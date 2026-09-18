L'impegno della Camera penale per un carcere più umano
Altro tema caldo riguarda l’emergenza legata alle condizioni carceraria in Italia e in Calabria. Prende quota la mobilitazione della Camera penale di Catanzaro, tra le protagoniste di varie iniziative.
L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Inaugurata davanti alla biglietteria dello stadio l’opera che immortalare il leggendario numero 11 alla bandierina. L’assessore Battaglia e la vicesindaca Iemma: «Simbolo di un legame indissolubile con la città»
Il dg del servizio pubblico televisivo e di San Marino RTV riconosce il valore dell’esperienza del network calabrese: «Racconta il territorio con il linguaggio del territorio, ma è aperta all’intero Paese». Poi l’idea: «Nord, Centro, Sud: perché non lavorare per essere dei federatori?»
Da lunedì 14 settembre il centro diurno “Scommetti su di me” riapre tre pomeriggi a settimana, fino al 31 luglio 2027: sportelli di ascolto e laboratori gratuiti per ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 18 anni e per le loro famiglie
Si conclude il secondo mandato di Virgilio Piccari: «Sei anni meravigliosi in cui abbiamo dimostrato che anche una piccola Accademia può ottenere risultati nazionali e internazionali straordinari. Resto a disposizione del mio successore e della città».
La comunità dei vallefioritesi in Svizzera ha celebrato con straordinaria partecipazione la tradizionale festa in onore di San Rocco a Flums, segnando un momento di profonda unione, fede e condivisione culturale
Ingegneri dell’Azienda hanno illustrato i dettagli tecnici dei 4 possibili corridoi (uno pedemontano, uno costiero e due misti) ricevendo i primi pareri da parte degli stakeholders presenti o collegati in diretta
L’associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori afferente alla UIL guarda alle minacce come il caro vita, i costi energetici e di trasporto e l’esigenza di rafforzare la presenza sul territorio per intercettare i bisogni reali dei calabresi
In una nota il consigliere comunale sottolinea il valore dell’investimento e, allo stesso tempo, la necessità di accompagnare questa nuova fase con attenzione alla viabilità, ai servizi e alle esigenze dei residenti