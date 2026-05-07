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Società

L'assessore regionale Straface visita Casapaese

Visita dell’Assessore regionale al welfare Pasqualina Straface a CasaPaese, nel comune di Cicala. Un' occasione per osservare da vicino un modello di cura che trasforma il territorio in medicina dell' anima.

7 maggio, 2026
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casapaese · pasqualina straface · cicala · Catanzaro
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L’intervista

Federica Piacentini, da Pavia a Catanzaro per apprendere i metodi della corretta alimentazione

La giovane pallavolista lombarda (capitana del Fasano in A2) frequenta un tirocinio pre-laurea nello studio del nutrizionista-dietologo Vincenzo Capilupi

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L’appuntamento è per domenica 17 maggio dalle 10 alle 18. I volontari saranno impegnati con musica, colori, giochi, palloncini, laboratori, un meraviglioso spettacolo, bolle di sapone
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Anticiclone in Calabria fino a martedì, da metà settimana tornano piogge e freddo: le previsioni

L’alta pressione garantirà cieli poco nuvolosi e tempo più stabile, ma gli ultimi aggiornamenti indicano l’arrivo di aria fredda dal Nord Europa con precipitazioni e temperature in calo
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L’ANNIVERSARIO

Caraffa ricorda l’onorevole Gennaro Miceli: la sua casa diventerà un museo della memoria politica

Nel cinquantenario della scomparsa, un convegno ne celebra il lascito istituzionale. La residenza di famiglia in piazza Skanderbeg aprirà le porte come centro culturale per le nuove generazioni
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