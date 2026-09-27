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24 ORE ALL NEWS

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Società

Catanzaro, dopo 5 anni apre il Parco Li comuni di Siano

Cerimonia sobria ma densa di significato nel quartiere Siano di CAtanzaro dove riprende vita lo storico Parco Li Comuni dopo il terribile incendio alla pineta

27 settembre, 2026
ULTIMA ORA
L’iniziativa

Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce "Oltre": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili

L'assessore regionale al welfare Straface ha evidenziato come il fenomeno della violenza di genere sia in crescita: «Oltre 1.300 le richieste di aiuto registrate dal numero nazionale 1522»
Redazione
Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce \"Oltre\": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili\n
Fiammata africana

Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo a Reggio

L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Redazione
Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo\u00A0a Reggio\n
il riconoscimento

Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne gratitudine aperto alla cittadinanza»

Fiorita: «Un protagonista del nostro tempo, capace di custodire e reinterpretare tradizioni e identità, facendosi ambasciatore della bellezza e della cultura calabrese sulla scena internazionale»
Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne\u00A0gratitudine aperto alla cittadinanza»\n
Proposta di Capellupo

Emergenza-cinghiali nei quartieri: prime richieste di interventi reali e concreti

Il consigliere comunale ha inoltrato formale istanza al Dipartimento Agricoltura della Regione per gabbie e selettori

Redazione
Emergenza-cinghiali nei quartieri: prime richieste di interventi reali e concreti

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Caro carburante, chiesto smart working alla Regione

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27 settembre 2026
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Catanzaro tra presente e futuro, confronto con Mancuso

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inteligenza artificiale a Soverato nasce Mirmarks

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Giovani talenti

Studente 18enne crea l’app per sapere fra quanti minuti passa il nostro autobus

Si chiama Danilo e frequenta l’ultimo anno all’IITS Scalfaro. L’applicazione Passailbus + già disponibile per iphone, a breve quella per android

Redazione
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L’editoriale

Basta volgarità e inganni elettorali, la politica ha smarrito la misura e rischia di perdere la fiducia degli elettori

Dalle suppletive di Reggio Calabria fino al Governo nazionale le campagne elettorali sono diventate un mercato di insulti, ma anche di promesse senza fondamento. A uscirne sconfitta è la democrazia
Franco Laratta
Basta volgarità e inganni elettorali, la politica\u00A0ha smarrito la misura e rischia di perdere la fiducia degli elettori\n
l’evento

Si chiude con grande partecipazione e contenuti la prima tappa di “Harmonic innovation: words of hope for a magnifica himanitas” 

Tre giorni di confronto promossi da Entopan, con il patrocinio gratuito del Centro di Alta Formazione Laudato Si’, con oltre 100 voci internazionali del mondo politico, diplomatico, accademico, aziendale e della Chiesa e più di 100 partecipanti.
redazione
Si chiude con\u00A0grande partecipazione\u00A0e contenuti la prima tappa di “Harmonic innovation: words of hope for a magnifica himanitas”\u00A0\n
la nomina

Alfredo Citrigno nel Gruppo tecnico di Scienze della Vita di Confindustria, il plauso di Unindustria Calabria  

Le congratulazioni di Aldo Ferrara e Natale Mazzuca per il nuovo incarico nazionale conferito all’imprenditore e presidente della Sezione Sanità degli industriali calabresi
redazione
Alfredo Citrigno nel Gruppo tecnico di Scienze della Vita di Confindustria, il plauso di Unindustria Calabria\n\u00A0\n
A Roma

IA e ricerca genetica, Luisa Infante: «La possibilità di intervenire sulla biologia umana non sia prerogativa di pochi»

La riflessione della giurista e bioeticista calabrese al forum AI4peace: «Il genoma umano è una responsabilità condivisa verso le persone, la specie e le generazioni future. Come possiamo governare la nuova frontiera del genome editing?»
Redazione
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Maltempo alle spalle: a Catanzaro e in Calabria torna il sole per il weekend

Dopo le piogge e i temporali di venerdì, l'anticiclone delle Azzorre riporta il bel tempo sul capoluogo e su tutta la regione: sabato e domenica all'insegna del cielo sereno e clima mite
Salvatore Lia
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Attualità

Incontro istituzionale a Palazzo De Nobili: il sindaco Fiorita riceve l'ambasciatore cubano in Italia Jorge Luis Cepero Aguilar

Il sindaco ha espresso a nome della città la solida vicinanza e solidarietà al popolo cubano, sottolineando la sofferenza di una popolazione che da oltre sessant'anni subisce gli effetti del blocco economico e finanziario
Redazione
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Il forum

Words of hope, Gentiloni: «L’intelligenza artificiale non può essere guidata solo dal profitto»

Al forum promosso da Entopan l’ex presidente del Consiglio e commissario europeo per l’Economia richiama il ruolo dell’Europa: «Serve un governo pubblico dell’innovazione, senza dimenticare la dignità della persona e del lavoro»
Francesco Graziano
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L’intervento

IA, Zuppi (Cei) al forum Entopan: «Ho molta speranza che saremo noi a orientare l'innovazione»

Anche il presidente della Conferenza episcopale italiana è intervenuto all'“Harmonic Innovation: Words of Hope for a Magnifica Humanitas” parlando di intelligenza artificiale
Redazione Attualità
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Innovare con visione

Il futuro mette radici in Calabria: dal forum Words of Hope la sfida per un’innovazione a misura d’uomo

A Simeri e Tiriolo l’evento promosso da Entopan mette a confronto istituzioni, imprese, ricerca e innovazione. Cicione: «Costruire un futuro armonico e sapiente». Maduli: «L’intelligenza artificiale non deve umiliare le qualità dell’uomo». Il sottosegretario Butti: «La Calabria non è ai margini, qui si sta sviluppando un ecosistema»
Francesco Graziano
Il futuro mette radici in Calabria: dal forum Words of Hope\u00A0la sfida per un’innovazione a misura d’uomo\n
Words of Hope

Occhiuto: «La Calabria ha porti del sapere. L’intelligenza artificiale sia un volano, non un nuovo divario»

Il presidente della Regione al forum promosso da Entopan: «Anche nel Mediterraneo possono nascere hub capaci di creare ricchezza». E avverte: «Dobbiamo evitare che le piccole imprese subiscano l’ai divide»
Francesco Graziano
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nuovo accordo

Verde pubblico a Catanzaro: dal 1° ottobre il passaggio dei lavoratori Verdeidea alla partecipata

Firmato l'accordo tra il settore Igiene Ambientale e Catanzaro Servizi
redazione
Verde pubblico a Catanzaro: dal 1° ottobre il passaggio dei lavoratori Verdeidea alla partecipata\n
Giornata centrale

Entra nel vivo il Forum “Words of Hope”: confronto su lavoro, impresa e IA. Oggi l’intervento dell’editore di LaC Maduli

Seconda giornata di appuntamenti per l’evento promosso da Entopan. Nuovo confronto tra rappresentanti di grandi aziende e istituzioni sui temi chiave che ruotano attorno alle applicazioni dell’Intelligenza artificiale e alle trasformazioni che introduce nella società
Redazione Attualità
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Le previsioni

Altra notte fredda in Calabria: in Sila minime vicine allo zero, 1,5°C a Lorica. Venerdì torna il maltempo

Temperature minime ancora in calo nelle zone montane, con valori di poco superiori agli 0°C. Oggi prevalgono condizioni stabili, ma nelle prossime ore è atteso un peggioramento su tutta la regione
Salvatore Lia
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La sfida del futuro

«L’algoritmo non può diventare il nuovo direttore del personale»: Brunetta e la sfida dell’AI sul lavoro

Il presidente del Cnel interviene al forum promosso da Entopan: «La persona è il fine, l’ordine economico le resta subordinato». E avverte: «Nessuna black box. I lavoratori devono poter partecipare alla progettazione dei sistemi»
Francesco Graziano
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L'incontro

Rischio idrogeologico, Regione e prefetti fanno il punto sugli interventi previsti in Calabria

Alla Cittadella regionale illustrati il masterplan e le attività di manutenzione. Previsti nuovi incontri con i sindaci per definire le azioni di messa in sicurezza
Redazione
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Brusco abbassamento termico: a Soveria Mannelli termometro sceso a 7°

Giornata di condizioni buone su tutta la Provincia e temperature massime gradevoli

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Arriva l’aria fresca, crollano le temperature in Calabria: ecco quelle registrate durante la notte

Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche rimarranno stabili su tutta la regione con cieli che si manterranno prettamente sereni o al più poco nuvolosi
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A nove mesi dall’inaugurazione la Metropolitana di Catanzaro arranca ancora su un solo binario

A breve l’impresa costruttrice consegnerà anche la linea da e per Germaneto ma il sistema complessivo di gestione sembra ancora non esserci

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“Madre Terra” sbarca in Calabria: al via le riprese della nuova serie tv in onda su Canale 5 

La nuova serie sostenuta da Calabria Film Commission sarà girata per sei settimane tra Corigliano-Rossano, Copanello, Reggio Calabria, Palmi, Gerace e la Costa dei Gelsomini. Al centro una storia di origini, misteri e sentimenti
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Caro carburante, i trattori si preparano a scendere di nuovo in strada: domani giornata di mobilitazioni in Calabria