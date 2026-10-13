Social
Home page>Video>Politica>Comuni vibonesi verso Ca...

24 ORE ALL NEWS

Video

Politica

Comuni vibonesi verso Catanzaro, si avvicina il referendum

 Prosegue l’iter per la richiesta di accorpamento alla provincia di Catanzaro di alcuni comuni vibonesi, prossima alle ulteriori tappe.

13 ottobre, 2026
ULTIMA ORA
La denuncia

Catanzaro, a Santa Maria strade ridotte a colabrodo e area mercatale insicura: la denuncia di Giovanni Costa

Il consigliere comunale porta alla pubblica attenzione il caso del rione a sud e punta il dito contro l’amministrazione: «L'amministrazione rischia di lasciare in eredità una città con problemi»
Redazione
Catanzaro, a Santa Maria\u00A0strade ridotte a colabrodo e area mercatale insicura: la denuncia di\u00A0Giovanni Costa\n
politica

Parco Eolico “Rivachiera”: Visione Girifalco denuncia la mancanza di trasparenza del sindaco Deonofrio e chiede una riunione  

redazione
Parco Eolico “Rivachiera”: Visione Girifalco denuncia la mancanza di trasparenza del sindaco Deonofrio e chiede una riunione\n\u00A0\n
Palazzo De Nobili

Saltano le due sedute del Consiglio comunale di questa settimana

Mancanza numero legale oggi ed impossibilità di presiedere quello di martedì alla base del rinvio

Redazione
Saltano le due sedute del Consiglio comunale di questa settimana
la seduta

Provincia di Catanzaro, informative di Mormile sulla sentenza dei derivati e su allineamento della scadenza del mandato con quella del Consiglio

Ok al bilancio consolidato 2025. Via libera a due variazioni, all’assestamento di bilancio, alla variazione del Piano delle alienazioni immobiliari, a tre pratiche riguardanti il settore scolastico e a un’importante transazione con il Comune di Soverato. Infine, disco verde per 27 debiti fuori bilancio
Redazione
Provincia di Catanzaro, informative\u00A0di Mormile sulla sentenza dei derivati e su\u00A0allineamento della scadenza del mandato con quella del Consiglio\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Politica

Comuni vibonesi verso Catanzaro, si avvicina il referendum

13 ottobre 2026
Ore 12:00
Comuni vibonesi verso Catanzaro, si avvicina il referendum
Cronaca

Falerna, gli agricoltori bloccano la Statale 18

13 ottobre 2026
Ore 12:00
Falerna, gli agricoltori bloccano la Statale 18
Ambiente

Rischio alluvione, ecco la pianificazione della Regione

12 ottobre 2026
Ore 19:00
Rischio alluvione, ecco la pianificazione della Regione
Economia e Lavoro

Caro carburanti, i vescovi al fianco degli agricoltori

12 ottobre 2026
Ore 11:11
Caro carburanti, i vescovi al fianco degli agricoltori
Ambiente

Rischio alluvione, ecco la pianificazione della Regione

12 ottobre 2026
Ore 19:00
Rischio alluvione, ecco la pianificazione della Regione
Economia e Lavoro

Caro carburanti, i vescovi al fianco degli agricoltori

12 ottobre 2026
Ore 11:11
Caro carburanti, i vescovi al fianco degli agricoltori
Politica

Comuni vibonesi verso Catanzaro, si avvicina il referendum

13 ottobre 2026
Ore 12:00
Comuni vibonesi verso Catanzaro, si avvicina il referendum
Cronaca

Falerna, gli agricoltori bloccano la Statale 18

13 ottobre 2026
Ore 12:00
Falerna, gli agricoltori bloccano la Statale 18
Ambiente

Rischio alluvione, ecco la pianificazione della Regione

12 ottobre 2026
Ore 19:00
Rischio alluvione, ecco la pianificazione della Regione
Economia e Lavoro

Caro carburanti, i vescovi al fianco degli agricoltori

12 ottobre 2026
Ore 11:11
Caro carburanti, i vescovi al fianco degli agricoltori
Politica

Comuni vibonesi verso Catanzaro, si avvicina il referendum

13 ottobre 2026
Ore 12:00
Comuni vibonesi verso Catanzaro, si avvicina il referendum
Cronaca

Falerna, gli agricoltori bloccano la Statale 18

13 ottobre 2026
Ore 12:00
Falerna, gli agricoltori bloccano la Statale 18
L’iniziativa

Comuni vibonesi verso Catanzaro, Barillari: «Ho già visto reazioni entusiaste»

Il primo cittadino di Serra San Bruno conta sulla sponda del capoluogo di regione ed anche sulla riapertura del dibattito relativo alla fascia della Calabria centrale

Nico De Luca
Comuni vibonesi verso Catanzaro, Barillari: «Ho già visto reazioni entusiaste»
politica

Isola pedonale a Catanzaro: Lobello e Parisi propongono l’estensione della gratuità del suolo pubblico anche alle attività adiacenti

Per i due consiglieri comunali «tutti gli imprenditori e i commercianti del Corso e delle aree limitrofe devono essere pienamente protagonisti del percorso di rilancio del centro cittadino»  
redazione
Isola pedonale a Catanzaro: Lobello e Parisi propongono l’estensione della gratuità del suolo pubblico anche alle attività adiacenti\n
Palazzo di Vetro

Riunione straordinaria del Consiglio Provinciale: all’odg vincoli scolastici per due licei e transazione con Soverato

L’assise catanzarese si riunirà tra oggi (prima convocazione) e domani

Redazione
Riunione straordinaria del Consiglio Provinciale: all’odg vincoli scolastici per due licei e transazione con Soverato
servizi ai cittadini

Catanzaro, il settore Igiene Ambientale trasloca: uffici chiusi da domani 13 ottobre a giovedì15 compreso

Gli uffici torneranno a essere operativi, anche al servizio dell’utenza, a partire da venerdì 16 ottobre
redazione
Catanzaro, il settore Igiene Ambientale trasloca: uffici chiusi da domani 13 ottobre a giovedì15 compreso\n
A tutto campo

Legge elettorale "antidemocratica", cultura ed emergenza risorse: i pensieri della domenica del sindaco Fiorita

Dall'attacco alla riforma e all'intesa FdI-Vannacci, alla vitalità culturale del Pop Con e di Carpe Wine. E ancora: le richieste all'ANCI su energia e Polizia Locale, la riapertura del Centro di Pontegrande, i passi avanti sui Progetti di Vita e l'augurio a Vanessa Zinzi
Redazione
Legge elettorale \"antidemocratica\", cultura ed emergenza risorse: i\u00A0pensieri\u00A0della domenica del sindaco Fiorita\n
verso le amministrative

Pd Catanzaro, Vanessa Zinzi eletta nuova segretaria cittadina: «Fase nuova nel segno dell’unità»

Il sostegno e le direttive della Federazione provinciale guidata da Gregorio Gallello: «Coerenza, responsabilità e rispetto delle decisioni condivise»
Redazione
Pd Catanzaro, Vanessa Zinzi eletta nuova segretaria cittadina: «Fase nuova nel segno dell’unità»\n
la polemica

Porto di Catanzaro, Caviano replica a Costanzo: «Il Comune si è attivato già il 29 gennaio»

«Palazzo De Nobili si è attivato ad appena otto giorni dal ciclone Harry, quantificando in 215 mila euro gli interventi necessari e rappresentando tempestivamente l'urgenza dei lavori agli enti preposti»
Redazione
Porto di Catanzaro, Caviano replica a Costanzo: «Il Comune si è attivato già il 29 gennaio»\n
Maltempo

Allerta meteo arancione: scuole chiuse sabato 10 ottobre, rinviata a domenica la festa di inaugurazione dell’Isola pedonale

Il sindaco firma l'ordinanza a seguito del bollettino della Protezione Civile e attiva il COC. APU e ZTL sul Corso partono comunque come previsto, ma la festa di inaugurazione slitta a domenica 11
Redazione
Allerta meteo arancione: scuole chiuse sabato 10 ottobre,\u00A0rinviata a domenica la festa di inaugurazione dell’Isola pedonale\n
l’intervento

Sanità calabrese all’ultimo posto, Costantino: «Curarsi al Nord è un lusso che molti non possono permettersi»

L’ex assessore al Turismo analizza i dati Gimbe e il passivo record della mobilità sanitaria: «Un’ingiustizia intollerabile, la priorità assoluta è garantire il diritto alla salute sul territorio»

vincenzo costantino*
Sanità calabrese all’ultimo posto, Costantino: «Curarsi al Nord è un lusso che molti non possono permettersi»
l’intervento

Sanità calabrese all’ultimo posto, Costantino: «E chi non ha i soldi per curarsi al Nord?»

L'incubo dei viaggi della speranza che nessuno si può più permettere. L’ex assessore al Turismo analizza i dati Gimbe e il passivo record della mobilità sanitaria: «Un’ingiustizia intollerabile, la priorità assoluta è garantire il diritto alla salute sul territorio»
Vincenzo Costantino*
Sanità calabrese all’ultimo posto, Costantino: «E chi non ha i soldi per curarsi al Nord?»\n
la mappa

Area pedonale urbana (APU) e ZTL: ordinanza della Polizia Locale in vigore da domani 

Ecco come accedere e come uscire dal centro storico: tutte le prescrizioni e le informazioni utili
Redazione
Area pedonale urbana (APU) e ZTL:\u00A0ordinanza della\u00A0Polizia Locale in vigore da domani\u00A0\n
la nota

Calabria, l’Istmo dei paradossi: il charter nautico a vela tra potenzialità da record e fuga forzata nei porti delle altre regioni

La striscia di terra più stretta d’Italia, dove il turismo nautico a vela, uno dei segmenti a più alto valore aggiunto dell’economia internazionale, rischia il definitivo soffocamento
redazione
Calabria, l’Istmo dei paradossi: il charter nautico a vela tra potenzialità da record e fuga forzata nei porti delle altre regioni\n
la questione

Porto di Catanzaro, 200 mila euro dalla Regione. Costanzo: «Assessore Squillace, perché i lavori non sono ancora partiti?»

In una nota il consigliere comunale chiede chiarimenti sui tempi di avvio del cantiere e sulle ragioni del ritardo, sottolineando le ricadute per i pescatori e le attività economiche legate allo scalo
Redazione
Porto di Catanzaro, 200 mila euro dalla Regione. Costanzo:\u00A0«Assessore Squillace, perché i lavori non sono ancora partiti?»\n
Cosa succede ora

Sottosegretari, la strategia della maggioranza: cancellare la riforma (?) per disinnescare il referendum

Prima lettura oggi, seconda tra due mesi: nel mezzo il Consiglio di Stato. Un incastro di tempi che vanno in una sola direzione: evitare di far perdere la faccia a Occhiuto e alla maggioranza
Alessia Truzzolillo
Sottosegretari, la strategia della maggioranza: cancellare la riforma (?) per disinnescare il referendum\n
il progetto

Catanzaro si candida a Capitale italiana del mare 2027: via libera della Giunta

Ok alla partecipazione all’avviso della Presidenza del Consiglio. Il progetto “L’Approdo di Ulisse – La Rotta Mediterranea del Domani” si articola in dieci linee di intervento tra sport, cultura, ricerca, turismo e Blue Economy. In caso di assegnazione, previsto un contributo di un milione di euro
Redazione
Catanzaro si candida a Capitale italiana del mare 2027: via libera della Giunta\n
La polemica

Strade e rifiuti a Catanzaro, la Provincia insorge: «Servono atti ufficiali, non post sui social»

L’amministrazione dell’ente intermedio – a trazione centrodestra – respinge la consuetudine di attribuirle presunte omissioni e chiama in causa l’amministrazione comunale Fiorita per precisi passaggi ad oggi mancati

Redazione
Strade e rifiuti a Catanzaro, la Provincia insorge: «Servono atti ufficiali, non post sui social»
L’appuntamento

Catanzaro punto di Svolta: riunione di Pitaro con focus sul quartiere marinaro

Confronto aperto su una parte importante della città senza assegnare privilegi a nessuna zona

Redazione
Catanzaro punto di Svolta: riunione di Pitaro con focus sul quartiere marinaro
Scrive Fiorita

Tra i pensieri del Sindaco l’indignazione dei ‘cialtroni’ ed una promessa ad Abramo

Il primo cittadino di Catanzaro riprende la consuetudine della rassegna domenicale toccando diversi punti caldi del periodo

Redazione
Tra i pensieri del Sindaco l’indignazione dei ‘cialtroni’ ed una promessa ad Abramo
Prossima tappa

Futuro Nazionale “minaccia” il centrodestra a Catanzaro dopo l’11% di Reggio: «Pronti con una candidatura autorevole»

Dopo il 10,94% di Giannetta alle suppletive, il partito di Vannacci prepara la prossima sfida in Calabria. Furgiuele annuncia una lista per le comunali del capoluogo e rilancia il progetto
Redazione Politica
Futuro Nazionale “minaccia” il centrodestra a Catanzaro dopo l’11% di Reggio: «Pronti con una candidatura autorevole»\n
Scontro politico

Proteste, Irto a Ferro: «Parole gravi, se ha elementi su infiltrazioni della ’ndrangheta lo dica alle Procure»

Il segretario del Pd Calabria alla sottosegretaria all’Interno: «Per difendere il governo rischia di gettare benzina sul fuoco e sminure le rivendicazioni di chi manifesta per problemi veri»
Proteste, Irto a Ferro:\u00A0«Parole gravi, se ha elementi su\u00A0infiltrazioni della ’ndrangheta lo dica alle Procure»\n
1
...
PIÙ LETTI
1
Per un pelo

Sellia Marina, auto si ribalta e va a fuoco: carabiniere fuori servizio rompe il parabrezza e salva un 26enne – VIDEO

2
Vino e miele

Amaroni in festa tra tradizione e sapori: il borgo celebra la vendemmia e le sue tipicità

3
Verso il processo

Duplice omicidio di Squillace, la Dda chiede il processo per Nicolino Grande Aracri e altri due imputati

4
L’iniziativa

Comuni vibonesi verso Catanzaro, Barillari: «Ho già visto reazioni entusiaste»

5
La situazione

Us Catanzaro, Gorgone verso l’esonero dopo il tracollo con il Mantova: Mignani in pole per la panchina, le alternative