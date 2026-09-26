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Catanzaro tra presente e futuro, confronto con Mancuso

Incontro pubblico a Catanzaro organizzato dal vicepresidente della giunta regionale Filippo Mancuso, che smentisce un suo presunto passaggio a Fdi. Un dibattito sul presente e sul futuro della città, con uno sguardo alle prossime elezioni amministrative. 

26 settembre, 2026
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filippo mancuso · Catanzaro
ULTIMA ORA
L’iniziativa

Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce "Oltre": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili

L'assessore regionale al welfare Straface ha evidenziato come il fenomeno della violenza di genere sia in crescita: «Oltre 1.300 le richieste di aiuto registrate dal numero nazionale 1522»
Redazione
Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce \"Oltre\": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili\n
Fiammata africana

Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo a Reggio

L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Redazione
Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo\u00A0a Reggio\n
il riconoscimento

Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne gratitudine aperto alla cittadinanza»

Fiorita: «Un protagonista del nostro tempo, capace di custodire e reinterpretare tradizioni e identità, facendosi ambasciatore della bellezza e della cultura calabrese sulla scena internazionale»
Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne\u00A0gratitudine aperto alla cittadinanza»\n
l’evento

Si chiude con grande partecipazione e contenuti la prima tappa di “Harmonic innovation: words of hope for a magnifica himanitas” 

Tre giorni di confronto promossi da Entopan, con il patrocinio gratuito del Centro di Alta Formazione Laudato Si’, con oltre 100 voci internazionali del mondo politico, diplomatico, accademico, aziendale e della Chiesa e più di 100 partecipanti.
redazione
Si chiude con\u00A0grande partecipazione\u00A0e contenuti la prima tappa di “Harmonic innovation: words of hope for a magnifica himanitas”\u00A0\n

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La riflessione della giurista e bioeticista calabrese al forum AI4peace: «Il genoma umano è una responsabilità condivisa verso le persone, la specie e le generazioni future. Come possiamo governare la nuova frontiera del genome editing?»
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Occhiuto: «La Calabria ha porti del sapere. L’intelligenza artificiale sia un volano, non un nuovo divario»

Il presidente della Regione al forum promosso da Entopan: «Anche nel Mediterraneo possono nascere hub capaci di creare ricchezza». E avverte: «Dobbiamo evitare che le piccole imprese subiscano l’ai divide»
Francesco Graziano
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Verde pubblico a Catanzaro: dal 1° ottobre il passaggio dei lavoratori Verdeidea alla partecipata

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