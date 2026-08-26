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24 ORE ALL NEWS

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Società

Catanzaro, il dopo Jova tra elogi e censure

Torniamo a Catanzaro dove il concerto di Jovanotti la lasciato riscontri molto favorevoli ma anche immancabili polemiche.

26 agosto, 2026
ULTIMA ORA
Il caso

Agenti delle Volanti aggrediti a Catanzaro, la solidarietà del Coisp: «Necessario incrementare l’apparato di controllo»

Il rappresentante sindacale dichiara improcrastinabile un intervento legislativo: «Impedire la concessione di misure alternative alla detenzione per quei soggetti dediti ad atti violenti»
Redazione
Agenti delle Volanti aggrediti a Catanzaro, la solidarietà del Coisp:\u00A0«Necessario incrementare l’apparato di controllo»\n
La stretta

Catanzaro, arriva l'ordinanza anti-caldo per gli animali: stop a balconi e terrazze nelle ore più calde

Vietato lasciarli esposti al sole tra le 11 e le 18 senza adeguata protezione. Previste sanzioni fino a 500 euro e controlli affidati a Polizia Locale, Forze dell'Ordine e Servizio Veterinario.
Redazione
Catanzaro, arriva l'ordinanza anti-caldo per gli animali: stop a balconi e terrazze nelle ore più calde\n
ambiente

Carabinieri Catanzaro, scatta la campagna estiva di prevenzione e incendi: in campo pattuglie e droni ad alta risoluzione

L’avvio della stagione estiva ha reso ancora più serrata l’attività preventiva esercitata dall’arma: pattugliamenti mirati per individuare tempestivamente piccoli focolai e il monitoraggio del territorio con l’utilizzo di tecniche avanzate
Redazione
Carabinieri Catanzaro, scatta la campagna estiva di prevenzione e incendi: in campo pattuglie e droni ad alta risoluzione\n
Le previsioni

Caldo infernale in Calabria, arriva la nostra mappa delle allerte: fino a 46 gradi percepiti, ecco le zone rosse

Aree interne e Catanzarese tirrenico le zone più a rischio ma è sulla Jonica che il caldo si avvertirà di più. Ecco le previsioni
Salvatore Lia
Caldo infernale in Calabria, arriva la nostra mappa delle allerte: fino a 46 gradi percepiti, ecco le zone rosse\n

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Porto di Catanzaro, parlano pescatori e diportisti

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Soverato Sunset: la musica di Tatho in riva al mare

27 agosto 2026
Ore 12:11
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Catanzaro, il dopo Jova tra elogi e censure

26 agosto 2026
Ore 11:42
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Jovanotti accende la Calabria Music Arena a Catanzaro

23 agosto 2026
Ore 07:38
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27 agosto 2026
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27 agosto 2026
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23 agosto 2026
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27 agosto 2026
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Società

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27 agosto 2026
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Operazione Medusa

Sfruttamento della prostituzione tra Crotone e Isola Capo Rizzuto, nuovo arresto: ai domiciliari una donna

Le indagini condotte dai carabinieri avevano documentato l'esistenza di un sodalizio criminale stabile che gestiva il giro anche attraverso l’utilizzo di un motel sulla 106
Redazione Cronaca
Sfruttamento della prostituzione tra Crotone e\u00A0Isola Capo Rizzuto,\u00A0nuovo arresto: ai domiciliari una donna\n
La questione

Konecta (ex Abramo): per la quinta volta richiesto alla Prefettura il “tavolo” con azienda e lavoratori

Il loro legale Pitaro costretto per l’ennesima volta a sollecitare la rappresentanza di Governo del capoluogo in un atto previsto dalla prassi

Redazione
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L’intervento provvidenziale

Zagarise, poliziotto fuori servizio soccorre una coppia dispersa nei boschi: ritrovati vicino a un dirupo

L'agente Alessandro Mancuso, della Questura di Crotone, stava facendo trekking durante il giorno di riposo quando ha sentito le richieste d'aiuto di due escursionisti di Isola Capo Rizzuto. Li ha raggiunti e accompagnati in salvo, facendo rientrare le operazioni di soccorso
Redazione
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Dramma nel Catanzarese

Incidente sul lavoro a Belcastro, operaio cade da un’impalcatura: è grave

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso che ha trasferito l’uomo a Catanzaro. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri
Redazione Cronaca
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Cerca casa

Lamezia, tenta di schiacciare un gattino di due mesi con gli scarponi: salvato in extremis da una veterinaria

Il piccolo rosso miagolava disperato a bordo strada a Lamezia Terme. La dottoressa ha sentito i suoi lamenti e lo ha sottratto alla furia di un uomo che stava per ucciderlo. Ora cerca una famiglia
Redazione Cronaca
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Sulla sp 171

Chiaravalle, perde il controllo dell’auto e precipita per 15 metri in una scarpata: ferito

L’uomo avrebbe riportato dei traumi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118
Redazione Cronaca
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il fatto

Chiaravalle, auto sfonda il guardrail e precipita nella scarpata per 15 metri: conducente, sotto shock, trasportato in ospedale

Incidente sulla SP 171/2: l'automobilista ha riportato solo lievi traumi ed è stato preso in cura dal 118. Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri
Redazione
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Indagini in corso

Lamezia, il cadavere di un uomo di 67 anni trovato in un’auto nei pressi della stazione

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato invano di rianimarlo e gli agenti della Polizia di Stato che hanno subito avviato le verifiche per risalire alle cause della morte
Redazione Cronaca
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Traffico bloccato

Incidente sulla statale 280 direzione Germaneto, un ferito e disagi alla circolazione

L’impatto ha coinvolto due veicoli. Sul posto personale Anas, le forze dell’ordine e i sanitari
Redazione Cronaca
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CAOS IN AEROPORTO

Paura e delirio a Valencia: l’odissea infinita dei passeggeri del volo per Lamezia 

L'aereo sarebbe dovuto partire alle 19.50 di lunedì, ma il volo è slittato fino alle 15.40 del giorno successivo: in mezzo rinvii, cancellazioni, notti trascorse in aeroporto e malori per l’assenza di aria condizionata
Francesco La Luna
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Viaggio da incubo

Volo Ryanair Valencia-Lamezia, 21 ore di ritardo tra guasti, malori e notte in aeroporto: «Un’Odissea»

Il racconto di un passeggero cosentino sul volo del 17 agosto: prima l’aereo senza aria condizionata, poi la cancellazione, la notte in aeroporto e un nuovo rinvio
Francesco La Luna
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Sotto sequestro

Inchiesta Medusa, 30 euro a stanza al motel Pitagora di Crotone: così il “giro” della prostituzione faceva tappa sulla 106

Secondo le accuse, i gestori avrebbero consentito l’accesso a clienti e prostitute senza identificazione. Per i pm la struttura era abitualmente utilizzata per gli incontri. Le porte secondarie per non passare dalla reception
Alessia Truzzolillo
Inchiesta Medusa, 30 euro a stanza al motel Pitagora di Crotone: così il “giro” della prostituzione faceva tappa sulla 106\n
Incendio sull’autostrada

Camion in fiamme sull'A2 tra Lamezia Terme e Falerna, traffico rallentato

Il rogo si è sviluppato intorno alle 2 all'interno di un autoarticolato che trasportava pellet. Illeso il conducente. I vigili del fuoco hanno dovuto smassare i sacchi per completare lo spegnimento
Luana Costa
Camion in fiamme sull'A2 tra Lamezia Terme e Falerna, traffico rallentato\n
Impatto fatale

Ultraleggero precipitato a Fuscaldo, l’autopsia sui corpi di Arnulfo e Buccico lunedì o martedì: le domande ancora senza risposta

Droni nell’area dell’impatto per correlare le prove. L’accertamento medico-legale fornirà elementi utili anche alla ricostruzione della dinamica dell’incidente: capire se l’incendio nell’abitacolo si sia sviluppato prima o dopo l’impatto. Domani il conferimento dell’incarico
Luana Costa
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Lo Stato siamo noi

«L’indifferenza è il primo regalo che si fa alla ’ndrangheta». Da Cutro l’appello del Procuratore di Catanzaro Curcio

Dall’indifferenza alla zona grigia, il procuratore antimafia indica i comportamenti che rafforzano le cosche e rilancia la partecipazione civile durante l’apertura di Pedagogia dell’Antimafia
Flavia Cotroneo
«L’indifferenza è il primo regalo che si fa alla ’ndrangheta». Da Cutro l’appello del Procuratore di Catanzaro Curcio\n
Meteo

Tempesta di fulmini sulla Calabria, raffiche fino a 100 km/h sul Tirreno

L'instabilità ha interessato la regione durante la notte con forti piogge e violente raffiche di vento. I temporali più intensi hanno fortunatamente scaricato in mare. ggi instabilità a macchia di leopardo e nuovi temporali pomeridiani sulle aree montuose e localmente lungo lo Jonio
Salvatore Lia
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Piromane beccato

Appicca il fuoco e fugge con il trattore, arrestato 49enne nel Vibonese

Il rogo ha interessato oltre 1.500 metri quadrati di vegetazione. L’uomo sarebbe stato immortalato dal drone della Regione Calabria durante l’azione
Redazione
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Estate sicura

Calabria, turismo abusivo: lidi con 1,2 milioni di tasse evase e sanzioni per 112mila euro sulla nautica, il bilancio della Gdf

Elicotteri, droni, guardacoste e vedette in azione lungo le coste regionali: in azione 214 militari. Nel mirino abusivismo balneare, occupazione del demanio, tributi locali e sicurezza della navigazione
Redazione Cronaca
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L’inchiesta

Scontro mortale tra imbarcazioni a Vibo Marina, conferito l’incarico per l’autopsia sul corpo di Domenico Campana 

La Procura che sta indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ha incaricato l’equipe di medicina legale dell’Azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro 
Luana Costa
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La decisione

Omicidio nella Sibaritide, la salma di Ornella Forestefano trasferita a Catanzaro per l’autopsia

La donna è deceduta nella notte dopo essere arrivata in gravi condizioni all’ospedale di Trebisacce. La Procura di Castrovillari ha disposto il trasferimento del corpo alla Dulbecco. Fermato il compagno, interrogato dagli inquirenti
Luana Costa
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Sant'Andrea Apostolo in festa nel segno della solidarietà