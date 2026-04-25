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24 ORE ALL NEWS

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Cronaca

Catanzaro in lutto, l’addio ad Anna e ai suoi piccoli Nicola e Giuseppe

25 aprile, 2026
ULTIMA ORA
Controlli

Stretta sui cantieri edili nel catanzarese, scoperti tre operai in nero: sanzioni per 100mila euro e attività sospese

Video – I carabinieri della stazione di Sellia Marina hanno rilevato numerose violazioni: cavi elettrici scoperti, rampe di scale senza parapetto, cassette di pronto soccorso vuote o con farmaci scaduti
Redazione
Stretta sui cantieri edili nel catanzarese, scoperti tre operai in nero: sanzioni per 100mila euro e attività sospese\n
Movida insicura

Soverato, interrotta serata in nota discoteca dove c’erano 4.000 persone invece che le 1.500 ammesse

Altro fine settimana segnato da irregolarità nei locali della costa catanzarese. In azione Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Asp, Siae e Ispettorato lavoro su direttive del Questore

Redazione
Soverato, interrotta serata in nota discoteca dove c’erano 4.000 persone invece che le 1.500 ammesse
Il Bollettino

Le condizioni di Maria Luce migliorano, si rafforza la speranza per la bimba di Catanzaro al Gaslini di Genova

La prognosi resta riservata ma la piccola di quasi 6 anni ricoverata in Terapia intensiva è stata estubata ed è stata sospesa la sedazione. I medici sono cautamente ottimisti e danno merito ai colleghi della Dulbecco di aver stabilizzato con efficacia la paziente
Redazione
Le condizioni di Maria Luce migliorano, si rafforza la speranza per la bimba di Catanzaro al Gaslini di Genova\n
Sequestro di droga

Non era zucchero a velo: cocaina nascosta nella “torta”, uomo arrestato a Pizzo dopo un controllo della polizia

Gli agenti delle Squadre mobili di Vibo Valentia e Catanzaro hanno fermato un’auto nei pressi dello svincolo dell’Angitola. Prima il ritrovamento di sette involucri sotto la tappezzeria della vettura, poi la scoperta di 205 grammi occultati in mezzo ai profiteroles
Redazione
Non era zucchero a velo:\u00A0cocaina nascosta nella “torta”, uomo arrestato a Pizzo dopo un controllo della polizia\n

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Concessioni, nessuna garanzia per i lavoratori

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Violenza sulle donne, evento Anci a Catanzaro

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Notte chiara, un libro per custodire la speranza

25 aprile 2026
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Cronaca

Controlli sul lavoro: a Sellia Marina cantiere irregolare e tre lavoratori in nero

27 aprile 2026
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Concessioni, nessuna garanzia per i lavoratori

27 aprile 2026
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Violenza sulle donne, evento Anci a Catanzaro

27 aprile 2026
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25 aprile 2026
Ore 10:59
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Cronaca

Controlli sul lavoro: a Sellia Marina cantiere irregolare e tre lavoratori in nero

27 aprile 2026
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Economia e Lavoro

Concessioni, nessuna garanzia per i lavoratori

27 aprile 2026
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Società

Violenza sulle donne, evento Anci a Catanzaro

27 aprile 2026
Ore 12:37
Violenza sulle donne, evento Anci a Catanzaro
La denuncia

Bare da giorni in attesa di sepoltura al cimitero del quartiere Santa Maria

A farsi interprete della questione il consigliere comunale Costanzo

Redazione
Bare da giorni in attesa di sepoltura al cimitero del quartiere Santa Maria
I funerali

Catanzaro in lutto, l’addio ad Anna e ai suoi piccoli Nicola e Giuseppe: «Ferita incancellabile nel cuore»

Alla basilica dell’Immacolata si sono celebrati i funerali delle tre vittime. Presenti anche i rappresentanti delle autorità locali. Nella sua omelia l’arcivescovo Maniago ha evidenziato il valore del silenzio. «Costruire società dove sia sempre più difficile sentirsi soli»
Luana Costa
Catanzaro in lutto, l’addio ad Anna e ai suoi piccoli Nicola e Giuseppe:\u00A0«Ferita incancellabile nel cuore»\n
Controlli nel Soveratese

Davoli, carenze igienico-sanitarie in un panificio: multa da 10mila euro e sequestro di 360 chili di prodotti non conformi

Per il gestore è scattata anche la sospensione dell’attività. I controlli portati avanti dai carabinieri e dal Nas
Redazione
Davoli, carenze igienico-sanitarie in un panificio: multa da 10mila euro e sequestro di 360 chili di prodotti non conformi\n
Dolore infinito

Domani l’ultimo saluto ad Anna Democrito e ai piccoli Nicola e Giuseppe: lutto cittadino a Catanzaro

I funerali previsti alle 17 nella Basilica dell’Immacolata. L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza anche in occasione di eventi  a osservare un minuto di silenzio nel corso della giornata
Redazione Cronaca
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La sentenza

Vince la causa al Tribunale del lavoro ma l’Asp di Catanzaro non la esegue, diffidata l’azienda per «comportamento omissivo»

Si tratta dell’attribuzione dell’incarico di funzione del dipartimento salute mentale e dipendenze. La sentenza è stata notificata ed è immediatamente esecutiva: «Situazione di totale illegalità»
Redazione
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Il gesto

Tragedia a Catanzaro: in curva Capraro 15 minuti senza cori e bandiere contro lo Spezia. Solo silenzio «in segno di rispetto»

Una scelta simbolica degli ultras giallorossi che unisce sport e dolore collettivo nel giorno del lutto cittadino. Il comunicato degli UC
Giampaolo Cristofaro
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gioco d’azzardo

Esercizio abusivo di sala giochi: sanzionati i proprietari di due circoli privati frequentati da soggetti con precedenti

Sono state eseguite verifiche amministrative da parte della Polizia nei confronti di due circoli privati situati nella città di Catanzaro e nel quartiere marinaro
Redazione
Esercizio abusivo di sala giochi: sanzionati i proprietari di due circoli privati frequentati da soggetti con precedenti\n
Immane tragedia

Catanzaro in lutto, allestita la camera ardente per Anna Democrito e i piccoli Nicola e Giuseppe

Dolore e silenzio nella casa funeraria dove questa mattina sono arrivate le tre salme. Domani l’ultimo saluto con i funerali previsti alle 17
Luana Costa
Catanzaro in lutto, allestita la camera ardente per\u00A0Anna Democrito\u00A0e i piccoli Nicola e Giuseppe\n
Primi riscontri

Tragedia di Catanzaro, l’autopsia conferma la dinamica: la mamma e i figli precipitati insieme dal balcone di casa

Esclusa quindi la versione secondo cui la donna avrebbe lanciato nel vuoto i figli prima di uccidersi. Stamani l’allestimento della camera ardente, domani l’ultimo saluto ad Anna e ai piccoli Giuseppe e Nicola
Redazione
Tragedia di Catanzaro, l’autopsia conferma la dinamica: la mamma e i figli precipitati insieme dal balcone di casa\n
Il ricordo

La tragedia di Catanzaro: «Anna era stanca». Catechista, amata dai bambini della parrocchia, poi il buio del salto con i tre figli

Una ruolo attivo in chiesa e la fede come ancora di salvezza, fin quando qualcosa non si è interrotto. Don Vincenzo Zoccoli tratteggia il ritratto della 46enne che qualche notte fa ha deciso di porre fine alla sua vita portando con sé i suoi piccoli
Luana Costa
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Triste addio

Si lancia nel vuoto con i figli, sabato a Catanzaro i funerali della 46enne e dei due bimbi morti insieme a lei

La città si prepara all’ultimo saluto ad Anna Democrito e ai piccoli Nicola e Giuseppe, di 4 anni e 4 mesi. Domattina l’allestimento della camera ardente
Redazione Cronaca
Si lancia nel vuoto con i figli, sabato a Catanzaro i funerali della 46enne e dei due bimbi morti insieme a lei\n
Aggrappata alla vita

La piccola Maria Luce ricoverata a Genova, il primario: «Sottoposta a sofisticati monitoraggi»

A parlare è direttore del Dipartimento emergenza e terapia intensiva del Gaslini: «Sarebbe sciocco fare previsioni, quello che noi possiamo fare è mantenere delle condizioni di stabilità ottimali»
Redazione Attualità
La piccola Maria Luce ricoverata a Genova, il primario: «Sottoposta a sofisticati monitoraggi»\n
Grande dolore

Tragedia a Catanzaro, oggi l’autopsia sulla donna e sui bimbi. Il marito è a Genova con la figlia sopravvissuta

Lo ha disposto la Procura di Catanzaro nell’ambito dell’indagine al momento senza indagati. Il padre dei piccoli è al Gaslini dove è ricoverata Maria Luce
Luana Costa
Tragedia a Catanzaro, oggi l’autopsia sulla donna e sui bimbi.\u00A0Il\u00A0marito è a Genova con la figlia sopravvissuta\n
La veglia

«Solare e generosa, ma portava il suo dolore dentro»: Catanzaro si stringe in preghiera per mamma Anna e i suoi bimbi

Ieri sera una veglia organizzata dalla parrocchia che la 46enne frequentava: «La gente, quando li vedeva arrivare a messa, sorrideva perché era felice di vedere una famiglia così»
L.C.
«Solare e generosa, ma portava il suo dolore dentro»: Catanzaro si stringe in preghiera per mamma Anna e i suoi bimbi\n
Speranza accesa

Arrivata al Gaslini di Genova la bimba di 6 anni coinvolta nella tragedia di Catanzaro: è ricoverata in Terapia intensiva

Il trasferimento è avvenuto nella notte: i sanitari del presidio ligure hanno raggiunto la Calabria per prendere in carico la piccola e accompagnarla in condizioni di sicurezza. La prognosi è riservata
Salvatore Bruno
Arrivata al Gaslini di Genova la bimba di 6 anni coinvolta nella tragedia di Catanzaro: è ricoverata in Terapia intensiva\n
Tragedia immane

Si lancia nel vuoto insieme ai tre figli, il Comune: «Non era un caso noto ai servizi sociali, disarmati di fronte a tanto dolore»

L’amministrazione si unisce al cordoglio della famiglia. L’assessore alle Politiche sociali Nunzio Belcaro: «Nessun riscontro nei nostri uffici». Il sindaco: «Disagio invisibile, staremo vicini al padre»
Luana Costa
Si lancia nel vuoto insieme ai tre figli, il Comune: «Non era un caso noto ai servizi sociali, disarmati di fronte a tanto dolore»\n\n\n
Ore di attesa

Tragedia a Catanzaro, la piccola sopravvissuta raggiungerà il Gaslini con un volo militare: a bordo i medici dell’ospedale genovese

La decisione di trasferimento è maturata a seguito del confronto clinico intercorso tra i professionisti delle due strutture. Si punta a garantire alla bambina la migliore continuità delle cure
Redazione Cronaca
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L’incidente

Lamezia, scoppia una caldaia installata sul balcone: lievemente ferito un minore

Sul posto i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento e verifica della sicurezza dei luoghi. In corso accertamenti
Redazione
Lamezia, scoppia una caldaia installata sul balcone: lievemente ferito un minore\n
Il bollettino medico

Tragedia a Catanzaro, le condizioni della piccola Maria Luce «sono critiche ma stabilizzate»

Il primario ha parlato di prognosi riservata per la bambina sopravvissuta ora ricoverata in Rianimazione. Questa sera sarà trasferita al Gaslini di Genova
Redazione Cronaca
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Ore disperate

Maria Luce lotta per la vita, la bambina sopravvissuta sarà trasferita a Genova: è in gravissime condizioni

La piccola lanciata nel vuoto dalla madre è stata sottoposta a un delicato intervento al Pugliese durato oltre due ore: presentava una lesione dell'aorta toracica e gravi danni al fegato e alla milza. Ora è in Rianimazione
Redazione Cronaca
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Chirurgia Apparato digerente: col prof. Ammendola AOU Dulbecco di Catanzaro ai vertici mondiali