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Società

La Cena Straordinaria, a tavola vince l'altruismo

Si è tenuta con successo la terza edizione de "La Cena Straordinaria" che, a Catanzaro, ha riunito mille commensali attorno ad una stessa tavola nel segno della solidarietà.

9 settembre, 2026
ULTIMA ORA
L’iniziativa

Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce "Oltre": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili

L'assessore regionale al welfare Straface ha evidenziato come il fenomeno della violenza di genere sia in crescita: «Oltre 1.300 le richieste di aiuto registrate dal numero nazionale 1522»
Redazione
Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce \"Oltre\": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili\n
Fiammata africana

Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo a Reggio

L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Redazione
Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo\u00A0a Reggio\n
il riconoscimento

Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne gratitudine aperto alla cittadinanza»

Fiorita: «Un protagonista del nostro tempo, capace di custodire e reinterpretare tradizioni e identità, facendosi ambasciatore della bellezza e della cultura calabrese sulla scena internazionale»
Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne\u00A0gratitudine aperto alla cittadinanza»\n
L’indagine

Il divario digitale pesa sulla Calabria: solo il 27,2% delle scuole ha un’aula informatica

Il report dell’Osservatorio sulla povertà educativa condotto da Con i bambini e Openpolis evidenzia le difficoltà della nostra regione, penultima in Italia davanti al Lazio. Fanalini di coda anche i capoluoghi di provincia Catanzaro e Cosenza
Paolo Mazza
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Catanzaro, al Parco in migliaia per ritrovare slancio

8 settembre 2026
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info utili

Catanzaro, progetto “Una casa per tutti”: pubblicato l’elenco provvisorio degli ammessi e degli esclusi

L'iniziativa prevede l’erogazione di contributi fitto in favore di nuclei familiari a rischio di povertà o di esclusione sociale
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Seminario S. Pio X, incontro con il rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Elena Beccalli

L’evento, che vedrà anche la presenza del sindaco Nicola Fiorita, è stato promosso dall’Associazione Amici dell’Università Cattolica, operante in Calabria con una rete di iscritti, di delegati e di assistenti in ogni diocesi
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la decisione

Ondate di calore: il Comune di Catanzaro dispone l'uscita anticipata dalle scuole alle ore 13:00 dal 14 al 19 settembre

Ordinanza del sindaco Fiorita a tutela della salute degli studenti e del personale scolastico per far fronte alle elevate temperature meteorologiche
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Il consigliere comunale Antonio Barberio ringrazia i parroci e quanti hanno contribuito con dedizione alla realizzazione dell'iniziativa

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Ancora incerta la traiettoria della perturbazione atlantica che mette in dubbio l’arrivo anche di precipitazioni sul settore jonico

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Lanciato un appello dal Centro Trasfusionale di Lamezia Terme per la donazione
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L’arcivescovo di Catanzaro-Squillace ha aperto i lavori del percorso di formazione sociale dall’Arcidiocesi: Tutti quanti fanno politica, ma sono pochi quelli che sanno come farla»
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Catanzaro abbraccia la memoria di Annibale Battaglia. Iemma: «Medico simbolo di cura e umanità»

Lo storico professionista, punto di riferimento per l’intera comunità catanzarese, è venuto a mancare durante l’emergenza pandemica da Covid-19
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Lotta al West Nile, disinfestazione notturna: le vie interessate e le raccomandazioni alla cittadinanza

In linea con il calendario e con le ultime direttive dell’Azienda Sanitaria Provinciale, la prossima notte — tra lunedì 7 e martedì 8 settembre — si terrà il quinto intervento del nuovo ciclo di disinfestazione programmato
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Catanzaro Servizi, approvato il bilancio semestrale e nominati i nuovi organi sociali

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L’assessore all’Istruzione ha confermato che vi sono molti istituti che anticiperanno o rinvieranno l’inizio delle lezioni. La direttrice dell’Usr manda un augurio agli studenti: «Siate caparbi e determinati»
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