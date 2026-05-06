Catanzaro, tutto pronto per la tappa del giro d'Italia
Il 12 maggio la prima tappa italiana del Giro d'Italia partirà da Catanzaro: città in festa tra villaggio eventi, grandi campioni e una macchina organizzativa imponente: i dettagli nel corso di una conferenza stampa.
La sua firma è ormai di primo livello del panorama dello sport nazionale. Dal calcio giocato ai grandi eventi sportivi fino ai libri su Marco Pantani. I pronostici sui possibili protagonisti della Corsa rosa e la promessa di essere nella sua città per la prima tappa tutta italiana. E poi i giallorossi...
Calabresi senza pressioni di classifica, pugliesi costretti a fare risultato in una corsa salvezza ancora apertissima quando si è giunti ormai al 38° turno di campionato cadetto che è in programma l’8 maggio
Il 12 maggio la Catanzaro-Cosenza inaugura il capitolo italiano della corsa rosa, il giorno dopo ecco la Praia a Mare-Potenza. Scuole chiuse, strade rifatte e migliaia di tifosi attesi lungo il percorso
La squadra di Stranges chiude in vetta con 69 punti dopo il 6-1 al Rende, e conquista il pass per l’Eccellenza. Play out tra Cotronei e Rende, mentre retrocede l’Amantea. I verdetti dell’utlimo turno della regular season