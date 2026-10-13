Comuni vibonesi verso Catanzaro, si avvicina il referendum

Ok al bilancio consolidato 2025. Via libera a due variazioni, all’assestamento di bilancio, alla variazione del Piano delle alienazioni immobiliari, a tre pratiche riguardanti il settore scolastico e a un’importante transazione con il Comune di Soverato. Infine, disco verde per 27 debiti fuori bilancio
Dall'attacco alla riforma e all'intesa FdI-Vannacci, alla vitalità culturale del Pop Con e di Carpe Wine. E ancora: le richieste all'ANCI su energia e Polizia Locale, la riapertura del Centro di Pontegrande, i passi avanti sui Progetti di Vita e l'augurio a Vanessa Zinzi
«Palazzo De Nobili si è attivato ad appena otto giorni dal ciclone Harry, quantificando in 215 mila euro gli interventi necessari e rappresentando tempestivamente l'urgenza dei lavori agli enti preposti»
L'incubo dei viaggi della speranza che nessuno si può più permettere. L’ex assessore al Turismo analizza i dati Gimbe e il passivo record della mobilità sanitaria: «Un’ingiustizia intollerabile, la priorità assoluta è garantire il diritto alla salute sul territorio»
Ok alla partecipazione all’avviso della Presidenza del Consiglio. Il progetto “L’Approdo di Ulisse – La Rotta Mediterranea del Domani” si articola in dieci linee di intervento tra sport, cultura, ricerca, turismo e Blue Economy. In caso di assegnazione, previsto un contributo di un milione di euro
L’amministrazione dell’ente intermedio – a trazione centrodestra – respinge la consuetudine di attribuirle presunte omissioni e chiama in causa l’amministrazione comunale Fiorita per precisi passaggi ad oggi mancati