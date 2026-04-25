Catanzaro in lutto, l’addio ad Anna e ai suoi piccoli Nicola e Giuseppe

Video – I carabinieri della stazione di Sellia Marina hanno rilevato numerose violazioni: cavi elettrici scoperti, rampe di scale senza parapetto, cassette di pronto soccorso vuote o con farmaci scaduti
Altro fine settimana segnato da irregolarità nei locali della costa catanzarese. In azione Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Asp, Siae e Ispettorato lavoro su direttive del Questore
La prognosi resta riservata ma la piccola di quasi 6 anni ricoverata in Terapia intensiva è stata estubata ed è stata sospesa la sedazione. I medici sono cautamente ottimisti e danno merito ai colleghi della Dulbecco di aver stabilizzato con efficacia la paziente
Gli agenti delle Squadre mobili di Vibo Valentia e Catanzaro hanno fermato un’auto nei pressi dello svincolo dell’Angitola. Prima il ritrovamento di sette involucri sotto la tappezzeria della vettura, poi la scoperta di 205 grammi occultati in mezzo ai profiteroles
Alla basilica dell’Immacolata si sono celebrati i funerali delle tre vittime. Presenti anche i rappresentanti delle autorità locali. Nella sua omelia l’arcivescovo Maniago ha evidenziato il valore del silenzio. «Costruire società dove sia sempre più difficile sentirsi soli»
Esclusa quindi la versione secondo cui la donna avrebbe lanciato nel vuoto i figli prima di uccidersi. Stamani l’allestimento della camera ardente, domani l’ultimo saluto ad Anna e ai piccoli Giuseppe e Nicola
Una ruolo attivo in chiesa e la fede come ancora di salvezza, fin quando qualcosa non si è interrotto. Don Vincenzo Zoccoli tratteggia il ritratto della 46enne che qualche notte fa ha deciso di porre fine alla sua vita portando con sé i suoi piccoli
Il trasferimento è avvenuto nella notte: i sanitari del presidio ligure hanno raggiunto la Calabria per prendere in carico la piccola e accompagnarla in condizioni di sicurezza. La prognosi è riservata
L’amministrazione si unisce al cordoglio della famiglia. L’assessore alle Politiche sociali Nunzio Belcaro: «Nessun riscontro nei nostri uffici». Il sindaco: «Disagio invisibile, staremo vicini al padre»
La piccola lanciata nel vuoto dalla madre è stata sottoposta a un delicato intervento al Pugliese durato oltre due ore: presentava una lesione dell'aorta toracica e gravi danni al fegato e alla milza. Ora è in Rianimazione