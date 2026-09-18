Konecta, i lavoratori chiedono risposte alla Regione
Vertenza Konecta. Mancano pochi mesi alla fine della cassa integrazione firmata ad aprile scorso e i lavoratori non hanno ancora notizie sul loro futuro. I sindacati si rivolgono alla Regione Calabria alla quale chiedono risposte certe.
Il prossimo 31 dicembre scadrà la cassa integrazione straordinaria che vede coinvolte circa 650 persone che oggi chiedono di avere risposte sul proprio futuro. Il sindacato si rivolge alla Regione: «Vuole ancora investire in questo progetto?»
Inizia il nostro viaggio alla scoperta delle quattro varianti progettuali messe sul tavolo del Dibattito Pubblico tra Anas, istituzioni e territorio per ridisegnare la Statale tra Reggio Calabria e Catanzaro. Partiamo dalla Variante 1: ben 140km a quattro corsie, 27 anni di lavori e una scommessa che sposta verso l’entroterra il futuro della viabilità
La regione è al 19° posto per retribuzioni, con una media di 28.400 euro. La mappa dei salari dal Pollino allo Stretto: Catanzaro prima, Crotone e Cosenza maglia nera nazionale. L'analisi del JP Geography Index
La regione sale a metà classifica nazionale grazie soprattutto alle performance delle due province. Crescono tessile, carta, macchinari e apparecchi elettrici, mentre arretrano agroalimentare, pelletteria e minerali
Canoni in calo del 6,2% a livello nazionale, pronti 73mila posti letto pubblici. Nel capoluogo calabrese i canoni per studenti sono tra i più bassi d’Italia. Solo Chieti offre prezzi inferiori. Milano resta irraggiungibile con 704 euro per una singola
L'ennesimo "no comment" della società lascia nell'incertezza i lavoratori dell'ex Abramo Customer Care. Legale e maestranze chiedono un intervento deciso della Regione Calabria, con il presidente Occhiuto, e del Ministero delle Imprese
L’analisi della Cgia fotografa una regione schiacciata dal divario con il Nord. Anche Crotone e Cosenza nelle ultime quattro posizioni nazionali per retribuzione annua. Pesano precarietà, stagionalità e sommerso
La rilevazione Codacons sui consumi fotografa profonde distanze tra Nord e Sud. Per la sola spesa alimentare nel capoluogo servono 149 euro, contro gli oltre 200 richiesti in diverse città settentrionali
Il turismo cresce nei dati ufficiali, ma sul territorio emergono ombre. Il racconto di un giovane gestore di un lido di Montepaone: «Pochi visitatori da fuori e Ferragosto è sembrato un giorno qualsiasi»
Buoni pasto a 8 euro, welfare per i pendolari, lavoro agile e progressioni. Gianluca Tedesco si congratula con l’assessore Montuoro: «Quando le proposte vengono ascoltate e si trasformano in misure concrete, è giusto riconoscerlo»