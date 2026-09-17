Alzheimer e neurogenetica, verso cure personalizzate

Al centro di un incontro sono stati posti alcuni dei temi ritenuti prioritari dall’associazione: il contrasto alla mobilità sanitaria passiva, il potenziamento della specialistica territoriale, l’organizzazione della diagnostica per immagini e la riorganizzazione del sistema di emergenza-urgenza 118
Stop ai ricoveri da agosto. Le speranze sono ora affidate al concorso di Azienda Zero per 19 urologi: otto i posti destinati all’Asp di Catanzaro, l’obiettivo è riportare il reparto all’organico necessario per riprendere i ricoveri
Il 18 e 19 settembre, nell’Aula Magna C dell’Università di Catanzaro, la tredicesima edizione dell’appuntamento presieduto dalla professoressa Angela Sciacqua. Otto sessioni, letture e tavole rotonde su prevenzione, fragilità e continuità assistenziale
Azienda Zero registra un picco di candidature per i nuovi incarichi negli ospedali regionali: la maggior parte dei partecipanti è composta da giovani specializzandi. In arrivo anche bando per amministrativi: se ne cercano 41
Con l’arrivo delle ultime apparecchiature e il primo intervento effettuato, il “San Giovanni Paolo II” amplia l’offerta assistenziale per i pazienti cardiologici e vascolari. L’Asp di Catanzaro sottolinea che il percorso avviato nel 2023 entra ora nella fase finale, in attesa dell’autorizzazione regionale per il progetto di emodinamica itinerante
Prestigioso riconoscimento internazionale per la professoressa dell’Università Magna Graecia e dell’Aou Renato Dulbecco. La nomina rafforza anche la prospettiva di sviluppo della Cardiologia Pediatrica in Calabria
I responsabili delle Cardiologie in Calabria fanno chiarezza sul nuovo modello: «Per l’infarto acuto non cambia nulla. Per gli interventi programmati, invece, le équipe degli Hub raggiungeranno gli ospedali Spoke, riducendo trasferimenti e disagi»