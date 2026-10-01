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Società

Divulgare il concetto: Catanzaro è città di mare

Non è una semplice opera di arredo urbano: quella scritta che campeggia d'ora in poi all'entrata del porto svela a cittadini e turisti una realtà colpevolmente sottovalutata: Catanzaro è una città di mare, con tutti gli oneri ed i benefici che questo comporta.&nbsp; A realizzare l'insegna un giovane artista già noto per i suoi cubi frangiflutto colorati

1 ottobre, 2026
ULTIMA ORA
L’inaugurazione

Un’installazione per convincere tutti che Catanzaro è una città di mare

Sindaco Fiorita, vicesindaca Iemma, l’artista Sirelli ed altri membri del consiglio comunale all’imbocco del Porto per un’opera che vuole essere iconica ed autocritica

Nico De Luca
Un’installazione per convincere tutti che Catanzaro è una città di mare
Economia

Bandi alle imprese, partiti gli info-day: il calendario dei prossimi incontri

Iniziativa itinerante per presentare gli avvisi di Strategia Urbana Integrata finanziati con 2 milioni di euro sparsi su quattro quartieri cardine di Catanzaro

Redazione
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Catanzaro Città di mare: domani al Porto la scopertura della nuova installazione del brand turistico

L'opera di arredo urbano, realizzata grazie ai fondi legati al riconoscimento della Bandiera Blu rappresenta il nuovo brand turistico e di identità territoriale del capoluogo realizzato da Massimo Sirelli
Redazione
Catanzaro Città di mare: domani al Porto la scopertura della nuova installazione del brand turistico\n
Economia

Incentivi alle imprese: 2 milioni d’euro per Gagliano, Lido, S. Maria e Centro storico

Importante iniziativa dell’Assessorato alle Attività Economiche, presentata a Palazzo Fazzari dall’assessora Furrer e dalla dirigente De Vita

Nico De Luca
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La nota

La soddisfazione di Arci Catanzaro: “Una bella Festa dei Popoli che ha unito tutti”

Piazza Prefettura spazio vivo di resistenza culturale, accoglienza e contaminazione oltre ogni muro invisibile ed intolleranza diffusa

Redazione
La soddisfazione di Arci Catanzaro: “Una bella Festa dei Popoli che ha unito tutti”
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TeatroLab, una nuova casa nel centro storico: «Il teatro è un’arma bianca per rompere gli schermi»

La scuola diretta da Francesco Passafaro si trasferisce ai Gradoni Ospedale Civile. Cinque aule su due piani per le attività e per un progetto culturale che guarda al Teatro Comunale
Redazione
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Palazzo dell’Intendenza di Finanza: Il Rinascimento Fiorentino nel cuore di Catanzaro

Costruito nel 1910, questo edificio rappresenta non solo un capolavoro architettonico, ma anche il simbolo di una città che, all’alba del Novecento, si trasformava in moderno capoluogo amministrativo
Redazione
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scopri catanzaro

Materia 10, dal 1 al 4 ottobre il complesso monumentale del San Giovanni a Catanzaro ospita il Festival del design

Tra i grandi protagonisti di questa edizione l’architetto Antonio Iraci, una delle voci più autorevoli e sensibili del panorama progettuale contemporaneo
redazione
Materia 10, dal 1 al 4 ottobre il complesso monumentale del San Giovanni a Catanzaro ospita il Festival del design\n\n\n
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La scienza conquista le nuove generazioni: successo per la Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori dell'Umg

Motto della rassegna all’ateneo catanzarese, con eventi dedicati alla ricerca, in stretta sinergia con il territorio, è stato “la scienza è la nostra stella polare”  
redazione
La scienza conquista le nuove generazioni: successo per la Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori dell'Umg\n
scopri catanzaro

Due milioni per le imprese di Catanzaro, Capellupo: «attenzione concreta per chi investe e resiste nel capoluogo»

Martedì 29 settembre alle 10.30 presso Spazio 2 a Palazzo Fazzari la conferenza stampa di presentazione degli interventi
redazione
Due\u00A0milioni per le imprese di Catanzaro,\u00A0Capellupo: «attenzione concreta\u00A0per chi investe e resiste nel capoluogo»\n
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“Mural” di Mimmo Rotella: arte pubblica e memoria postale

Un’opera che riassume l’ambizione della città di essere moderna e aperta al nuovo, ma senza dimenticare le proprie radici e la funzione sociale delle sue istituzioni
Redazione
“Mural” di Mimmo Rotella: arte pubblica e memoria postale\n
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Due milioni per le attività economiche di Catanzaro: incentivi per nuove imprese e attività esistenti

L'assessora alle Attività economiche Furrer: «Sosteniamo chi apre, investe e fa rete»
Redazione
Due milioni per le attività economiche di Catanzaro: incentivi per nuove imprese e attività esistenti\n
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Materia 10, il design mediterraneo torna in  piazza: dal 1° al 4 ottobre al Complesso Monumentale del San Giovanni 

Tutto pronto per la decima edizione del festival: design, artigianato, folklore, food e musica per immaginare una nuova idea di spazio condiviso
Redazione
Materia\u00A010,\u00A0il\u00A0design\u00A0mediterraneo torna in\u00A0 piazza: dal 1° al 4 ottobre al Complesso Monumentale del San Giovanni\u00A0\n
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Il Parco Li Comuni torna alla città: dal 25 al 27 settembre tre giornate per la riapertura integrale del polmone verde di Siano

A cinque anni dal devastante incendio dell’agosto 2021, l'importante polmone verde torna pienamente fruibile a seguito di un lungo e articolato percorso di recupero, cura e messa in sicurezza
Redazione
Il Parco Li Comuni torna alla città: dal 25 al 27 settembre tre giornate per la riapertura integrale del polmone verde di Siano\n
Eventi

Dal volto di Milo Cotogno alle voci di Peter Griffin, Sanji e Joel: torna Catanzaro Comics & Games

Al Parco Gaslini due giorni a ingresso gratuito tra fumetti, gaming, cosplay, realtà virtuale e cultura pop. Tra le novità Nerd&Taste, il progetto sostenuto da Arsac dedicato alle eccellenze agroalimentari calabresi
Redazione
Dal volto di Milo Cotogno alle voci di Peter Griffin, Sanji e Joel: torna Catanzaro Comics & Games
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“Spazio 2" riapre le porte a Palazzo Fazzari: al via le nuove attività nel Social Innovation Hub di Catanzaro

A dare nuova linfa ed energia alla struttura sarà la squadra dei quattordici ragazzi e ragazze che hanno da poco iniziato il loro anno di Servizio Civile presso l'ente
Redazione
“Spazio 2\" riapre le porte a Palazzo Fazzari: al via le nuove attività nel Social Innovation Hub di Catanzaro\n
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Catanzaro è pronta alla Notte Piccante 2026: IL PROGRAMMA 

Torna una delle manifestazioni storiche e identitarie più amate dell’intera regione. Da oggi e fino a domenica la città si accende tra musica, gusto e divertimento 
redazione
Catanzaro è pronta alla Notte Piccante 2026:\u00A0IL PROGRAMMA\u00A0\n
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Torre Cavallara: sentinella della costa e scrigno di storia mediterranea

La costruzione, risalente al XVI secolo, domina il quartiere marinaro di Catanzaro. Un tempo difesa contro i saraceni, oggi offre una vista mozzafiato sul Mar Ionio e racconta secoli di storia mediterranea
Redazione
Torre Cavallara: sentinella della costa e scrigno di storia mediterranea\n
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Il PalaColosimo abbraccia la cultura pop: presentata la prima edizione della “Pop Culture Convention"

La due giorni in programma il 10 e 11 ottobre, Furrer e Monteverdi: «Il capoluogo si apre a un nuovo appuntamento capace di unire intrattenimento, creatività e cultura, valorizzando il Polo fieristico e offrendo alle nuove generazioni uno spazio di confronto e partecipazione»
Redazione
Il PalaColosimo abbraccia la cultura pop: presentata la prima edizione della “Pop Culture Convention\"\n
sotto lo stesso cielo

Catanzaro si prepara ad abbracciare il mondo: torna la Festa dei Popoli

Dal 23 al 26 settembre la quarta edizione della manifestazione. Piazza Prefettura ospiterà la serata conclusiva con gastronomia, musica, danze e il concerto di Tonino Carotone
Francesco Graziano
Catanzaro si prepara ad abbracciare il mondo: torna la Festa dei Popoli\n
il cartellone

Il Politeama di Catanzaro alza il sipario sulla nuova stagione: venti spettacoli tra grandi nomi ed impegno civile

Da Vittorio Grigolo a Maccio Capatonda, passando per musical, prosa e temi sociali: presentato il cartellone 2026/2027 “Dove le storie prendono vita”. La sovrintendete Santacroce: «Un teatro vivo, aperto e inclusivo»

Francesco Graziano
Il Politeama di Catanzaro alza il sipario sulla nuova stagione: venti spettacoli tra grandi nomi ed impegno civile
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Catanzaro nell'Età dei Metalli: l'istmo della metallurgia, dei miti omerici e delle rotte mediterranee

Un viaggio alle origini protostoriche dell'istmo di Catanzaro, tra le antiche miniere di rame di Gimigliano e la raffinazione a Petrusa, snodo strategico per i commerci tra l'Egeo e la Spagna. Dalle influenze degli Enotri e dei primi coloni ellenici fino al mito dei Feaci e di Temesa, ecco come il territorio divenne un vivace crocevia multietnico e produttivo del Mediterraneo.
Redazione
Catanzaro nell'Età dei Metalli: l'istmo della metallurgia, dei miti omerici e delle rotte mediterranee\n
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La “Catanzaro” preistorica: cuore di rotte, scambi e innovazione tra Oriente e Occidente

Petrusa (nord di Gagliano) era il cuore difensivo, dotato di mura e strutture analoghe a fortificazioni pre-etrusche, necropoli e tombe monumentali
Redazione
La “Catanzaro” preistorica: cuore di rotte, scambi e innovazione tra Oriente e Occidente\n
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Il Cavatore: l’epopea del lavoro scolpita nel bronzo

Concepita negli anni della ricostruzione post-bellica, quando l’Italia intera si rimboccava le maniche per rinascere dalle macerie, la scultura di Rito assume un significato particolare: è un omaggio a tutti coloro che, con il sudore della fronte, stavano ricostruendo il Paese
Redazione
Il Cavatore: l’epopea del lavoro scolpita nel bronzo\n
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A Vallefiorita appuntamento con la "Festa dell'Olio": una serata di aggregazione tra degustazioni, chef e musica dal vivo

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Anche dalla Chiesa un pressante invito a FDC: «Riaprire subito la tratta Catanzaro-Gimigliano»

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Catanzaro, al Parco della Biodiversità oltre 6.000 presenze tra la Mostra Bonsai e il Festival delle Arti Marziali

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presidio permanente

Davoli, protesta contro il carro carburante: SS 106 bloccata e traffico in tilt

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Bambini con disturbi gastrointestinali ricoverati a Catanzaro: frequentano lo stesso asilo