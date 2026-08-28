Da Firenze in Calabria per il cammino Coast to coast

L’avvio della stagione estiva ha reso ancora più serrata l’attività preventiva esercitata dall’arma: pattugliamenti mirati per individuare tempestivamente piccoli focolai e il monitoraggio del territorio con l’utilizzo di tecniche avanzate
L’uomo era gravato da numerosi precedenti penali. L’importante risultato operativo è stato conseguito grazie all’attenta attività di monitoraggio della popolazione detenuta svolta dalla Questura di Catanzaro
L'agente Alessandro Mancuso, della Questura di Crotone, stava facendo trekking durante il giorno di riposo quando ha sentito le richieste d'aiuto di due escursionisti di Isola Capo Rizzuto. Li ha raggiunti e accompagnati in salvo, facendo rientrare le operazioni di soccorso
L'aereo sarebbe dovuto partire alle 19.50 di lunedì, ma il volo è slittato fino alle 15.40 del giorno successivo: in mezzo rinvii, cancellazioni, notti trascorse in aeroporto e malori per l’assenza di aria condizionata
Secondo le accuse, i gestori avrebbero consentito l’accesso a clienti e prostitute senza identificazione. Per i pm la struttura era abitualmente utilizzata per gli incontri. Le porte secondarie per non passare dalla reception