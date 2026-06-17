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Successo a Lamezia Terme per "Giovanil... mente"

Si è concluso con successo al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme il concorso culturale e storico rivolto agli studenti delle scuole secondarie “Giovanil... mente”, con lo scopo di far riscoprire ai giovani la propria identità culturale. 

17 giugno, 2026
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lamezia terme
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27 febbraio 2026
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