Social card per la droga: 24 arresti nel Catanzarese
Sono 24 le ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip su richiesta della Dda di Catanzaro nell'ambito di una operazione per il contrasto al traffico di stupefacenti. Per la Procura esiste una associazione a delinquere con base nel comune di Cortale dedita allo spaccio di stupefacente, la droga sarebbe stata smerciata in tutta la provincia e anche nella città di Catanzaro.
L’avvio della stagione estiva ha reso ancora più serrata l’attività preventiva esercitata dall’arma: pattugliamenti mirati per individuare tempestivamente piccoli focolai e il monitoraggio del territorio con l’utilizzo di tecniche avanzate
Le intercettazioni svelano le preoccupazioni degli indagati dopo i controlli e la domanda dal carcere di Aurelio Rocco Petrilli: «Il reddito l’hanno tolto?». Il sussidio statale al centro dei rapporti economici tra pusher e acquirenti nell’inchiesta “Social Card” della Dda di Catanzaro
Terzo giorno di presidio nel Cosentino, mentre la protesta continua Falerna e si allarga Corigliano-Rossano con l’adesione dei pescatori: «Il gasolio è triplicato, teniamo le barche ferme». Venerdì scattano quattro presidi strategici
Oggi alle 17 su LaC On Air, canale 17 del digitale terrestre, Walter Aversa ripercorre la stagione più cruenta di Lamezia Terme, dall’omicidio dei due netturbini alle ingerenze mafiose nella politica, fino all’evoluzione delle cosche in una potente holding economica
Operazione dei carabinieri tra Catanzaro e Vicenza nell’inchiesta “Social Card”: 12 persone in carcere, 9 ai domiciliari e 3 con obbligo di presentazione. Sequestrato un bar usato come deposito e luogo di consumo della cocaina
I bollettini ufficiali mostrano strutture a norma, ma la realtà censita dalle schede ministeriali svela centinaia di posti inagibili divorati dal degrado. Dallo shock di Castrovillari al paradosso di Crotone: l'inchiesta sui dati del report Ottorighe di settembre 2026
Costi insostenibili e ricavi insufficienti, mentre si annunciano nuovi presidi il 16 ottobre. Nel presidio anche un agricoltore di 18 anni che teme di dover chiudere l’azienda. La richiesta è un intervento urgente sul gasolio e sui costi di produzione: «Siamo pronti ad andare anche a Roma»
L’U.N.M.S. restituisce alla città il simbolo distrutto dal ciclone Harry. Alla cerimonia parteciperà il presidente nazionale Antonino Mondello, con un’attenzione particolare al coinvolgimento delle scuole e degli studenti
Nuova azione di protesta in uno degli snodi centrali per il traffico in Calabria. La mobilitazione continua tra rabbia e un filo di stanchezza: «Non ce la facciamo più ma abbiamo bisogno di aiuti seri, non di elemosina». Annunciate altri presidi nei prossimi giorni
Il Movimento popolare illustra i prossimi passi della mobilitazione. I quattro snodi individuati sono porto di Gioia Tauro, aeroporto di Lamezia, scalo di San Marco Argentano e Vibo Marina. Ma dalla prossima settima la minaccia è lo stop totale
L’uomo è stato condannato ad anni 15 e mesi 4 di reclusione per associazione di tipo mafioso a seguito della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro nell'ambito dell'operazione denominata "basso profilo"
Nel mirino degli investigatori il patrimonio di un imprenditore coinvolto nell’inchiesta Basso Profilo. Il provvedimento riguarda anche quote societarie, un’autovettura, polizze vita e buoni fruttiferi
L’incidente è avvenuto intorno all’una e un quarto in via Carrera. Il giovane era intrappolato nell’abitacolo mentre dal motore usciva fumo: provvidenziale l’intervento del militare, che lo ha portato in salvo
Denaro e iPhone in cambio di alcuni accreditamenti. Nell’inchiesta sono coinvolti anche manager dell’ospedale di Lamezia e dell’Asp di Crotone, medici ed ex dipendenti della sanità in Calabria. Ecco i loro ruoli secondo l’accusa