A San Floro torna lo spettacolo del campo di girasoli

Tra gli interventi dell’iniziativa all’Unical anche quello del presidente del nostro gruppo editoriale: «Favorire l'intelligenza umana prima di quella artificiale». E sul ruolo dell’informazione locale: «Preservarla significa difendere la democrazia»
Francesco Stella, Giuseppe Perri, Irma Bucarelli e Maria Teresa Fragomeni protagonisti di una puntata speciale di «Buongiorno in Calabria»: storie diverse, stessa determinazione nel trasformare le fragilità in forza
A fine anno scadono gli affidamenti prorogati del settore. Aziende e sindacati attendono le decisioni della Cittadella, mentre cresce l’ansia per l’eventuale apertura del mercato a operatori esteri: in gioco il futuro di oltre 2.500 lavoratori
Il presidente: «L'internazionalizzazione delle imprese e la valorizzazione del tessuto produttivo locale sui mercati esteri rientrano, da sempre, tra i pilastri fondamentali della nostra mission istituzionale»
Risorse fino a 150mila euro per ciascun ente beneficiario (fino a 15mila abitanti) per progetti di manutenzione stradale immediatamente cantierabili. I fondi erogati nell’ambito del Piano regionale degli interventi micro-infrastrutturali per le comunità locali
Nonostante alcuni segnali positivi sul fronte economico, la fuga dei giovani resta la grande emergenza (160mila negli ultimi anni). Servono strategie concrete per consentire ai nostri ragazzi di restare e costruire il proprio domani qui
Il programma nazionale da circa 210 milioni punta alla rigenerazione e al rilancio economico di aree sottoutilizzate. La quota maggiore va alla provincia cosentina con tre Municipi ammessi, poi quelle di Vibo Valentia, Catanzaro e Reggio Calabria con un progetto ciascuno
Consegnato il cantiere per la messa in sicurezza del ponte Fiume Grande e del ponte sul Torrente Rivale. L’intervento punta a migliorare viabilità, collegamenti e sicurezza nell’area tirrenica catanzarese
L'analisi dei dati Istat elaborati dal Sole 24 Ore fotografa un fenomeno in costante crescita: il Sud perde laureati e manager mentre aumentano gli squilibri demografici e le prospettive si concentrano altrove
Il forno di Davoli, guidato da Anna e Salvatore Pittelli insieme alla madre Valeria, entra nel vertice nazionale dell’arte bianca. «Questo premio appartiene anche agli agricoltori, ai mugnai, alla nostra squadra e ai clienti che hanno creduto nella nostra visione»