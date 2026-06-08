118 ad Azienda zero, spunta il ricorso al tar

Sanità

E' stato impugnato dinnanzi al tar il dca che ha recepito le modalità di trasferimento del personale 118 dalle Asp ad Azienda Zero. A proporre ricorso il sindacato Nursing Up, che aveva abbandonato il tavolo delle trattative in disaccordo con la gestione del passaggio. Chiesta la sospensiva del provvedimento, le procedure stanno nel frattempo andando avanti