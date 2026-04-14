Nuova 106, casa-azienda sarà distrutta ad Andali: intervista a Cesarina Chiarelli

Secondo le indagini, l’associazione creava crediti d’imposta inesistenti. Sigilli anche al profitto del reato (1.6 milioni di euro), 5 immobili tra le provincie di Catanzaro e Venezia e 12 autoveicoli tra cui una Maserati
Le indagini hanno portato al sequestro preventivo per oltre 3 milioni per un profitto ipotizzato di 1,6 milioni di euro. Deferite 5 persone. I titoli erano riscattati presso diversi istituti di credito
Le imprese operanti a Rocca di Neto nel commercio all’ingrosso delle carni sono state svuotate e i beni aziendali distratti: tra il 2016 e il 2024 accumulati debiti erariali per 730mila euro. Per la procura «strategia spiccatamente criminale»
Un gruppo di persone è sceso in strada armato di mazze e bastoni per ostacolare l’intervento degli agenti. Un episodio particolarmente significativo che rappresenta la prima applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal decreto sicurezza
Nel 2012 nelle Preserre vibonesi lo scontro tra i clan Loielo ed Emanuele semina morte. Tra gli obiettivi c’è con ogni probabilità anche Domenico Tassone, ma a perdere la vita per errore è il 19enne di Soriano. Oggi le indagini riportano l’attenzione anche sulla tragedia di Filippo
Il ritrovamento è avvenuto lo scorso venerdì nei pressi di una abitazione. Gli agenti delle volanti in perlustrazione nell’area dopo aver ricevuto la segnalazione dei familiari che non sentivano il congiunto da tempo
Eseguito un ordine di esibizione documentale del procuratore Domenico Guarascio: verifiche degli investigatori su determine amministrative e documenti contabili. Gli indagati per ora restano 20: attesa per la decisione del gip sull’ex vice presidente della Provincia Fabio Manica