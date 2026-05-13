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24 ORE ALL NEWS

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Sanità

Hantavirus, ecco le misure anti contagio del Ministero

Dopo giorni di preoccupazione, il Ministero della Salute ha diffuso le norme guida anti-contagio per l’Hantavirus, la nuova forma virale. Misure da adottare soltanto in caso di contatti a rischio.

13 maggio, 2026
ULTIMA ORA
Sanità

Graduatorie Asp inutilizzate, gli operatori sociosanitari depositano querela in Procura

Le figure sanitarie sono inserite nelle graduatorie Aou Dulbecco, prorogate di 24 mesi e soggette alla piena utilizzazione delle Asp che invece le ignorano  

Redazione
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Nuova epidemia

Hantavirus, l’esperto: «Niente allarmismi o psicosi. Virus con basso tasso di contagiosità» 

Parla il primario del reparto di malattie infettive della Dulbecco di Catanzaro. Spiega la differenza con il coronavirus che ha portato ad una pandemia mondiale. Intanto l’ospedale si prepara
Luana Costa
Hantavirus, l’esperto:\u00A0«Niente allarmismi o\u00A0psicosi. Virus con basso tasso di contagiosità»\u00A0\n
Salute

A Gizzeria Lido la terza edizione del talk show “Angiologia: The Experiences”: l’evento in diretta sulla nostra testata

Si tratta di uno più autorevoli momenti di confronto scientifico nel campo della medicina vascolare, della patologia venosa cronica e del linfedema. L’appuntamento previsto il 15 e 16 maggio
Redazione Attualità
A Gizzeria Lido\u00A0la terza edizione del talk show “Angiologia: The Experiences”: l’evento in diretta sulla nostra testata\n
Diritto alla cura

Occhiuto: «Un deficit di riforme trentennale ha reso inefficiente il motore della sanità calabrese»

Il futuro del Servizio Sanitario al centro del dibattito in Cittadella Regionale con le prospettive di Ai, robotica e telemedicina. Dal Rapporto "Sussidiarietà e salute 2025/2026" emerge l'urgenza di nuovi modelli organizzativi per garantire il diritto alla cura. Il governatore: «Puntiamo ad uscire dal Piano di rientro»
Francesco Graziano
Occhiuto: «Un deficit di riforme trentennale ha reso inefficiente il motore della sanità calabrese»\n

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Catanzaro, grande partecipazione per il Giro d'Italia

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13 maggio 2026
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13 maggio 2026
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13 maggio 2026
Ore 17:51
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A passo di lumaca

In Calabria sanità paralizzata: bilanci bloccati e fondi congelati dopo la fine incompleta del commissariamento

Il Dpcm al controllo della Corte dei Conti. Il dipartimento regionale ha disposto una nuova proroga, in attesa delle verifiche di legittimità sull’atto del Governo. Il presidente non ha potere di firma e la giunta non può procedere al riparto del fondo sanitario. Altri 15 giorni di tempo
Luana Costa
In Calabria\u00A0sanità paralizzata: bilanci bloccati e fondi congelati dopo la fine incompleta del commissariamento\n
Salute

“Angiologia: The Experiences”:  a Gizzeria Lido la terza edizione del talk show in diretta sulla nostra testata

Si tratta di uno più autorevoli momenti di confronto scientifico nel campo della medicina vascolare, della patologia venosa cronica e del linfedema. L’appuntamento previsto il 15 e 16 maggio
Redazione Attualità
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Nuova struttura

Hantavirus, in Calabria una cabina di regia: «Rischio basso ma non si esclude la possibilità di dover gestire casi» 

La nuova struttura opererà a supporto del dipartimento Salute della Regione e servirà a coordinare le attività di prevenzione e sorveglianza. L’atto è stato adottato dopo l’accertata negatività del marittimo reggino di 25 anni
Luana Costa
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La sentenza

Demansionamento all’Asp di Catanzaro, infermiere risarcito con oltre 65mila euro

Il Tribunale accoglie il ricorso promosso da USB Sanità Calabria per un caso di presunto demansionamento. Il sindacato parla di cifra record per questo tipo di vertenze nella regione
Redazione
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Lamezia Terme

L’assemblea di Anaao Assomed conferma Ziccarelli alla segreteria regionale del sindacato

L’assise calabrese di medici e dirigenti sanitari ha registrato anche la presenza del segretario nazionale Di Silverio 

Redazione
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Studiosi a confronto

L’Università di Catanzaro centro nevralgico del dibattito internazionale sulla ricerca oncologica

Dei progressi più avanzati nella lotta contro il cancro si è discusso nell’auditorium della Magna Graecia in occasione del convegno nazionale promosso dall’Aiom con esperti da tutto il mondo
Redazione Attualità
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il caso

Sanità territoriale, l’inchiesta nell’Asp di Catanzaro: «Liste d’attesa infinite, Adi ferma e servizi al collasso»

Dalle RSA alla riabilitazione, fino all’assistenza domiciliare integrata finanziata dal Pnrr: viaggio nei distretti socio-sanitari di Catanzaro, Lamezia e Soverato tra proteste degli utenti, carenze organizzative e accuse di immobilismo alla gestione commissariale
Bruno Mirante
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Catanzaro Sud

Santa Maria senza guardia medica: «Lenta demolizione del diritto alla salute»

Secondo Sinistra Italiana l’ Asp ha comunicato di non aver reperito i medici per la postazione CZ2 da sabato ad oggi

Redazione
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Sistema inceppato

In Calabria fare la dialisi in estate per i pazienti in vacanza è impossibile: «Non c’è posto nei centri, il caos è totale»

Da Napoli alla Lombardia, decine di turisti che necessitano della terapia denunciano l’impossibilità di prenotare il trattamento salvavita durante le vacanze. Mancano disponibilità e personale nei centri sanitari, una situazione che compromette cure e diritto alle ferie
Luana Costa
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sanità

Ospedale di Catanzaro, Puzzonia: «Non serve un nuovo edificio, ma tecnologia e accoglienza»

Per l’ex direttore sanitario aziendale AO Pugliese Ciaccio le strutture presenti tra Germaneto e viale Pio X, sono del tutto sufficienti
Redazione
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Sul piede di guerra

Medici in stato di agitazione contro la riforma Schillaci, De Nardo (Fimmg): «Pronti a difendere cittadini e assistiti»

Contestazioni contro il decreto legge sul riordino dell’assistenza primaria territoriale. «Irricevibile e penalizzante. Sabato 16 maggio convocato un consiglio nazionale della federazione
Redazione
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Sanità Calabria

La farmacia al centro dei servizi, Federfarma sigla l’accordo con la Regione: «Modello che valorizza i presidi territoriali»

L’air disciplina le modalità di erogazione di attività sotto il coordinamento del servizio sanitario regionale. In particolare, in tema di telemedicina, vaccinazioni e prenotazioni
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La riflessione

Sant’Anna Hospital Catanzaro, Serraino: «Si torni ad investire sull’offerta sanitaria» 

Secondo il consigliere comunale è necessaria una riflessione profonda all’indomani della decisione del privato di gettare la spugna sul rilancio della struttura.
Redazione
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Sanità Calabria

In ritardo il dpcm che chiude il commissariamento, proroga di 15 giorni per bilanci

Il dipartimento ha dilazionato i termini per consentire il riparto del fondo sanitario e l’assegnazione di ulteriori somme alle aziende sanitarie e ospedaliere  
Luana Costa
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MANCANZA DI CERTEZZE

Sant’Anna, il gruppo Citrigno: «Prendiamo atto dell’impossibilità di assicurare ulteriore continuità al percorso avviato per la sua riattivazione»

In una nota, si informa inoltre che il gruppo è impegnato in nuovi programmi di espansione sanitaria, tra i quali il progetto del San Pietro Hospital, destinato a sorgere all’interno del complesso sanitario di Via Tommaso Campanella
Redazione
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Sanità

Diagnostica per immagini alla Casa della Salute di Chiaravalle Centrale, Alecci (Pd) punta il dito contro l’Asp: «Un paradosso senza fine»

Il consigliere regionale: «Incapacità gestionali da parte della Direzione dell’Asp rallentano il servizio che non riesce a fornire risposte in tempi adeguati, nonostante la solerzia del personale sanitario e amministrativo»
Redazione
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Giornata mondiale

Asma infantile in aumento, a Lamezia open day per la prevenzione e la diagnosi delle malattie respiratorie

Sono circa 50.000 le nuove diagnosi all'anno in Italia e un incremento del 50% nel mondo ogni decennio. L’iniziativa prevista il 6 maggio. 
Redazione Attualità
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Dalla Cittadella

Regione, nominato il dirigente vicario del dipartimento Salute: Francesco Lucia, in caso di assenza di Esposito

Nei giorni scorsi il funzionario è stato designato anche a capo del settore prevenzione, promozione della salute e sanità pubblica. L’incarico durerà fino a dicembre 2026
Redazione
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prevenzione al femminile

Grande successo per la Giornata della salute della donna firmata Soroptimist a Lamezia Terme

Centinaia le donne che hanno usufruito di visite gratuite al Parco Impastato 
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prevenzione e longevità

Prevenzione, vaccini e longevità: a Catanzaro il convegno “Protecting Each Other – Every Action Matters”

Parte dalla Calabria il programma nazionale di miglioramento della qualità nelle strutture residenziali per anziani assegnato alla Fondazione Anaste Humanitas, con la dotto.ssa lametina Alba Malara nel ruolo di Principal Investigator
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