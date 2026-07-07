Imaddine, il \"calabrese africano\" star del web

L'Università della Calabria, insieme all'Accademia di Belle Arti di Catanzaro e all'Università Uludağ di Bursa, partecipa a una nuova campagna di ricerca nell'antica Nicea per approfondire la conoscenza della basilica sommersa e della vasta area cimiteriale
Dopo il successo della prima edizione, torna il Festival letterario: cinque incontri con autori di rilievo nazionale per trasformare la lettura in un'occasione di dialogo, crescita culturale e partecipazione collettiva
Virgilio Piccari racconta la Calabria come paesaggio dell’ascolto. In mostra un percorso in bianco e nero che attraversa Monasterace come territorio della memoria, della luce e dell’attesa, dove il paesaggio si fa racconto visivo e il silenzio diventa materia viva
Mercoledì 8 luglio prende il via la decima edizione di "Uno Sguardo dalla Torre" con la presentazione del volume di Aurelio Musi dedicato al grande anatomista nato a Tarsia, precursore del metodo scientifico moderno
In programma quattro serate gratuite tra Santa Maria, Gagliano, Centro storico e Sant'Elia. Ospiti Giacomo Ferrara, Antonio De Matteo, Francesco Colella e Filippo Nigro, che accompagneranno il pubblico alla scoperta di grandi classici del cinema
Il prestigioso riconoscimento nazionale consacra la prima produzione della rinnovata compagnia calabrese e firmata da Aldo Conforto e Francesco Mazza. Il 7 agosto lo spettacolo sarà in scena al Teatro Comunale Cortesi di Sirolo.
Nel volume l'analisi di una figura poliedrica che ispirò Franklin e Bolivar. Se ne è discusso a Lamezia Terme in un incontro promosso dal Coa e dall'Aiga: focus su legalità, scuola e il nodo della magistratura
Il repertorio alternerà composizioni originali, standard della tradizione e un omaggio a John Coltrane e Miles Davis, lasciando però ampio spazio all'improvvisazione, all'ascolto reciproco e alla libertà creativa che rende ogni esibizione irripetibile
L'atteso appuntamento si rinnova con un'importante novità: la residenza d’arte contemporanea, in programma al Mabos dal 6 al 12 luglio, si sposterà lungo il corso del fiume Melito, in un’area dal forte carico simbolico legata alla figura di Gioacchino da Fiore
Un'esperienza straordinaria di riscoperta identitaria e fratellanza: la comunità arbëreshë rinsalda il legame secolare con le terre balcaniche tra canti tradizionali, la suggestiva valia e l'abbraccio istituzionale a Obiliq e Kruja
Stamani il video conclusivo del progetto proiettato in contemporanea nelle Università e Accademie straniere partner: da Göteborg a Salamanca e Alicante, da Tirana ad Algeri a Tolosa, il lavoro dell’Aba calabrese raggiunge il mondo
Partecipazione e riflessione alla serata promossa da ArciEqua e dal Comitato Catanzaro Pride. Performance collettive, drag show e musica hanno scandito un evento dedicato alle origini del movimento LGBTQIA+ e al ricordo delle vittime dell'odio