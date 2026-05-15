AI, robotica e telemedicina: focus in Cittadella

Intelligenza artificiale, robotica e telemedicina a servizio della persona: è l’obiettivo illustrato dal presidente della Regione Roberto Occhiuto. Un’occasione per presentare il Rapporto “Sussidiarietà e salute 2025/2026”.
L’intesa possibile grazie al protocollo d'intesa tra l'Asp di Catanzaro e la Federazione pediatri: «Ssinergia positiva per tutti i medici coinvolti che si arricchiscono reciprocamente delle esperienze e competenze specifiche»
In Regione nessuno intende apporre la firma sui documenti contabili non approvati che potrebbero aver fornito spunti investigativi agli inquirenti. I tecnici ministeriali però chiedono l’ok per completare l’iter sui consuntivi pregressi. E l’impasse continua
Svelati, in occasione del Salone Internazionale del libro di Torino, i quattro finalisti della XV edizione del Premio Letterario Caccuri la cui finale è in programma nel borgo dell'alto Crotonese il prossimo mese di agosto
Svelati, in occasione del Salone Internazionale del libro di Torino, i quattro finalisti della XV edizione del Premio Letterario Caccuri la cui finale è in programma nel borgo dell'alto Crotonese il prossimo mese di agosto
Svelati, in occasione del Salone Internazionale del libro di Torino, i quattro finalisti della XV edizione del Premio Letterario Caccuri la cui finale è in programma nel borgo dell'alto Crotonese il prossimo mese di agosto
Focus su intelligenza artificiale, nuovi farmaci, biomarcatori e prevenzione delle patologie digestive ed epatiche. Montebianco Abenavoli: «La nostra scuola tra le prime in Italia per qualità della formazione»
La nota anticipa alcune proposte che saranno sottoposte al Presidente della Regione Roberto Occhiuto e a tutte le forze politiche «affinché su un tema così delicato si passi finalmente dai proclami alle scelte concrete e alle responsabilità istituzionali»
Il futuro del Servizio Sanitario al centro del dibattito in Cittadella Regionale con le prospettive di Ai, robotica e telemedicina. Dal Rapporto "Sussidiarietà e salute 2025/2026" emerge l'urgenza di nuovi modelli organizzativi per garantire il diritto alla cura. Il governatore: «Puntiamo ad uscire dal Piano di rientro»
Il Dpcm al controllo della Corte dei Conti. Il dipartimento regionale ha disposto una nuova proroga, in attesa delle verifiche di legittimità sull’atto del Governo. Il presidente non ha potere di firma e la giunta non può procedere al riparto del fondo sanitario. Altri 15 giorni di tempo
La nuova struttura opererà a supporto del dipartimento Salute della Regione e servirà a coordinare le attività di prevenzione e sorveglianza. L’atto è stato adottato dopo l’accertata negatività del marittimo reggino di 25 anni