Social card per la droga: 24 arresti nel Catanzarese

Cronaca

Sono 24 le ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip su richiesta della Dda di Catanzaro nell'ambito di una operazione per il contrasto al traffico di stupefacenti. Per la Procura esiste una associazione a delinquere con base nel comune di Cortale dedita allo spaccio di stupefacente, la droga sarebbe stata smerciata in tutta la provincia e anche nella città di Catanzaro.