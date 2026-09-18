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L'impegno della Camera penale per un carcere più umano

Altro tema caldo riguarda l’emergenza legata alle condizioni carceraria in Italia e in Calabria. Prende quota la mobilitazione della Camera penale di Catanzaro, tra le protagoniste di varie iniziative.

18 settembre, 2026
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carceri calabria
ULTIMA ORA
L’iniziativa

Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce "Oltre": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili

L'assessore regionale al welfare Straface ha evidenziato come il fenomeno della violenza di genere sia in crescita: «Oltre 1.300 le richieste di aiuto registrate dal numero nazionale 1522»
Redazione
Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce \"Oltre\": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili\n
Fiammata africana

Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo a Reggio

L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Redazione
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il riconoscimento

Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne gratitudine aperto alla cittadinanza»

Fiorita: «Un protagonista del nostro tempo, capace di custodire e reinterpretare tradizioni e identità, facendosi ambasciatore della bellezza e della cultura calabrese sulla scena internazionale»
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Il tributo

Catanzaro celebra il suo “O’ Rey”: svelata la statua di Massimo Palanca allo stadio Ceravolo

Inaugurata davanti alla biglietteria dello stadio l’opera che immortalare il leggendario numero 11 alla bandierina. L’assessore Battaglia e la vicesindaca Iemma: «Simbolo di un legame indissolubile con la città»
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Nel corso della sua carriera ha maturato una variegata esperienza, alternando incarichi di altissima rappresentanza, ruoli operativi e di comando territoriale
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La proposta di un sodalizio artistico tra i due maestri ha acceso una trepidante attesa nel mondo delle sette note, rimbalzando di bacheca in bacheca e catalizzando l’attenzione del pubblico
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Attesa da Nord-est aria più fredda capace di apportare un generale calo delle temperature, con valori al di sotto delle medie stagionali
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Il direttore generale della Rai Roberto Sergio: «LaC è una realtà straordinaria, racconta il territorio ma è aperta all’intero Paese»

Il dg del servizio pubblico televisivo e di San Marino RTV riconosce il valore dell’esperienza del network calabrese: «Racconta il territorio con il linguaggio del territorio, ma è aperta all’intero Paese». Poi l’idea: «Nord, Centro, Sud: perché non lavorare per essere dei federatori?»
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Occhiuto nomina un nuovo consulente, all’ex dg De Cello un incarico da esperto in programmazione finanziaria 

Il presidente della Regione ha firmato un dpgr a titolo gratuito. L’ex dipendente della Cittadella era andato di recente in pensione e sostituito da Stefania Bonaiuto
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Riparte “A Beautiful Mind”: sette laboratori e sportelli d’ascolto gratuiti per adolescenti e famiglie a Catanzaro

Da lunedì 14 settembre il centro diurno “Scommetti su di me” riapre tre pomeriggi a settimana, fino al 31 luglio 2027: sportelli di ascolto e laboratori gratuiti per ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 18 anni e per le loro famiglie
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L’Accademia di Belle Arti di Catanzaro si prepara a scegliere il nuovo direttore: urne aperte a fine mese

Si conclude il secondo mandato di Virgilio Piccari: «Sei anni meravigliosi in cui abbiamo dimostrato che anche una piccola Accademia può ottenere risultati nazionali e internazionali straordinari. Resto a disposizione del mio successore e della città».
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Convitto Galluppi: attività didattiche sospese il 18 e 19 settembre prossimi

A stabilirlo un’ordinanza sindacale adottata in concomitanza con “La Notte Piccante”
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Festa di San Rocco in Svizzera: tra devozione e sapori di Calabria, inaugurata la nuova statua del santo a Flums

La comunità dei vallefioritesi in Svizzera ha celebrato con straordinaria partecipazione la tradizionale festa in onore di San Rocco a Flums, segnando un momento di profonda unione, fede e condivisione culturale
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Dalle pagine social la lettera di Vincenzo Concolino che nel 2002 aprì la prima importante stazione di servizio tra Santa Maria e Lido

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