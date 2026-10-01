Divulgare il concetto: Catanzaro è città di mare

Non è una semplice opera di arredo urbano: quella scritta che campeggia d'ora in poi all'entrata del porto svela a cittadini e turisti una realtà colpevolmente sottovalutata: Catanzaro è una città di mare, con tutti gli oneri ed i benefici che questo comporta. A realizzare l'insegna un giovane artista già noto per i suoi cubi frangiflutto colorati
L'opera di arredo urbano, realizzata grazie ai fondi legati al riconoscimento della Bandiera Blu rappresenta il nuovo brand turistico e di identità territoriale del capoluogo realizzato da Massimo Sirelli
Al Parco Gaslini due giorni a ingresso gratuito tra fumetti, gaming, cosplay, realtà virtuale e cultura pop. Tra le novità Nerd&Taste, il progetto sostenuto da Arsac dedicato alle eccellenze agroalimentari calabresi
La costruzione, risalente al XVI secolo, domina il quartiere marinaro di Catanzaro. Un tempo difesa contro i saraceni, oggi offre una vista mozzafiato sul Mar Ionio e racconta secoli di storia mediterranea
La due giorni in programma il 10 e 11 ottobre, Furrer e Monteverdi: «Il capoluogo si apre a un nuovo appuntamento capace di unire intrattenimento, creatività e cultura, valorizzando il Polo fieristico e offrendo alle nuove generazioni uno spazio di confronto e partecipazione»
Da Vittorio Grigolo a Maccio Capatonda, passando per musical, prosa e temi sociali: presentato il cartellone 2026/2027 “Dove le storie prendono vita”. La sovrintendete Santacroce: «Un teatro vivo, aperto e inclusivo»
Un viaggio alle origini protostoriche dell'istmo di Catanzaro, tra le antiche miniere di rame di Gimigliano e la raffinazione a Petrusa, snodo strategico per i commerci tra l'Egeo e la Spagna. Dalle influenze degli Enotri e dei primi coloni ellenici fino al mito dei Feaci e di Temesa, ecco come il territorio divenne un vivace crocevia multietnico e produttivo del Mediterraneo.
Concepita negli anni della ricostruzione post-bellica, quando l’Italia intera si rimboccava le maniche per rinascere dalle macerie, la scultura di Rito assume un significato particolare: è un omaggio a tutti coloro che, con il sudore della fronte, stavano ricostruendo il Paese