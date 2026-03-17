In evidenza

L’UNICAL di Cosenza ospiterà la seconda edizione degli Stati Generali della Sanità Digitale e delle Terapie Digitali(DTx). L’evento, promosso dall’Intergruppo Parlamentare Sanità Digitale e Terapie [...]
Un passo avanti nell’ambito dell’evoluzione tecnologica è stato compiuto presso la U.O.C. di Cardiochirurgia, diretta dal prof. Pasquale Mastroroberto, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, [...]
Un recente caso clinico e una piccola iniziativa di umanizzazione raccontano il percorso intrapreso dall’Azienda ospedaliera universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro: qualità clinica, collaborazione e [...]
Il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, Simona Carbone, ha rivolto un sentito messaggio di saluto al direttore sanitario Domenico Perri, che ha [...]