 59 dipendenti. In totale 27 lavoratori su 86 hanno deciso di mantenere il proprio contratto con l’azienda vibonese. Tra i ripensamenti anche quello di un’infermiera che però ha deciso di fare il percorso inverso entrando nei ruoli dell’ente di governance regionale
5 giugno 2026
Ore 10:37
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Soldi pubblici

Fondi per dissesto, strade e scuole: alla Calabria oltre 244 milioni, l’elenco di tutti i 183 Comuni beneficiari

Il decreto del ministero dell’Interno, di concerto con il Mef, assegna risorse per 271 interventi. Cosenza intercetta la quota più alta, seguita da Reggio, Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone. Le schede con tutti gli importi assegnati
9 maggio 2026
Ore 09:19
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DA NON PERDERE

Il Teatro Politeama di Catanzaro riporta in scena un “Barbiere di Siviglia” senza tempo e pieno di comicità

La regia porta la firma d’eccellenza di Carlos Branca, direttore di teatro e d’opera, docente e attore di respiro internazionale che per questa produzione ha abbracciato una nuova sfida mettendo insieme le sue origini culturali, calabresi e argentine
27 febbraio 2026
Ore 11:20
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