Falerna, gli agricoltori bloccano la Statale 18

L’avvio della stagione estiva ha reso ancora più serrata l’attività preventiva esercitata dall’arma: pattugliamenti mirati per individuare tempestivamente piccoli focolai e il monitoraggio del territorio con l’utilizzo di tecniche avanzate
I bollettini ufficiali mostrano strutture a norma, ma la realtà censita dalle schede ministeriali svela centinaia di posti inagibili divorati dal degrado. Dallo shock di Castrovillari al paradosso di Crotone: l'inchiesta sui dati del report Ottorighe di settembre 2026
Costi insostenibili e ricavi insufficienti, mentre si annunciano nuovi presidi il 16 ottobre. Nel presidio anche un agricoltore di 18 anni che teme di dover chiudere l’azienda. La richiesta è un intervento urgente sul gasolio e sui costi di produzione: «Siamo pronti ad andare anche a Roma»
L’U.N.M.S. restituisce alla città il simbolo distrutto dal ciclone Harry. Alla cerimonia parteciperà il presidente nazionale Antonino Mondello, con un’attenzione particolare al coinvolgimento delle scuole e degli studenti
Nuova azione di protesta in uno degli snodi centrali per il traffico in Calabria. La mobilitazione continua tra rabbia e un filo di stanchezza: «Non ce la facciamo più ma abbiamo bisogno di aiuti seri, non di elemosina». Annunciate altri presidi nei prossimi giorni
Il Movimento popolare illustra i prossimi passi della mobilitazione. I quattro snodi individuati sono porto di Gioia Tauro, aeroporto di Lamezia, scalo di San Marco Argentano e Vibo Marina. Ma dalla prossima settima la minaccia è lo stop totale
L’uomo è stato condannato ad anni 15 e mesi 4 di reclusione per associazione di tipo mafioso a seguito della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro nell'ambito dell'operazione denominata "basso profilo"
Nel mirino degli investigatori il patrimonio di un imprenditore coinvolto nell’inchiesta Basso Profilo. Il provvedimento riguarda anche quote societarie, un’autovettura, polizze vita e buoni fruttiferi
L’incidente è avvenuto intorno all’una e un quarto in via Carrera. Il giovane era intrappolato nell’abitacolo mentre dal motore usciva fumo: provvidenziale l’intervento del militare, che lo ha portato in salvo
Denaro e iPhone in cambio di alcuni accreditamenti. Nell’inchiesta sono coinvolti anche manager dell’ospedale di Lamezia e dell’Asp di Crotone, medici ed ex dipendenti della sanità in Calabria. Ecco i loro ruoli secondo l’accusa
Dagli impianti tra le faggete del Catanzarese e del Cosentino ai progetti in mare, cresce la protesta contro l’eolico. Una delegazione è stata ricevuta dal vicepresidente Mancuso: sul tavolo il parco di San Vito e possibili ricorsi al Tar
La povertà sanitaria nella nostra regione va oltre la mera dimensione economica. Vive nelle giornate di lavoro perse, nei risparmi consumati, negli anziani isolati e nei pazienti costretti a partire per curarsi
VIDEO | L’incendio è iniziato alle 18 di giovedì ed è ancora in corso. I vigili del fuoco lavoreranno per tutta la notte mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire le origini del rogo
Secondo l’accusa, l’ispettore avrebbe consultato ripetutamente banche dati riservate per acquisire informazioni su veicoli e persone, anche su richiesta dell’imprenditore che gli avrebbe garantito favori e altre utilità