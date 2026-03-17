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Catanzaro, la Uil Apre sportello stalking e mobbing

Andiamo alla Cittadella regionale. C'è il demansionamento dopo il rientro al lavoro dalla gravidanza tra le cause più frequenti di mobbing per le donne.  Per le vittime di soprusi ecco uno strumento in più.

17 marzo, 2026
Economia e Lavoro

Concessioni, nessuna garanzia per i lavoratori

27 aprile 2026
Ore 12:21
Concessioni, nessuna garanzia per i lavoratori
VEDI TUTTI
L’approfondimento

I “Signori del vento” puntano al parco eolico dell’Angitola: 11 torri da 230 metri. L’avvocato Teti: «Assalto alla diligenza»

Il progetto risale al 2025 ed è ora nella fase istruttoria per il rilascio del via libera da parte del ministero. Coinvolti cinque comuni vibonesi e tre del Catanzarese. Il legale esperto di diritto ambientale: «Serve un modello alternativo»
19 giugno 2026
Ore 04:15
I “Signori del vento” puntano al parco eolico dell’Angitola: 11 torri da 230 metri. L’avvocato Teti: «Assalto alla diligenza»\n
Sanità vibonese

Azienda Zero? No, grazie. Nove operatori del 118 di Vibo cambiano idea e decidono di restare con l’Asp

Il saldo cambia a da 67 a 59 dipendenti. In totale 27 lavoratori su 86 hanno deciso di mantenere il proprio contratto con l’azienda vibonese. Tra i ripensamenti anche quello di un’infermiera che però ha deciso di fare il percorso inverso entrando nei ruoli dell’ente di governance regionale
5 giugno 2026
Ore 10:37
Azienda Zero? No, grazie. Nove operatori del 118 di Vibo cambiano idea e decidono di restare con l’Asp\n
Soldi pubblici

Fondi per dissesto, strade e scuole: alla Calabria oltre 244 milioni, l’elenco di tutti i 183 Comuni beneficiari

Il decreto del ministero dell’Interno, di concerto con il Mef, assegna risorse per 271 interventi. Cosenza intercetta la quota più alta, seguita da Reggio, Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone. Le schede con tutti gli importi assegnati
9 maggio 2026
Ore 09:19
Fondi per dissesto, strade e scuole: alla Calabria oltre 244 milioni, l’elenco di tutti i 183 Comuni beneficiari\n
DA NON PERDERE

Il Teatro Politeama di Catanzaro riporta in scena un “Barbiere di Siviglia” senza tempo e pieno di comicità

La regia porta la firma d’eccellenza di Carlos Branca, direttore di teatro e d’opera, docente e attore di respiro internazionale che per questa produzione ha abbracciato una nuova sfida mettendo insieme le sue origini culturali, calabresi e argentine
27 febbraio 2026
Ore 11:20
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Ore 09:19
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27 febbraio 2026
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L’approfondimento

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19 giugno 2026
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5 giugno 2026
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Riforma medici di base, l'amarezza di Occhiuto

19 giugno 2026
Ore 14:01
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Psicologo a scuola, 10mila accessi

14 giugno 2026
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Piede diabetico, congresso internazionale in Calabria

25 maggio 2026
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'Ndrangheta, affari nelle mense scolastiche e negli appalti: 9 arresti e 2 aziende sequestrate

18 giugno 2026
Ore 07:26
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A Pentone scoperta droga, denunciate quattro persone

21 maggio 2026
Ore 10:42
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Catanzaro, migliorano le condizioni di Maria Luce

30 aprile 2026
Ore 12:22
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Futuro Nazionale attrattivo anche in Calabria

10 giugno 2026
Ore 12:00
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Mario Deonofrio eletto sindaco di Girifalco

28 maggio 2026
Ore 11:48
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Catanzaro, dalla Giunta ok al Psc: parola al Consiglio

27 maggio 2026
Ore 12:32
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Successo a Lamezia Terme per "Giovanil... mente"

17 giugno 2026
Ore 12:32
Successo a Lamezia Terme per \"Giovanil... mente\"

Vena di Maida, Rassegna Culturale Folcloristica Minoranze Etniche

13 giugno 2026
Ore 15:44
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Il Carlino, le due tesi sulla moneta di Catanzaro

11 giugno 2026
Ore 11:39
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Il piano di contrasto cinghiali rimasto sulla carta

18 giugno 2026
Ore 12:20
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Depurazione, ecco il piano degli interventi in Calabria

17 giugno 2026
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Eolico, nuovo allarme per il golfo di Squillace

2 maggio 2026
Ore 11:27
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