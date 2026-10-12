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Ambiente

Rischio alluvione, ecco la pianificazione della Regione

Convocati pomeriggio in Cittadella i sindaci delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo per l'adozione del progetto di piano per la gestione del rischio alluvione. Adempimenti resi più attuali dalle recenti ondate di maltempo, il vicepresidente della giunta chiarisce: «In attesa della prima tranche per interventi relativi al primo ciclone».

12 ottobre, 2026
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maltempo calabria · alluvioni calabria · regione calabria
ULTIMA ORA
L’iniziativa

Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce "Oltre": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili

L'assessore regionale al welfare Straface ha evidenziato come il fenomeno della violenza di genere sia in crescita: «Oltre 1.300 le richieste di aiuto registrate dal numero nazionale 1522»
Redazione
Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce \"Oltre\": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili\n
Fiammata africana

Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo a Reggio

L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Redazione
Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo\u00A0a Reggio\n
il riconoscimento

Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne gratitudine aperto alla cittadinanza»

Fiorita: «Un protagonista del nostro tempo, capace di custodire e reinterpretare tradizioni e identità, facendosi ambasciatore della bellezza e della cultura calabrese sulla scena internazionale»
Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne\u00A0gratitudine aperto alla cittadinanza»\n
Simeri Crichi

Maltempo, in allerta gli abitanti di Marincoli: urgente verificare canali di deflusso verso il Pelacco

In vista delle piogge autunnali i residenti pressano Commissario, Prefettura ed Anas per le verifiche e gli interventi già individuati

Redazione
Maltempo, in allerta gli abitanti di Marincoli: urgente verificare canali di deflusso verso il Pelacco

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Comuni vibonesi verso Catanzaro, si avvicina il referendum

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Previsioni meteo

In Calabria dopo i temporali arriva il freddo: temperature in picchiata e gelate sotto zero in montagna, ecco dove

Dopo le piogge intense, correnti fredde dai Balcani investiranno la regione. Massime non oltre i 23-24 gradi, minime tra 10 e 12 sulle coste e nelle pianure, con valori sotto zero su Sila, Pollino e Aspromonte
Salvatore Lia
In Calabria dopo i temporali arriva il freddo: temperature in picchiata e gelate sotto zero in montagna, ecco dove\n
il riconoscimento

Longevity Day 2026, premiata la prof.ssa Angela Sciacqua dell’Università Magna Graecia di Catanzaro

A Spilinga celebrate le eccellenze mediche e istituzionali in occasione della Giornata Mondiale dell'Anziano
Redazione
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la nota

Sequestri e confische contro le mafie, Wanda Ferro: «Lo Stato è presente»

Due operazioni patrimoniali eseguite tra Catanzaro e Bologna confermano l’importanza della collaborazione tra magistratura e forze dell’ordine nel colpire i patrimoni e gli interessi economici dei sodalizi criminali
Redazione
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l’incontro

Palazzo De Nobili, il sindaco Fiorita riceve il nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Catanzaro Cataldo

Il confronto istituzionale ha rappresentato l’occasione per rivolgere un caloroso benvenuto all’ufficiale e per confermare la piena sinergia tra l’Amministrazione comunale e la Compagnia dell’Arma
Redazione
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Vino e miele

Amaroni in festa tra tradizione e sapori: il borgo celebra la vendemmia e le sue tipicità

Il raduno di domenica 11 ottobre in Piazza dell’Emigrante ha chiamato a raccolta la cittadinanza per un'immersione negli antichi mestieri, scandita fin dal pomeriggio da laboratori dal vivo sulla pigiatura dell'uva e sulla lavorazione della cera
Gabriella Chiarella
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inclusione e partecipazione

Catanzaro, “Strade di Velluto” protagonista dell’inaugurazione di Isola 22: arte e inclusione nel cuore della città

Anche i ragazzi del progetto promosso da Dedalo hanno partecipato alla giornata inaugurale della nuova isola pedonale permanente di Corso Mazzini
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Dopo il rogo

Incendio Pianopoli, Legambiente chiede accurate indagini sulle cause e la verifica di eventuali contaminazioni

L’associazione richiama anche sui ritardi rispetto agli obiettivi comunitari: «La Calabria deve accelerare la transizione verso un modello di economia circolare, riducendo il ricorso alle discariche»
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“Mille e una nota… in GI.RO. con la Banda”: straordinario successo per la V edizione

Ora l’obiettivo è l'istituzionalizzazione del Complesso Bandistico da parte della Città di Catanzaro
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Aiuto concreto

Giornata mondiale della salute mentale, Straface: «La Regione c’è con un supporto concreto e gratuito»

Il servizio regionale, rivolto prioritariamente ai giovani tra i 18 e i 30 anni, è accessibile nelle Case della Comunità senza prenotazione né impegnativa. Attivo 24 ore su 24 anche il supporto telefonico e WhatsApp
Redazione
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Le previsioni

Maltempo in Calabria, domani allerta gialla in gran parte della regione

Scende il livello di allerta per Reggino, Vibonese, Catanzarese e alcune aree del Cosentino e del Crotonese. Per oggi resta l’allerta arancione dopo i danni e i disagi causati dal maltempo, soprattutto sulla costa ionica reggina
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Crisi sociale

La CEC monitora la situazione: «Siamo al fianco dei lavoratori, le comunità rischiano di diventare più fragili»

Intervento dei Vescovi calabresi e della commissione regionale per i problemi sociali ed il lavoro della Conferenza episcopale

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L’intervento

Talerico: «Caro carburanti: non basta la solidarietà, servono soluzioni immediate e concrete»

Il noto professionista offre alcune considerazioni ma soprattutto idee precise per dare la stura ad una situazione che si complica giorno per giorno e promette ulteriori conseguenze alle famiglie

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Toponomastica

Nuove intestazioni: l’ex “Patari-Rodari-Pascoli-Aldisio” diventa I.S. “Mimmo Rotella”

La commissione ha approvato numerose altre intitolazioni tra cui la nuova piazzetta della Metro di Lido ad Aldo Corasaniti ed il campo B del Ceravolo ad Enrico Talamo
Redazione
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allerta arancione

Meteo, notte di tempesta in Calabria: fulmini e nubifragio sul Catanzarese. Nel pomeriggio nuova ondata di temporali

Notte da incubo su tutta la regione con fenomeni particolarmente violenti lungo la fascia ionica. Piogge e temporali in atto su ogni settore, ma dopo una breve tregua tra la mattinata e il primo pomeriggio è atteso un nuovo peggioramento
Salvatore Lia
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Sindrome X fragile, il 10 ottobre il castello Murat di Pizzo si illumina di blu

L’iniziativa è volta a richiamare sulla rara condizione genetica che può determinare disabilità intellettiva, difficoltà cognitive e di apprendimento e, in alcuni casi, disturbi allo spettro autistico
Redazione
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nota di servizio

Catanzaro, area pedonale urbana (APU) e ZTL: l’ordinanza di Polizia Locale

Ecco come sarà regolamentata la circolazione tra orari e vie interessate
redazione
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Maltempo

Allerta arancione domani in Calabria, in arrivo temporali e forti raffiche di vento: in calo le temperature

Da questa sera precipitazioni attese in tutta la regione. Allerta gialla solo nel Crotonese e Jonio cosentino. Ecco le previsioni
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San Floro avrà il suo ATM, annunciato il completamento del progetto

Lo sportello automatico sarà operativo entro un mese. Il sindaco Bruno Meta: «Un servizio importante per la popolazione»
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FIT CISL, Francesco Tallarico è il nuovo segretario del Presidio territoriale di Catanzaro

L'elezione è avvenuta nel corso del Direttivo territoriale, aperto dalla relazione del segretario generale della FIT CISL Calabria, Sergio Colosimo, e presieduto dal segretario generale della CISL Magna Grecia, Daniele Gualtieri
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Maltempo, in arrivo la prima vera perturbazione autunnale: piogge, crollo termico e forti venti anche su Catanzaro e provincia

Dopo i danni al Centro-Nord, il fronte temporalesco raggiunge la Calabria. Attese prime piogge dal pomeriggio di oggi sul Tirreno, mentre sabato sarà la giornata peggiore con temporali intensi, raffiche di scirocco e un brusco calo delle temperature su tutto il territorio
Salvatore Lia
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