Hantavirus, ecco le misure anti contagio del Ministero

Il futuro del Servizio Sanitario al centro del dibattito in Cittadella Regionale con le prospettive di Ai, robotica e telemedicina. Dal Rapporto "Sussidiarietà e salute 2025/2026" emerge l'urgenza di nuovi modelli organizzativi per garantire il diritto alla cura. Il governatore: «Puntiamo ad uscire dal Piano di rientro»
Il Dpcm al controllo della Corte dei Conti. Il dipartimento regionale ha disposto una nuova proroga, in attesa delle verifiche di legittimità sull’atto del Governo. Il presidente non ha potere di firma e la giunta non può procedere al riparto del fondo sanitario. Altri 15 giorni di tempo
La nuova struttura opererà a supporto del dipartimento Salute della Regione e servirà a coordinare le attività di prevenzione e sorveglianza. L’atto è stato adottato dopo l’accertata negatività del marittimo reggino di 25 anni
Dalle RSA alla riabilitazione, fino all’assistenza domiciliare integrata finanziata dal Pnrr: viaggio nei distretti socio-sanitari di Catanzaro, Lamezia e Soverato tra proteste degli utenti, carenze organizzative e accuse di immobilismo alla gestione commissariale
Da Napoli alla Lombardia, decine di turisti che necessitano della terapia denunciano l’impossibilità di prenotare il trattamento salvavita durante le vacanze. Mancano disponibilità e personale nei centri sanitari, una situazione che compromette cure e diritto alle ferie
In una nota, si informa inoltre che il gruppo è impegnato in nuovi programmi di espansione sanitaria, tra i quali il progetto del San Pietro Hospital, destinato a sorgere all’interno del complesso sanitario di Via Tommaso Campanella
Il consigliere regionale: «Incapacità gestionali da parte della Direzione dell’Asp rallentano il servizio che non riesce a fornire risposte in tempi adeguati, nonostante la solerzia del personale sanitario e amministrativo»
Parte dalla Calabria il programma nazionale di miglioramento della qualità nelle strutture residenziali per anziani assegnato alla Fondazione Anaste Humanitas, con la dotto.ssa lametina Alba Malara nel ruolo di Principal Investigator