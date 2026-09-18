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Economia e Lavoro

Konecta, i lavoratori chiedono risposte alla Regione

Vertenza Konecta. Mancano pochi mesi alla fine della cassa integrazione firmata ad aprile scorso e i lavoratori non hanno ancora notizie sul loro futuro. I sindacati si rivolgono alla Regione Calabria alla quale chiedono risposte certe.

18 settembre, 2026
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konecta
ULTIMA ORA
La riunione

Catanzaro, via libera al bilancio della Camera di Commercio: «Confermata la solidità della gestione economica»

Disco verde dal Consiglio, già votato positivamente dalla giunta. Definiti anche gli indirizzi operativi per il triennio 2026/2028
Redazione
Catanzaro, via libera al bilancio della Camera di Commercio:\u00A0«Confermata la solidità della gestione economica»\n
La protesta

Tirocinanti ministeriali in scadenza, sit-in a Catanzaro: «Andremo con le tende davanti all’Usr»

A partire dall’1 agosto scadono i contratti. Il sindacato Usb ha chiesto un incontro in Prefettura per trasmettere un segnale a Roma, al ministero competente 
Luana Costa
Tirocinanti ministeriali in scadenza, sit-in a Catanzaro:\u00A0«Andremo con le tende davanti all’Usr»\n
saluto di benvenuto

Fiorita accoglie a Palazzo De Nobili le nuove figure professionali assunte nell'Ambito Territoriale Sociale di Catanzaro

Le nuove unità andranno a potenziare l'organico dell'ente capofila con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di tre anni
redazione
Fiorita accoglie a Palazzo De Nobili le nuove figure professionali assunte nell'Ambito Territoriale Sociale di Catanzaro\n
Vertenza infinita

Konecta, torna l’incubo dell’incertezza per centinaia di lavoratori. La Slc Cgil: «Aspettiamo una soluzione strutturale»

Il prossimo 31 dicembre scadrà la cassa integrazione straordinaria che vede coinvolte circa 650 persone che oggi chiedono di avere risposte sul proprio futuro. Il sindacato si rivolge alla Regione: «Vuole ancora investire in questo progetto?»
Mariassunta Veneziano
Konecta, torna l’incubo dell’incertezza per centinaia di lavoratori. La Slc Cgil: «Aspettiamo una soluzione strutturale»\n

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18 settembre 2026
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Economia e Lavoro

Konecta, i lavoratori chiedono risposte alla Regione

18 settembre 2026
Ore 19:14
Konecta, i lavoratori chiedono risposte alla Regione
L’approfondimento / 1

Nuova SS106, ecco la prima variante “Pedemontana” da 12,6 miliardi: opera faraonica o la strada che può cambiare il futuro dello Jonio reggino?

Inizia il nostro viaggio alla scoperta delle quattro varianti progettuali messe sul tavolo del Dibattito Pubblico tra Anas, istituzioni e territorio per ridisegnare la Statale tra Reggio Calabria e Catanzaro. Partiamo dalla Variante 1: ben 140km a quattro corsie, 27 anni di lavori e una scommessa che sposta verso l’entroterra il futuro della viabilità
Silvio Cacciatore
Nuova SS106, ecco la prima variante “Pedemontana” da 12,6 miliardi: opera faraonica o la strada che può cambiare il futuro dello Jonio reggino?\n
Il report

Stipendi, la Calabria è penultima in Italia ma Reggio conquista un primato nazionale sul potere d’acquisto

La regione è al 19° posto per retribuzioni, con una media di 28.400 euro. La mappa dei salari dal Pollino allo Stretto: Catanzaro prima, Crotone e Cosenza maglia nera nazionale. L'analisi del JP Geography Index
Carmelo Idà
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In crescita

Export, Vibo e Cosenza trainano la Calabria: 514 milioni nei primi sei mesi del 2026, giù Reggio e Crotone

La regione sale a metà classifica nazionale grazie soprattutto alle performance delle due province. Crescono tessile, carta, macchinari e apparecchi elettrici, mentre arretrano agroalimentare, pelletteria e minerali
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Il report

Pagamenti tra imprese, Calabria ultima: solo una su quattro salda i fornitori nei tempi

Catanzaro tra le peggiori province. Intanto la Pubblica amministrazione paga più rapidamente, ma il debito commerciale continua a crescere fino a 64,2 miliardi di euro
Redazione Economia
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I conti in tasca

Affitti universitari, Catanzaro tra le città più convenienti: una stanza costa 251 euro al mese

Canoni in calo del 6,2% a livello nazionale, pronti 73mila posti letto pubblici. Nel capoluogo calabrese i canoni per studenti sono tra i più bassi d’Italia. Solo Chieti offre prezzi inferiori. Milano resta irraggiungibile con 704 euro per una singola
Carmelo Idà
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I fondi

Lavori al Ceravolo, ultimo pagamento dalla Regione: al Comune di Catanzaro quasi 2 milioni

La somma arriva dopo le verifiche sulla rendicontazione dei lavori. Complessivamente riconosciuti 2,79 milioni sui 3 stanziati
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Vertenza Konecta, l’avvocato Pitaro: «Azienda irriguardosa, elusa la seconda richiesta del Prefetto»

L'ennesimo "no comment" della società lascia nell'incertezza i lavoratori dell'ex Abramo Customer Care. Legale e maestranze chiedono un intervento deciso della Regione Calabria, con il presidente Occhiuto, e del Ministero delle Imprese
Redazione
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Lavoro, Calabria ancora maglia nera: è ultima per produttività e salari. Vibo chiude la classifica italiana

L’analisi della Cgia fotografa una regione schiacciata dal divario con il Nord. Anche Crotone e Cosenza nelle ultime quattro posizioni nazionali per retribuzione annua. Pesano precarietà, stagionalità e sommerso
Redazione Economia
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Costo della vita

Dal carrello alla pizzeria, Catanzaro è tra le città più convenienti d’Italia: ecco il report

La rilevazione Codacons sui consumi fotografa profonde distanze tra Nord e Sud. Per la sola spesa alimentare nel capoluogo servono 149 euro, contro gli oltre 200 richiesti in diverse città settentrionali
Redazione Economia
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Bilanci estivi

La stagione dei lidi calabresi: «Pochi i turisti da fuori regione. In alcune località case in affitto a prezzi folli»

Il turismo cresce nei dati ufficiali, ma sul territorio emergono ombre. Il racconto di un giovane gestore di un lido di Montepaone: «Pochi visitatori da fuori e Ferragosto è sembrato un giorno qualsiasi»
Riccardo Montanaro
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Buone pratiche

Cinque lavoratori ex TIS assunti a tempo indeterminato dal Comune di Cicala

L’amministrazione del sindaco Falvo ha sfruttato la normativa nazionale che deroga le capacità degli Enti locali assieme ai benefici dei finanziamenti regionali

Redazione
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Fisco

Tasse invisibili, gli italiani pagano senza rendersene conto: in Calabria oltre un milioni di contribuenti

Sostituto d'imposta e consumi giornalieri nascondono il 95,7% del prelievo reale. Ma i lavoratori autonomi devono pagare per intero l’acconto Irpef dell’anno. L’analisi della Cgia
Carmelo Idà
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La conferenza stampa

Polo fieristico Colosimo: conferme e nuove date nel programma 2026-2027

Al Comune di Catanzaro l’assessora Furrer ed il direttore di Fondazione Politeama Pisano hanno presentato il calendario di eventi ad ampio respiro 

Nico De Luca
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Economia

Fondi per le imprese a Catanzaro: bandi da due milioni di euro per far nascere e rilanciare le attività nel centro e nei quartieri

Il Comune individua le aree ammesse ai due bandi della Strategia urbana integrata: 600mila euro per il centro storico e 1,4 milioni per le attività di Centro, Lido, Santa Maria e Gagliano
Redazione
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Emorragia inarrestabile, la Calabria continua a svuotarsi: Crotone e Reggio Calabria sul podio nazionale

L’esodo prosegue inarrestabile. Nei due capoluoghi calabresi in tre anni persi 16 residenti ogni mille abitanti. Male anche Catanzaro e Vibo Valentia. E i migranti regolari snobbano la nostra regione
Redazione Economia
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Tre livelli concentrici di azione: ecco il piano completo di rilancio per l’Albergo delle Fate

Il promotore del progetto, assieme ad altre idee per risollevare e promuovere l’economia della montagna calabrese, è l’avvocato Antonello Talerico

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L’espresso al bar è sempre più caro: a Bolzano il record di 1,51 euro, Catanzaro e Messina le più economiche

Nel capoluogo calabrese costa 1,08 euro. In 5 anni aumenti medi del 24%. In 11 città italiane l’espresso supera la soglia di 1,40 euro. Ecco la mappa dei rincari
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