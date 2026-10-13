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24 ORE ALL NEWS

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Cronaca

Falerna, gli agricoltori bloccano la Statale 18

Dopo Castrovillari questa mattina gli agricoltori hanno prima occupato lo svincolo autostradale di Falerna per poi bloccare temporaneamente il traffico sulla Statale 18. «Non ce la facciamo più».

13 ottobre, 2026
ULTIMA ORA
Il caso

Agenti delle Volanti aggrediti a Catanzaro, la solidarietà del Coisp: «Necessario incrementare l’apparato di controllo»

Il rappresentante sindacale dichiara improcrastinabile un intervento legislativo: «Impedire la concessione di misure alternative alla detenzione per quei soggetti dediti ad atti violenti»
Redazione
Agenti delle Volanti aggrediti a Catanzaro, la solidarietà del Coisp:\u00A0«Necessario incrementare l’apparato di controllo»\n
La stretta

Catanzaro, arriva l'ordinanza anti-caldo per gli animali: stop a balconi e terrazze nelle ore più calde

Vietato lasciarli esposti al sole tra le 11 e le 18 senza adeguata protezione. Previste sanzioni fino a 500 euro e controlli affidati a Polizia Locale, Forze dell'Ordine e Servizio Veterinario.
Redazione
Catanzaro, arriva l'ordinanza anti-caldo per gli animali: stop a balconi e terrazze nelle ore più calde\n
ambiente

Carabinieri Catanzaro, scatta la campagna estiva di prevenzione e incendi: in campo pattuglie e droni ad alta risoluzione

L’avvio della stagione estiva ha reso ancora più serrata l’attività preventiva esercitata dall’arma: pattugliamenti mirati per individuare tempestivamente piccoli focolai e il monitoraggio del territorio con l’utilizzo di tecniche avanzate
Redazione
Carabinieri Catanzaro, scatta la campagna estiva di prevenzione e incendi: in campo pattuglie e droni ad alta risoluzione\n
Illusione ottica

L'inganno delle celle fantasma: in Calabria carceri al collasso ma il dramma è nascosto da numeri virtuali

I bollettini ufficiali mostrano strutture a norma, ma la realtà censita dalle schede ministeriali svela centinaia di posti inagibili divorati dal degrado. Dallo shock di Castrovillari al paradosso di Crotone: l'inchiesta sui dati del report Ottorighe di settembre 2026
P. P. P.
L'inganno delle celle fantasma: in Calabria carceri\u00A0al collasso ma il dramma è nascosto da\u00A0numeri virtuali\n

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Rischio alluvione, ecco la pianificazione della Regione

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Caro carburanti, i vescovi al fianco degli agricoltori

12 ottobre 2026
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13 ottobre 2026
Ore 12:00
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Cronaca

Falerna, gli agricoltori bloccano la Statale 18

13 ottobre 2026
Ore 12:00
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Ambiente

Rischio alluvione, ecco la pianificazione della Regione

12 ottobre 2026
Ore 19:00
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Economia e Lavoro

Caro carburanti, i vescovi al fianco degli agricoltori

12 ottobre 2026
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Politica

Comuni vibonesi verso Catanzaro, si avvicina il referendum

13 ottobre 2026
Ore 12:00
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Cronaca

Falerna, gli agricoltori bloccano la Statale 18

13 ottobre 2026
Ore 12:00
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A oltranza

«Produciamo a cinque euro, vendiamo a tre»: la protesta degli agricoltori calabresi blocca statale e svincolo a Falerna

Costi insostenibili e ricavi insufficienti, mentre si annunciano nuovi presidi il 16 ottobre. Nel presidio anche un agricoltore di 18 anni che teme di dover chiudere l’azienda. La richiesta è un intervento urgente sul gasolio e sui costi di produzione: «Siamo pronti ad andare anche a Roma»
Cristina Iannuzzi
«Produciamo a cinque euro, vendiamo a tre»: la protesta degli agricoltori calabresi blocca statale e svincolo a Falerna\n
la cerimonia

Catanzaro, il 18 ottobre torna sul lungomare il monumento agli Invalidi per Servizio e ai Caduti

L’U.N.M.S. restituisce alla città il simbolo distrutto dal ciclone Harry. Alla cerimonia parteciperà il presidente nazionale Antonino Mondello, con un’attenzione particolare al coinvolgimento delle scuole e degli studenti
redazione
Catanzaro, il 18 ottobre torna sul lungomare il monumento agli Invalidi per Servizio e ai Caduti\n
cronaca

Processo naufragio Cutro: domani presidio di solidarietà per Arslan, Hussain e Fuat davanti la Corte d’Appello di Catanzaro

Il Collettivo L'AltraMarea invita tutti a partecipare: «dietro un processo ci sono persone, vite e storie che meritano di essere ascoltate»
redazione
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Calabria in piazza

Falerna, la protesta degli agricoltori blocca la statale 18 (dopo lo svincolo A2): «Le nostre aziende rischiano di morire»

Nuova azione di protesta in uno degli snodi centrali per il traffico in Calabria. La mobilitazione continua tra rabbia e un filo di stanchezza: «Non ce la facciamo più ma abbiamo bisogno di aiuti seri, non di elemosina». Annunciate altri presidi nei prossimi giorni
C. I.
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Decollatura

Impalcature irregolari e vuoti pericolosi: carabinieri sul cantiere della costruenda strada del Medio Savuto

Deferimento e ammende per le tre ditte appaltatrici da parte dell’Arma di Catanzaro e la stazione di Soveria Mannelli in particolare

Redazione
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Gimigliano

Fiorenti piantine di marijuana nel giardino di casa: denunciato 50enne

I Carabinieri di Catanzaro insospettiti prima dall’aspetto poi dal forte odore caratteristico

Redazione
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Sale la tensione

Caro vita, la protesta rilancia: 4 presidi fissi dal 16 ottobre «e dal 21 bloccheremo la Calabria con gli autotrasportatori»

Il Movimento popolare illustra i prossimi passi della mobilitazione. I quattro snodi individuati sono porto di Gioia Tauro, aeroporto di Lamezia, scalo di San Marco Argentano e Vibo Marina. Ma dalla prossima settima la minaccia è lo stop totale
Redazione Cronaca
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Verso il processo

Duplice omicidio di Squillace, la Dda chiede il processo per Nicolino Grande Aracri e altri due imputati

Chiesto il rinvio a giudizio anche per Salvatore Abbruzzo e il collaboratore di giustizia Sandro Ielapi per l’uccisione di Giuseppe Bruno e della moglie Caterina Raimondi, assassinati nel 2013
Ale. Tru.
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cronaca

Catanzaro: Sequestrati beni ad un imprenditore catanzarese per un valore di mezzo milione di euro

L’uomo è stato condannato ad anni 15 e mesi 4 di reclusione per associazione di tipo mafioso a seguito della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro nell'ambito dell'operazione denominata "basso profilo"
redazione
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L’operazione

Società, immobili e un Rolex: a Catanzaro sequestrati beni per oltre 500mila euro – NOME

Nel mirino degli investigatori il patrimonio di un imprenditore coinvolto nell’inchiesta Basso Profilo. Il provvedimento riguarda anche quote societarie, un’autovettura, polizze vita e buoni fruttiferi
Redazione
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Per un pelo

Sellia Marina, auto si ribalta e va a fuoco: carabiniere fuori servizio rompe il parabrezza e salva un 26enne – VIDEO

L’incidente è avvenuto intorno all’una e un quarto in via Carrera. Il giovane era intrappolato nell’abitacolo mentre dal motore usciva fumo: provvidenziale l’intervento del militare, che lo ha portato in salvo
Luana Costa
Sellia Marina, auto si ribalta e va a fuoco: carabiniere fuori servizio rompe il parabrezza e salva un 26enne –\u00A0VIDEO\n
Corruzione in corsia

Sanità, la rete delle tangenti tra Crotone e Lamezia: appalti, protesi e cliniche private nel mirino della Procura

Denaro e iPhone in cambio di alcuni accreditamenti. Nell’inchiesta sono coinvolti anche manager dell’ospedale di Lamezia e dell’Asp di Crotone, medici ed ex dipendenti della sanità in Calabria. Ecco i loro ruoli secondo l’accusa
Alessia Truzzolillo
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Nuova emergenza

Maltempo in Calabria: impianti Sorical in tilt, alcune aree della regione sono senz'acqua

Criticità nel funzionamento di impianti di potabilizzazione e difficoltà nell’approvvigionamento idrico nel Catanzarese e nel Cosentino. Blocchi anche a Reggio Calabria
Redazione Cronaca
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Dalla Regione

Incendio alla discarica di Pianopoli, Montuoro: «Massima attenzione, Arpacal operativa con monitoraggi specialistici»

Dopo il rogo divampato nel sito del Catanzarese, installato un campionatore per analizzare il particolato atmosferico. Attesi i risultati delle verifiche sulle possibili ricadute ambientali
Redazione Ambiente
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La sentenza

Processo al clan Gallace, intercettazioni SkyEcc inutilizzabili: assolti presunto boss e il suo braccio destro latitante - NOMI

Nell’abbreviato contro la cosca del Catanzarese 16 condanne e 34 assoluzioni. Decisivo l’impossibilità di usare i contenuti delle chat criptate estratte dalla piattaforma telematica
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In Cittadella

Eolico in Calabria, sindaci e ambientalisti sfidano la Regione: «Non tagliate i boschi per le pale»

Dagli impianti tra le faggete del Catanzarese e del Cosentino ai progetti in mare, cresce la protesta contro l’eolico. Una delegazione è stata ricevuta dal vicepresidente Mancuso: sul tavolo il parco di San Vito e possibili ricorsi al Tar
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Il prezzo di ammalarsi in Calabria: quando il diritto alla salute diventa una prova di resistenza quotidiana

La povertà sanitaria nella nostra regione va oltre la mera dimensione economica. Vive nelle giornate di lavoro perse, nei risparmi consumati, negli anziani isolati e nei pazienti costretti a partire per curarsi
Ettore Jorio
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Rifiuti in fiamme

Brucia da ore la discarica di Pianopoli, densa colonna di fumo nero sulle colline del Lametino

VIDEO | L’incendio è iniziato alle 18 di giovedì ed è ancora in corso. I vigili del fuoco lavoreranno per tutta la notte mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire le origini del rogo
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Catanzaro, accessi abusivi alle banche dati della polizia: chiesto il processo per un ispettore e un imprenditore – NOMI

Secondo l’accusa, l’ispettore avrebbe consultato ripetutamente banche dati riservate per acquisire informazioni su veicoli e persone, anche su richiesta dell’imprenditore che gli avrebbe garantito favori e altre utilità
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Omicidio Procopio a Gasperina, Danilo Viscomi condannato a 30 anni: il 35enne ucciso per un debito di pochi euro

La Corte d’Assise ha accolto la richiesta del pm e ha statuito un risarcimento civile. La lite iniziata in un bar e il fendente mortale al petto
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