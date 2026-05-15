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Sanità

AI, robotica e telemedicina: focus in Cittadella

Intelligenza artificiale, robotica e telemedicina a servizio della persona: è l’obiettivo illustrato dal presidente della Regione Roberto Occhiuto. Un’occasione per presentare il Rapporto “Sussidiarietà e salute 2025/2026”.

15 maggio, 2026
ULTIMA ORA
Il movimento

Nuovo ospedale di Catanzaro, crescono le adesioni al comitato contrario allo spostamento del presidio a Germaneto

Professionisti cittadini si schierano nella scelta che determinerà il futuro sanitario e urbanistico della città. «No alla desertificazione del corpo centrale»
Redazione
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Nel Catanzarese

Pediatri di libera scelta in supporto dei colleghi ospedalieri: copriranno anche turni festivi e notturni

L’intesa possibile grazie al protocollo d'intesa tra l'Asp di Catanzaro e la Federazione pediatri: «Ssinergia positiva per tutti i medici coinvolti che si arricchiscono reciprocamente delle esperienze e competenze specifiche»
Redazione Attualità
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I malesseri della Sanità

Disturbi della Nutrizione: pazienti Consultorio via Sirleto allo sbando chiedono incontro in Dipartimento

Il presidio sito nel quartiere di Mater Domini da punto di riferimento per ammalati e famiglie a simbolo di abbandono e restrizioni 

Redazione
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Sanità

I 23 bilanci respinti e finiti in Procura: l’eredità del prefetto Longo pesa ancora sulla sanità calabrese (e la blocca)

In Regione nessuno intende apporre la firma sui documenti contabili non approvati che potrebbero aver fornito spunti investigativi agli inquirenti. I tecnici ministeriali però chiedono l’ok per completare l’iter sui consuntivi pregressi. E l’impasse continua
Luana Costa
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Premio Caccuri, svelati a Torino i quattro finalisti

Svelati, in occasione del Salone Internazionale del libro di Torino, i quattro finalisti della XV edizione del Premio Letterario Caccuri la cui finale è in programma nel borgo dell'alto Crotonese il prossimo mese di agosto

19 maggio 2026
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L’appello

All’ospedale di Crotone sospese le terapie per l’anemia falciforme, la denuncia di Alecci: «Diritto alla salute calpestato»

Il consigliere regionale si appella al presidente della Regione e all’Asp affinché «si mobilitino al più presto. Anche chi ha bisogno di prestazioni salvavita viene umiliato»
Redazione
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centro di eccellenza

Cardiologia alla Dulbecco di Catanzaro: introdotta l’ablazione a campo pulsato, nuova frontiera nella cura della fibrillazione atriale

Si tratta di una delle tecnologie più avanzate oggi disponibili per la cura di una patologia del ritmo cardiaco tra le più frequenti
Redazione
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il dibattito

Nuovo ospedale di Catanzaro, per Azione Democratica «bisogna puntare su scelte coraggiose che parlino di futuro»

Il quartiere Germaneto «rappresenta oggi, nei fatti, il naturale polo direzionale, universitario e sanitario della Calabria centrale»
Redazione
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Sanità

"Angiologia: l'esperienza". Esperti a confronto a Gizzeria su iniziativa dello specialista Elia Diaco

VIDEO | Successo per la terza edizione del talk show dedicato alla malattia venosa cronica 
 

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congresso medico

Nuove frontiere dell’epato-gastroenterologia, all’Università di Catanzaro confronto nazionale su ricerca, tecnologie e formazione

Focus su intelligenza artificiale, nuovi farmaci, biomarcatori e prevenzione delle patologie digestive ed epatiche. Montebianco Abenavoli: «La nostra scuola tra le prime in Italia per qualità della formazione»
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la nota

Il Comitato Sos Sanità interviene sul nuovo ospedale di Catanzaro: «l’arma di distrazione di massa che nasconde il collasso della sanità catanzarese»

La nota anticipa alcune proposte che saranno sottoposte al Presidente della Regione Roberto Occhiuto e a tutte le forze politiche «affinché su un tema così delicato si passi finalmente dai proclami alle scelte concrete e alle responsabilità istituzionali»
redazione
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La sentenza

L’Asp di Crotone non concede i locali per le assemblee sindacali: arriva la condanna del Tribunale

Il giudice del lavoro ha ordinato all’azienda di cessare la condotta antisindacale. Lo fa sapere il sindacato Nursing Up che aveva promosso il ricorso 
Redazione
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Il dibattito

Catanzaro, nasce il comitato “L’ospedale al Pugliese”: contro lo spostamento del presidio a Germaneto

Del sodalizio fanno parte professionisti della città che chiedono la localizzazione dei nuovi spazi tra il Pugliese e il Ciaccio per evitare la desertificazione del centro cittadino
Redazione
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I dem

Il Pd di Lamezia Terme si riunisce e lancia la proposta: «L’ospedale entri nella rete formativa universitaria»

Evidenziate le criticità che ancora attanagliano l’assistenza regionale: liste d’attesa, migrazione sanitaria e l’incognita di Azienda Zero
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Nuova circolare

Hantavirus, dalle mascherine ai centri di contenimento: ecco come vanno gestiti i casi sospetti

Le indicazioni per il personale sanitario in una nuova circolare del Ministero che chiede alle regioni anche l’elenco delle strutture sanitarie provviste di idonee misure di contenimento
Redazione Attualità
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Diritto alla cura

Occhiuto: «Un deficit di riforme trentennale ha reso inefficiente il motore della sanità calabrese»

Il futuro del Servizio Sanitario al centro del dibattito in Cittadella Regionale con le prospettive di Ai, robotica e telemedicina. Dal Rapporto "Sussidiarietà e salute 2025/2026" emerge l'urgenza di nuovi modelli organizzativi per garantire il diritto alla cura. Il governatore: «Puntiamo ad uscire dal Piano di rientro»
Francesco Graziano
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A passo di lumaca

In Calabria sanità paralizzata: bilanci bloccati e fondi congelati dopo la fine incompleta del commissariamento

Il Dpcm al controllo della Corte dei Conti. Il dipartimento regionale ha disposto una nuova proroga, in attesa delle verifiche di legittimità sull’atto del Governo. Il presidente non ha potere di firma e la giunta non può procedere al riparto del fondo sanitario. Altri 15 giorni di tempo
Luana Costa
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Salute

“Angiologia: The Experiences”:  a Gizzeria Lido la terza edizione del talk show in diretta sulla nostra testata

Si tratta di uno più autorevoli momenti di confronto scientifico nel campo della medicina vascolare, della patologia venosa cronica e del linfedema. L’appuntamento previsto il 15 e 16 maggio
Redazione Attualità
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Nuova struttura

Hantavirus, in Calabria una cabina di regia: «Rischio basso ma non si esclude la possibilità di dover gestire casi» 

La nuova struttura opererà a supporto del dipartimento Salute della Regione e servirà a coordinare le attività di prevenzione e sorveglianza. L’atto è stato adottato dopo l’accertata negatività del marittimo reggino di 25 anni
Luana Costa
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La sentenza

Demansionamento all’Asp di Catanzaro, infermiere risarcito con oltre 65mila euro

Il Tribunale accoglie il ricorso promosso da USB Sanità Calabria per un caso di presunto demansionamento. Il sindacato parla di cifra record per questo tipo di vertenze nella regione
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Lamezia Terme

L’assemblea di Anaao Assomed conferma Ziccarelli alla segreteria regionale del sindacato

L’assise calabrese di medici e dirigenti sanitari ha registrato anche la presenza del segretario nazionale Di Silverio 

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Graduatorie Asp inutilizzate, gli operatori sociosanitari depositano querela in Procura

Le figure sanitarie sono inserite nelle graduatorie Aou Dulbecco, prorogate di 24 mesi e soggette alla piena utilizzazione delle Asp che invece le ignorano  

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A Gizzeria Lido la terza edizione del talk show “Angiologia: The Experiences”: l’evento in diretta sulla nostra testata

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Hantavirus, l’esperto: «Niente allarmismi o psicosi. Virus con basso tasso di contagiosità» 

Parla il primario del reparto di malattie infettive della Dulbecco di Catanzaro. Spiega la differenza con il coronavirus che ha portato ad una pandemia mondiale. Intanto l’ospedale si prepara
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Dei progressi più avanzati nella lotta contro il cancro si è discusso nell’auditorium della Magna Graecia in occasione del convegno nazionale promosso dall’Aiom con esperti da tutto il mondo
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