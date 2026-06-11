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Sanità

Ortopedia, all'umg la Forte summer school

E' in corso all'Università Magna Graecia di Catanzaro la Forte Summer School, un evento internazionale dedicato alla formazione dei giovani ortopedici under 40.

11 giugno, 2026
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Catanzaro
Economia e Lavoro

Concessioni, nessuna garanzia per i lavoratori

27 aprile 2026
Ore 12:21
Concessioni, nessuna garanzia per i lavoratori
VEDI TUTTI
Sanità vibonese

Azienda Zero? No, grazie. Nove operatori del 118 di Vibo cambiano idea e decidono di restare con l’Asp

Il saldo cambia a da 67 a 59 dipendenti. In totale 27 lavoratori su 86 hanno deciso di mantenere il proprio contratto con l’azienda vibonese. Tra i ripensamenti anche quello di un’infermiera che però ha deciso di fare il percorso inverso entrando nei ruoli dell’ente di governance regionale
5 giugno 2026
Ore 10:37
Azienda Zero? No, grazie. Nove operatori del 118 di Vibo cambiano idea e decidono di restare con l’Asp\n
Soldi pubblici

Fondi per dissesto, strade e scuole: alla Calabria oltre 244 milioni, l’elenco di tutti i 183 Comuni beneficiari

Il decreto del ministero dell’Interno, di concerto con il Mef, assegna risorse per 271 interventi. Cosenza intercetta la quota più alta, seguita da Reggio, Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone. Le schede con tutti gli importi assegnati
9 maggio 2026
Ore 09:19
Fondi per dissesto, strade e scuole: alla Calabria oltre 244 milioni, l’elenco di tutti i 183 Comuni beneficiari\n
DA NON PERDERE

Il Teatro Politeama di Catanzaro riporta in scena un “Barbiere di Siviglia” senza tempo e pieno di comicità

La regia porta la firma d’eccellenza di Carlos Branca, direttore di teatro e d’opera, docente e attore di respiro internazionale che per questa produzione ha abbracciato una nuova sfida mettendo insieme le sue origini culturali, calabresi e argentine
27 febbraio 2026
Ore 11:20
Il Teatro Politeama di Catanzaro riporta in scena un “Barbiere di Siviglia” senza tempo e pieno di comicità\n
Il progetto

Lamezia, al via il laboratorio gratuito di scrittura creativa e teatrale “Scrivere l’isola”. Sarà curato da TeatroP

Rientra tra le attività di Intrecci – Abitiamo il Lametino. Al progetto potranno partecipare sia i bambini che gli adulti, distinti in tre diverse fasce d’età
13 febbraio 2026
Ore 22:00
Lamezia, al via il laboratorio gratuito di scrittura creativa e teatrale “Scrivere l’isola”. Sarà curato da TeatroP\n
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21 maggio 2026
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VIBO CARABINIERI INCONTRANO STUDENTI

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Catanzaro, dalla Giunta ok al Psc: parola al Consiglio

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Rifiuti inquinanti lungo le strade catanzaresi, al via le attività di bonifica

28 aprile 2026
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