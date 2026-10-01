Divulgare il concetto: Catanzaro è città di mare

Società

Non è una semplice opera di arredo urbano: quella scritta che campeggia d'ora in poi all'entrata del porto svela a cittadini e turisti una realtà colpevolmente sottovalutata: Catanzaro è una città di mare, con tutti gli oneri ed i benefici che questo comporta. A realizzare l'insegna un giovane artista già noto per i suoi cubi frangiflutto colorati