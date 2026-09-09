La Cena Straordinaria, a tavola vince l'altruismo

L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Il report dell’Osservatorio sulla povertà educativa condotto da Con i bambini e Openpolis evidenzia le difficoltà della nostra regione, penultima in Italia davanti al Lazio. Fanalini di coda anche i capoluoghi di provincia Catanzaro e Cosenza
L’evento, che vedrà anche la presenza del sindaco Nicola Fiorita, è stato promosso dall’Associazione Amici dell’Università Cattolica, operante in Calabria con una rete di iscritti, di delegati e di assistenti in ogni diocesi
In linea con il calendario e con le ultime direttive dell’Azienda Sanitaria Provinciale, la prossima notte — tra lunedì 7 e martedì 8 settembre — si terrà il quinto intervento del nuovo ciclo di disinfestazione programmato
L’assessore all’Istruzione ha confermato che vi sono molti istituti che anticiperanno o rinvieranno l’inizio delle lezioni. La direttrice dell’Usr manda un augurio agli studenti: «Siate caparbi e determinati»
VIDEO | Nel suo atelier produce fibre, tessuti e abiti custodendo antiche tradizioni tessili. E continua a guardare al mondo senza lasciare la sua terra. Cosa ci ha detto nel format “L’intervista” in onda su LaC OnAir dalla suite aeroportuale di Lamezia Terme
Temperature record, siccità, alluvioni, erosione costiera e dissesto mettono sotto pressione territori ed economie. Servono investimenti strutturali su acqua, agricoltura, coste, boschi, energia e prevenzione