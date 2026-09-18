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Sanità

Nuovi direttori generali, ecco le scelte della Giunta

La Regione ha rinnovato i vertici delle aziende sanitarie e ospedaliere nominando i direttori generali tra conferme e volti nuovi. Si tratta di designazioni che puntano a assicurare continuità alla governance, gli incarichi avranno infatti una durata di cinque anni.

18 settembre, 2026
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sanita calabria · direttori generali
ULTIMA ORA
In viale Crotone

Operativa la Continuità Assistenziale (ex Guardia medica) di Lido: giorni ed orari di apertura

Definito il trasferimento dai locali del Dopolavoro ferroviario a quelli dei Poliambulatori, più funzionali e moderni. Prevista una vigilanza attiva.

Nico De Luca
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Sanità

Medici anestesisti cercasi in Calabria: nuovo concorso per 40 posti, a Vibo e Reggio le maggiori carenze

Sarà preceduto da una procedura di mobilità. Negli ospedali e nelle Asp mancano medici per i reparti di radiodiagnostica (24) e neurologia (19 posti)
Luana Costa
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Medicina estetica in estate: tra consigli e trattamenti, parla l’esperta

VIDEO | Da Catanzaro, i suggerimenti della specialista Rosanna Catizzone, segretaria della Società Italiana di Medicina Estetica
Rossella Galati
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Sanità

Sanità Calabria, nominati i nuovi direttori generali: Carbone alla Dulbecco e Sestito all’Asp di Cosenza – TUTTI I NOMI

Torna da commissario all’Asp di Vibo Valentia Antonio Battistini. La casella lasciata vuota a Catanzaro è stata riempita da Maria Mariani
Luana Costa
Sanità Calabria, nominati i nuovi direttori generali: Carbone alla Dulbecco e\u00A0Sestito all’Asp di Cosenza –\u00A0TUTTI I NOMI\n

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Alzheimer: «Test non ancora disponibile, la ricerca va verso cure personalizzate»

In vista della Giornata mondiale parla la neurologa Colao, referente del Centro Diagnosi e Cure Demenze presso il Centro di Neurogenetica di Lamezia Terme

Nico De Luca
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Sanità, prosegue il confronto tra Azienda Zero e “La Tazzina della Legalità”

Al centro di un incontro sono stati posti alcuni dei temi ritenuti prioritari dall’associazione: il contrasto alla mobilità sanitaria passiva, il potenziamento della specialistica territoriale, l’organizzazione della diagnostica per immagini e la riorganizzazione del sistema di emergenza-urgenza 118
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La Società Italiana per lo Studio delle Cefalee riunirà i neurologi calabresi sotto la guida dei coordinatori scientifici Iannacchero e Trimboli

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L’emergenza

Urologia a Lamezia, gli allarmi ignorati e lo sconforto dei pazienti: «Era un fiore all’occhiello, ora è una scatola vuota»

Stop ai ricoveri da agosto. Le speranze sono ora affidate al concorso di Azienda Zero per 19 urologi: otto i posti destinati all’Asp di Catanzaro, l’obiettivo è riportare il reparto all’organico necessario per riprendere i ricoveri
Alessia Truzzolillo
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l’appuntamento

Anziani, cura e comunità: all’UMG il congresso regionale della Società di gerontologia e geriatria

Il 18 e 19 settembre, nell’Aula Magna C dell’Università di Catanzaro, la tredicesima edizione dell’appuntamento presieduto dalla professoressa Angela Sciacqua. Otto sessioni, letture e tavole rotonde su prevenzione, fragilità e continuità assistenziale
Redazione
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Sanità

Emergenza urgenza, meno della metà dei dipendenti dell’Asp di Cosenza accettano il passaggio ad Azienda Zero

L’ente di governance ha completato le procedure di acquisizione del personale. Più diffidenti i medici, più propensi a firmare i precari. Ecco in dettaglio tutti i profili
Luana Costa
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Verso la nomina dei nuovi vertici delle Asp calabresi, Simona Carbone in pole per la Dulbecco: attesa la decisione in giunta

La Regione ha già trasmesso all’Università la rosa con i tre possibili candidati. Resta invece aperta la partita all’Asp di Catanzaro, Vittorio Sestito in ballo anche a Cosenza
Luana Costa
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Verso le assunzioni

Sanità Calabria, boom di domande nei concorsi per anestesista e neurologo: 159 medici in corsa per 59 posti

Azienda Zero registra un picco di candidature per i nuovi incarichi negli ospedali regionali: la maggior parte dei partecipanti è composta da giovani specializzandi. In arrivo anche bando per amministrativi: se ne cercano 41
Luana Costa
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Sanità

Chirurgia cardiaca mini-invasiva: alla Dulbecco tecniche avanzate per curare il cuore

Il direttore di cardiochirurgia Mastroroberto spiega i vantaggi della 

cardiochirurgia mini-invasiva che utilizza incisioni molto più piccole e riduce i tempi di recupero

Redazione
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il calendario

Lotta al virus "West Nile", disinfestazione notturna nella Zona Ovest: le vie interessate e le raccomandazioni alla cittadinanza

Le zone interessate dall'intervento: Gagliano; Mater Domini; Cavita (anche C.da Casello); Rione De Filippis; Quartiere Fares e Via L. Della Valle; Viale Conti Falluc; Germaneto
Redazione
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il focus

Al via la XIV edizione del Corso di Management Medico Avanzato e di Politiche Sanitarie a Catanzaro

Il programma: nove moduli con esperti per affrontare le sfide della sanità moderna e delle politiche sanitarie
Redazione
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Sanità Calabria

Ospedale di Lamezia, operativa la sala di cardiologia interventistica: effettuati i primi interventi

Con l’arrivo delle ultime apparecchiature e il primo intervento effettuato, il “San Giovanni Paolo II” amplia l’offerta assistenziale per i pazienti cardiologici e vascolari. L’Asp di Catanzaro sottolinea che il percorso avviato nel 2023 entra ora nella fase finale, in attesa dell’autorizzazione regionale per il progetto di emodinamica itinerante
Redazione Sanità
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Nomine in vista

Asp Catanzaro, in scadenza Battistini che potrebbe tornare a Vibo. Aperti i giochi per le altre aziende sanitarie: i NOMI in campo

Prima del 22 settembre la giunta dovrà riunirsi per nominare un sostituto del generale. L’idea che circola in queste ore è l’avvicendamento ai vertici dell’Asp vibonese. 

Luana Costa
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I numeri

Sanità d’eccellenza a Catanzaro: nei laboratori della "Dulbecco" terapie personalizzate e 60mila preparazioni all’anno per oltre 2.600 pazienti

Diretto dalla dottoressa Adele De Francesco, il laboratorio di Farmacia Clinica garantisce cure ad altissima specializzazione, continuità assistenziale per l'Asp e formazione universitaria sul campo
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Nuovo bando

Concorsi in Calabria, al via il reclutamento nelle aziende sanitarie: 33 i profili ricercati, ecco quali

Nuove procedure centralizzate sono state bandite da Azienda Zero. L’iter sarà preceduto da un avviso di mobilità. Ecco gli enti a cui saranno destinate le figure
Luana Costa
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Prestigioso traguardo

Una calabrese nel cuore della cardiologia europea: Jolanda Sabatino eletta nel Nucleus Esc sulle cardiopatie congenite

Prestigioso riconoscimento internazionale per la professoressa dell’Università Magna Graecia e dell’Aou Renato Dulbecco. La nomina rafforza anche la prospettiva di sviluppo della Cardiologia Pediatrica in Calabria
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La lettera

«Passi da gigante? Si, ma verso il baratro: la mia esperienza con il Cup e con la ricollocazione ex Abramo»

La testimonianza di vita reale di una familiare di paziente oncologico e di lavoratrice precaria di fronte alla propaganda imperante della presidenza regionale

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La Presidente del Coordinamento per i servizi contro le dipendenze ratifica l’intervento dell’assessora regionale dopo alcune informazioni sulla mancanza di centri 

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Talerico: «Blocco AIFA, il primato della Dulbecco rischia di rimanere sulla carta»

Nota del consigliere comunale Talerico che “sgonfia” suo malgrado l’annuncio roboante arrivato dall’Università Magna Graecia di Catanzaro

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I responsabili delle Cardiologie in Calabria fanno chiarezza sul nuovo modello: «Per l’infarto acuto non cambia nulla. Per gli interventi programmati, invece, le équipe degli Hub raggiungeranno gli ospedali Spoke, riducendo trasferimenti e disagi»
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