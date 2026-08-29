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Società

Bloccati gli stipendi dei medici cubani

 

Sono stati congelati i conti correnti dei medici cubani che operano in Italia. Una mossa che impedisce al Governo de L'Avana di trattenere una parte degli emolumenti. Molto probabilmente la mossa si inquadra nelle manovre Usa di sanzioni economiche al regime, ma rischia di mandare in tilt il nostro ssitema sanitario.

29 agosto, 2026
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medici cubani
ULTIMA ORA
Il caso

Agenti delle Volanti aggrediti a Catanzaro, la solidarietà del Coisp: «Necessario incrementare l’apparato di controllo»

Il rappresentante sindacale dichiara improcrastinabile un intervento legislativo: «Impedire la concessione di misure alternative alla detenzione per quei soggetti dediti ad atti violenti»
Redazione
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La stretta

Catanzaro, arriva l'ordinanza anti-caldo per gli animali: stop a balconi e terrazze nelle ore più calde

Vietato lasciarli esposti al sole tra le 11 e le 18 senza adeguata protezione. Previste sanzioni fino a 500 euro e controlli affidati a Polizia Locale, Forze dell'Ordine e Servizio Veterinario.
Redazione
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Carabinieri Catanzaro, scatta la campagna estiva di prevenzione e incendi: in campo pattuglie e droni ad alta risoluzione

L’avvio della stagione estiva ha reso ancora più serrata l’attività preventiva esercitata dall’arma: pattugliamenti mirati per individuare tempestivamente piccoli focolai e il monitoraggio del territorio con l’utilizzo di tecniche avanzate
Redazione
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Carabinieri

Soverato, incidente stradale a 23enne col tasso alcolemico sopra i limiti. Verbali e sequestri di automezzi da parte dell’Arma

Tra le attività dei Carabinieri della Compagnia anche il ritiro di patenti e la decurtazione dei punti

Redazione
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Nella notte tra oggi, lunedì, e domani martedì 1 settembre le operazioni notturne contro il proliferare delle zanzare potenziali vettori

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L'agente Alessandro Mancuso, della Questura di Crotone, stava facendo trekking durante il giorno di riposo quando ha sentito le richieste d'aiuto di due escursionisti di Isola Capo Rizzuto. Li ha raggiunti e accompagnati in salvo, facendo rientrare le operazioni di soccorso
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Lamezia, tenta di schiacciare un gattino di due mesi con gli scarponi: salvato in extremis da una veterinaria

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Lamezia, il cadavere di un uomo di 67 anni trovato in un’auto nei pressi della stazione

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