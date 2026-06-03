Congresso nazionale della UILTEC in Calabria

Economia e Lavoro

Il congresso nazionale della Uiltec si sta svolgendo in Calabria. Una chiara scelta per il sindacato che in apertura dei lavori ha chiarito che l'Italia non può viaggiare a due velocità. Al centro della tre giorni di dibattito l'energia e l'intelligenza artificiale. In apertura, un focus con il segretario Bombardieri sul caso Amendolara.