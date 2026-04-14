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24 ORE ALL NEWS

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Cronaca

Nuova 106, casa-azienda sarà distrutta ad Andali: intervista a Cesarina Chiarelli

14 aprile, 2026
ULTIMA ORA
Nel Catanzarese

Truffa sui bonus ristrutturazioni, lavori fantasma e crediti falsi per 3 milioni: 5 denunce e sequestri -NOMI

Secondo le indagini, l’associazione creava crediti d’imposta inesistenti. Sigilli anche al profitto del reato (1.6 milioni di euro), 5 immobili tra le provincie di Catanzaro e Venezia e 12 autoveicoli tra cui una Maserati
Redazione Cronaca
Truffa sui bonus ristrutturazioni,\u00A0lavori fantasma e crediti falsi per 3 milioni: 5 denunce e sequestri -NOMI\n
Operazione della Guardia di Finanza

Bonus edilizi per lavori mai eseguiti: imprenditore soveratese perno di una presunta associazione a delinquere

Le indagini hanno portato al sequestro preventivo per oltre 3 milioni per un profitto ipotizzato di 1,6 milioni di euro. Deferite 5 persone. I titoli erano riscattati presso diversi istituti di credito

Redazione
Bonus edilizi per lavori mai eseguiti: imprenditore soveratese perno di una presunta associazione a delinquere
Controlli nel Catanzarese

Cavalli destinati alla macellazione privi di tracciamento, scatta il sequestro a Petronà

Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare lo stato di salute degli equini al fine di ricostruire la filiera completa
Redazione
Cavalli destinati alla macellazione privi di tracciamento, scatta il sequestro a Petronà\n
Nucleo Carabinieri in azione

Scempio tra gli uliveti di Squillace: abbattute o estirpate senza titolo 250 piante

I militari hanno accertato le finalità lucrative sanzionando i responsabili delle due distinti circostanze per oltre 200 mila euro

Redazione
Scempio tra gli uliveti di Squillace: abbattute o estirpate senza titolo 250 piante

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Palazzo Bachelet

Raffaella Sforza nominata avvocato generale della Corte d’Appello di Catanzaro

Il Plenum del Csm ratifica la nomina della magistrata, oggi sostituto procuratore generale, al posto lasciato vacante da Beniamino Calabrese
Antonio Alizzi
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Operazione Borderland

Estorsione e rapina, la polizia esegue una condanna a 9 anni nei confronti di un residente di Sellia Marina

La pronuncia della Suprema Corte comporta anche il pagamento di una multa di 9mila euro e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. La misura nell’ambito dell’inchiesta contro i Trapasso
Redazione
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Il caso

Vedova con figlie disabili, l’avvocato Pitaro scrive al prefetto: «Sensibilizzi il Comune, a piano terra appartamento accessibile»

Le giovani incapaci a deambulare attendono da anni l’attribuzione di una soluzione abitativa idonea. Per il legale: «Drammatica lesione dei diritti di persone fragili»
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L’inchiesta

Omicidio Ceravolo, la svolta dopo 13 anni con l’arresto dei presunti autori: «Abbiamo restituito dignità al dolore della famiglia»

I dettagli dell’inchiesta che ha portato a 15 indagati illustrati dal procuratore di Catanzaro Salvatore Curcio in conferenza stampa: «Oggi è una gran bella giornata»
Luana Costa
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In manette

Ex dirigente penitenziario catanzarese arrestato a Catania: finisce la latitanza di Giuliano Gerardo Cardamone

Condannato a 10 anni per corruzione e concorso esterno alla mafia, è stato catturato a Librino dopo giorni di ricerche e monitoraggi sui familiari
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L’operazione

Blitz anti-’ndrangheta nel Vibonese: 15 indagati in sei regioni. Tra i reati contestati omicidio ed estorsione

Coinvolte anche le province di Catanzaro e Cosenza. L’operazione coordinata dalla Dda di Catanzaro
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Santa Maria

I Carabinieri riacciuffano due evasi dagli arresti domiciliari: lei torna in comunità, lui va in carcere

Diverse motivazioni hanno portato l’Autorità giudiziaria ad un diverso metro di punizione per lo stesso reato

Redazione
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L’inchiesta

Bancarotta fraudolenta, tre imprenditori arrestati nel Crotonese: sequestrate 6 società – NOMI  

Le imprese operanti a Rocca di Neto nel commercio all’ingrosso delle carni sono state svuotate e i beni aziendali distratti: tra il 2016 e il 2024 accumulati debiti erariali per 730mila euro. Per la procura «strategia spiccatamente criminale»  
Redazione Cronaca
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forze dell’ordine

Questura di Catanzaro, Vittorio La Torre è il nuovo dirigente della divisione Anticrimine

Il Questore Linares lo ha accolto ieri mattina e gli ha rivolto un saluto di benvenuto, augurandogli buon lavoro nel nuovo incarico
Redazione
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decreto sicurezza

Non si fermano all'Alt della Volanti, Ferro: "Plauso per il primo arresto in flagranza differita a Catanzaro"

Un gruppo di persone è sceso in strada armato di mazze e bastoni per ostacolare l’intervento degli agenti. Un episodio particolarmente significativo che rappresenta la prima applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal decreto sicurezza
Redazione cronaca
Non si fermano all'Alt della Volanti,\u00A0Ferro: \"Plauso per il primo arresto in flagranza differita a Catanzaro\"\n
diritti riconosciuti

Accolto il ricorso contro l’Asp di Catanzaro per l’incarico al Dipartimento Salute mentale di Nicoletta Cua

Alla professionista, rappresentata dal legale Francesco Pitaro, è stato riconosciuto il diritto a ricoprire l’incarico di funzione organizzativa 
Redazione
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Cronaca

Germaneto, in attesa dell’autopsia una pista precisa per identificare i resti umani

Il teschio e le ossa potrebbero appartenere ad un imprenditore catanzarese proprietario dell’abitazione e scomparso da mesi

Nico De Luca
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’Ndrangheta

«Mio fratello mi disse chi è stato»: nell’inchiesta Jerakarni la frase del pentito Loielo riapre la ferita dell’omicidio Ceravolo

Nel 2012 nelle Preserre vibonesi lo scontro tra i clan Loielo ed Emanuele semina morte. Tra gli obiettivi c’è con ogni probabilità anche Domenico Tassone, ma a perdere la vita per errore è il 19enne di Soriano. Oggi le indagini riportano l’attenzione anche sulla tragedia di Filippo
Alessia Truzzolillo
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Rogo nel Catanzarese

Vasto incendio tra Martirano e Conflenti: vigili del fuoco al lavoro dalla serata di ieri

L’intervento ha permesso di circoscrivere il rogo ed evitare il propagarsi verso le abitazioni vicine. Si attende l’invio di mezzi aerei
Redazione Cronaca
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Il caso

Resti umani ritrovati a Germaneto, la Procura apre un fascicolo: l’indagine dopo una denuncia di scomparsa

Il ritrovamento è avvenuto lo scorso venerdì nei pressi di una abitazione. Gli agenti delle volanti in perlustrazione nell’area dopo aver ricevuto la segnalazione dei familiari che non sentivano il congiunto da tempo
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Giornata bucolica

A Catanzaro mucche in Tangenziale, l’attraversamento dei bovini ha provocato disagi alla circolazione

Gli animali hanno percorso l’arteria dall’area nord al quartiere Mater Domini tra lo sconcerto degli automobilisti
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L’epilogo

'Ndrangheta, si costituiscono in carcere a Catanzaro i due ricercati sfuggiti al blitz dell’operazione Jerakarni

Fuga finita per Domenico Zannino e Michele Idà, ritenuti elementi di spicco dei clan di Gerocarne. Si sono consegnati nell’istituto di pena di Catanzaro accompagnati da un legale
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Discarica abusiva scoperta a Lamezia, rifiuti e rottami in area verde: scatta il sequestro

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L’imprenditore, Alberto Tiriolo, è accusato di gravi irregolarità amministrative nel fallimento della società. Sul caso dovrà pronunciarsi una nuova sezione della Corte d’Appello
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Eseguito un ordine di esibizione documentale del procuratore Domenico Guarascio: verifiche degli investigatori su determine amministrative e documenti contabili. Gli indagati per ora restano 20: attesa per la decisione del gip sull’ex vice presidente della Provincia Fabio Manica 
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