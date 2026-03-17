In evidenza

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Metropolitana, il 31 dicembre inaugura la tratta da Sala a Lido ma per raggiungere il Capodanno Rai c’è il servizio autobus di Amc

«Le corse previste per il giorno 31 non rappresentano la modalità ordinaria con cui raggiungere l’evento della Rai e risultano meramente aggiuntive e a carattere sperimentale»
Redazione
Metropolitana, il\u00A031 dicembre inaugura la tratta da Sala a Lido ma per raggiungere il Capodanno Rai c’è il\u00A0servizio autobus di Amc\n
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Nico De Luca
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