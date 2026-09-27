Catanzaro, dopo 5 anni apre il Parco Li comuni di Siano

L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Tre giorni di confronto promossi da Entopan, con il patrocinio gratuito del Centro di Alta Formazione Laudato Si’, con oltre 100 voci internazionali del mondo politico, diplomatico, accademico, aziendale e della Chiesa e più di 100 partecipanti.
La riflessione della giurista e bioeticista calabrese al forum AI4peace: «Il genoma umano è una responsabilità condivisa verso le persone, la specie e le generazioni future. Come possiamo governare la nuova frontiera del genome editing?»
Il sindaco ha espresso a nome della città la solida vicinanza e solidarietà al popolo cubano, sottolineando la sofferenza di una popolazione che da oltre sessant'anni subisce gli effetti del blocco economico e finanziario
Al forum promosso da Entopan l’ex presidente del Consiglio e commissario europeo per l’Economia richiama il ruolo dell’Europa: «Serve un governo pubblico dell’innovazione, senza dimenticare la dignità della persona e del lavoro»
A Simeri e Tiriolo l’evento promosso da Entopan mette a confronto istituzioni, imprese, ricerca e innovazione. Cicione: «Costruire un futuro armonico e sapiente». Maduli: «L’intelligenza artificiale non deve umiliare le qualità dell’uomo». Il sottosegretario Butti: «La Calabria non è ai margini, qui si sta sviluppando un ecosistema»
Il presidente della Regione al forum promosso da Entopan: «Anche nel Mediterraneo possono nascere hub capaci di creare ricchezza». E avverte: «Dobbiamo evitare che le piccole imprese subiscano l’ai divide»
Seconda giornata di appuntamenti per l’evento promosso da Entopan. Nuovo confronto tra rappresentanti di grandi aziende e istituzioni sui temi chiave che ruotano attorno alle applicazioni dell’Intelligenza artificiale e alle trasformazioni che introduce nella società
Il presidente del Cnel interviene al forum promosso da Entopan: «La persona è il fine, l’ordine economico le resta subordinato». E avverte: «Nessuna black box. I lavoratori devono poter partecipare alla progettazione dei sistemi»
La nuova serie sostenuta da Calabria Film Commission sarà girata per sei settimane tra Corigliano-Rossano, Copanello, Reggio Calabria, Palmi, Gerace e la Costa dei Gelsomini. Al centro una storia di origini, misteri e sentimenti