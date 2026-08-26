Catanzaro, il dopo Jova tra elogi e censure

L’avvio della stagione estiva ha reso ancora più serrata l’attività preventiva esercitata dall’arma: pattugliamenti mirati per individuare tempestivamente piccoli focolai e il monitoraggio del territorio con l’utilizzo di tecniche avanzate
L'agente Alessandro Mancuso, della Questura di Crotone, stava facendo trekking durante il giorno di riposo quando ha sentito le richieste d'aiuto di due escursionisti di Isola Capo Rizzuto. Li ha raggiunti e accompagnati in salvo, facendo rientrare le operazioni di soccorso
L'aereo sarebbe dovuto partire alle 19.50 di lunedì, ma il volo è slittato fino alle 15.40 del giorno successivo: in mezzo rinvii, cancellazioni, notti trascorse in aeroporto e malori per l’assenza di aria condizionata
Secondo le accuse, i gestori avrebbero consentito l’accesso a clienti e prostitute senza identificazione. Per i pm la struttura era abitualmente utilizzata per gli incontri. Le porte secondarie per non passare dalla reception
Droni nell’area dell’impatto per correlare le prove. L’accertamento medico-legale fornirà elementi utili anche alla ricostruzione della dinamica dell’incidente: capire se l’incendio nell’abitacolo si sia sviluppato prima o dopo l’impatto. Domani il conferimento dell’incarico
L'instabilità ha interessato la regione durante la notte con forti piogge e violente raffiche di vento. I temporali più intensi hanno fortunatamente scaricato in mare. ggi instabilità a macchia di leopardo e nuovi temporali pomeridiani sulle aree montuose e localmente lungo lo Jonio
Elicotteri, droni, guardacoste e vedette in azione lungo le coste regionali: in azione 214 militari. Nel mirino abusivismo balneare, occupazione del demanio, tributi locali e sicurezza della navigazione
La donna è deceduta nella notte dopo essere arrivata in gravi condizioni all’ospedale di Trebisacce. La Procura di Castrovillari ha disposto il trasferimento del corpo alla Dulbecco. Fermato il compagno, interrogato dagli inquirenti