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Società

Imaddine, il "calabrese africano" star del web

Dal Benin ai social: la storia del ventenne Imaddine, diventato virale cantando brani della tradizione calabrese. Un viaggio di riscatto e accoglienza che ha commosso il web.

7 luglio, 2026
ULTIMA ORA
università e formazione

Università Magna Graecia: al via le immatricolazioni per l’anno accademico 2026/2027 ai corsi senza prova preselettiva

Da domani sarà possibile iscriversi ai Corsi di Laurea Scienze delle Investigazioni, Organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e private, Economia aziendale e Sociologia e Servizio Sociale
redazione
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Nel cuore della Bitinia

L'Unical scava nell'antica Nicea: al via la missione archeologica internazionale nella città del primo Concilio

L'Università della Calabria, insieme all'Accademia di Belle Arti di Catanzaro e all'Università Uludağ di Bursa, partecipa a una nuova campagna di ricerca nell'antica Nicea per approfondire la conoscenza della basilica sommersa e della vasta area cimiteriale
Redazione cultura
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Eventi

Legami di Carta, a Cardinale cinque appuntamenti con la grande letteratura: ecco il programma

Dopo il successo della prima edizione, torna il Festival letterario: cinque incontri con autori di rilievo nazionale per trasformare la lettura in un'occasione di dialogo, crescita culturale e partecipazione collettiva
Redazione
Legami di Carta, a Cardinale cinque appuntamenti con la grande letteratura: ecco il programma\n
esperienza sensoriale

Spettacolo giallo: a San Floro si riaccende la magia dei girasoli

VIDEO | All’azienda agricola Mulinum un’esperienza sensoriale unica per grandi e piccoli, che attira famiglie anche da fuori regione 
Rossella Galati
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7 luglio 2026
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Soverato saluta l'Intercity Roma-Reggio Calabria

6 luglio 2026
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7 luglio 2026
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il ritorno alle origini

“Un gelato a Zagarise”: il campione del mondo di gelateria Morrone apre un’attività nel suo paese d’origine

Il progetto è stato accolto con grande attenzione dal sindaco Domenico Gallelli fiero dei risultati raggiunti dal professionista che nell’ultimo ventennio ha reso grande il gelato artigianale italiano
redazione
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arti visive

Al San Giovanni di Catanzaro la mostra fotografica “Geografie possibili – Suoni nel silenzio”

Virgilio Piccari racconta la Calabria come paesaggio dell’ascolto. In mostra un percorso in bianco e nero che attraversa Monasterace come territorio della memoria, della luce e dell’attesa, dove il paesaggio si fa racconto visivo e il silenzio diventa materia viva
redazione
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Il libro

A Santa Caterina dello Ionio si riscopre Marco Aurelio Severino, il medico calabrese che rivoluzionò la scienza del Seicento

Mercoledì 8 luglio prende il via la decima edizione di "Uno Sguardo dalla Torre" con la presentazione del volume di Aurelio Musi dedicato al grande anatomista nato a Tarsia, precursore del metodo scientifico moderno
Redazione Cultura
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rassegna culturale

Quando la medicina torna a interrogare sé stessa: a Santa Caterina la presentazione del libro che racconta un rivoluzionario del Seicento

La rassegna "Uno Sguardo dalla Torre" partirà mercoledì 8 luglio con lapresentazione del volume "Il medico a rovescio. Marco Aurelio Severino nell'Europa del Seicento"
redazione
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Eventi

Schermi, il cinema itinerante su quattro ruote torna a Catanzaro

In programma quattro serate gratuite tra Santa Maria, Gagliano, Centro storico e Sant'Elia. Ospiti Giacomo Ferrara, Antonio De Matteo, Francesco Colella e Filippo Nigro, che accompagneranno il pubblico alla scoperta di grandi classici del cinema
Redazione
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Nei quartieri

Il cinema in piazza torna a Catanzaro, al via alla rassegna Schermi dall’8 all’11 luglio. Ecco il programma

La sesta edizione della rassegna multipiazza accende i quartieri della città tra grandi ospiti del cinema italiano, proiezioni all’aperto ed eventi speciali
Redazione
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La riflessione

"L'eresia antiprogressista: Giovanni Verga" conclude il primo segmento del ciclo di "Lett(erat)ure Eretiche" a Catanzaro

La rassegna torna, per l’ultimo appuntamento, giovedì 9 luglio alle 18.30, al Museo del Rock con il prof. Luigi La Rosa e la lettura su Verga e sul progresso
Redazione
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viva soddisfazione

Il Teatro di Calabria "Aroldo Tieri" vince il Premio Nazionale Franco Enriquez 2026 con “I Persiani” di Eschilo

Il prestigioso riconoscimento nazionale consacra la prima produzione della rinnovata compagnia calabrese e firmata da Aldo Conforto e Francesco Mazza. Il 7 agosto lo spettacolo sarà in scena al Teatro Comunale Cortesi di Sirolo.
Redazione
Il Teatro di Calabria \"Aroldo Tieri\" vince il Premio Nazionale Franco Enriquez 2026 con “I Persiani” di Eschilo\n
tra le pagine

Dalle riforme alla giustizia: l’attualità di Gaetano Filangieri nel libro di Michele Drosi

Nel volume l'analisi di una figura poliedrica che ispirò Franklin e Bolivar. Se ne è discusso a Lamezia Terme in un incontro promosso dal Coa e dall'Aiga: focus su legalità, scuola e il nodo della magistratura
Redazione
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l’appuntamento

Armonie D'Arte, al via la XXVI edizione con il grande jazz internazionale: il 3 luglio a Soverato l'unica data italiana estiva di Joe Lovato e Antonino Faraò

Il repertorio alternerà composizioni originali, standard della tradizione e un omaggio a John Coltrane e Miles Davis, lasciando però ampio spazio all'improvvisazione, all'ascolto reciproco e alla libertà creativa che rende ogni esibizione irripetibile
Redazione
Armonie D'Arte, al via la XXVI edizione con il grande jazz internazionale: il 3 luglio a Soverato l'unica data italiana estiva di Joe Lovato e Antonino Faraò\n\n\n
L’EVENTO

L’Essere e il Presagio: l'arte contemporanea ridisegna i boschi della Sila catanzarese con la nona edizione di "Sense"

L'atteso appuntamento si rinnova con un'importante novità: la residenza d’arte contemporanea, in programma al Mabos dal 6 al 12 luglio, si sposterà lungo il corso del fiume Melito, in un’area dal forte carico simbolico legata alla figura di Gioacchino da Fiore

Francesco Graziano
L’Essere e il Presagio: l'arte contemporanea ridisegna i boschi della Sila catanzarese con la nona edizione di \"Sense\"
Eventi

Magna Graecia Film Festival, Roberto Vecchioni ospite d'onore a Soverato

Il cantautore riceverà la Colonna d'Oro, dialogherà con Gianni Canova e presenterà in anteprima mondiale il documentario Corri, Roberto, corri
Redazione
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a passo lento

“Io passìo” apre l'estate tra Montepaone e Montauro: una passeggiata a ritmo lento tra musica, sapori e divertimento 

VIDEO | Obiettivo dell’iniziativa: contribuire all’affluenza dei visitatori durante i periodi della bassa stagione e proporre un modo nuovo per vivere il territorio
Rossella Galati
“Io passìo” apre l'estate tra Montepaone e Montauro: una passeggiata a ritmo lento tra musica, sapori e divertimento\u00A0\n
legame culturale

I fili d'oro della memoria: lo storico viaggio di "Shpresa jonë" da Vena di Maida al cuore del Kosovo e dell'Albania

Un'esperienza straordinaria di riscoperta identitaria e fratellanza: la comunità arbëreshë rinsalda il legame secolare con le terre balcaniche tra canti tradizionali, la suggestiva valia e l'abbraccio istituzionale a Obiliq e Kruja
Francesco Graziano
I fili d'oro della memoria: lo storico viaggio di \"Shpresa jonë\" da Vena di Maida al cuore del Kosovo e dell'Albania\n
turismo internazionale senior

Vacanze lente e d'altri tempi per un gruppo di pensionati svizzeri a Badolato

Tra borgo, mare, esperienze e sapori autentici, la presenza dei vacanzieri conferma la vocazione internazionale del borgo e la capacità del territorio di accogliere il turismo senior
redazione
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ricerca artistica internazionale

Performing si conclude con numeri da record e un nuovo ruolo internazionale per l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro

Stamani il video conclusivo del progetto proiettato in contemporanea nelle Università e Accademie straniere partner: da Göteborg a Salamanca e Alicante, da Tirana ad Algeri a Tolosa, il lavoro dell’Aba calabrese raggiunge il mondo
redazione
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vetrina internazionale

La Costa Ionica Catanzarese sulla guida turistica Lonely Planet con Badolato, Copanello e Soverato 

Il gigante globale dell’editoria di viaggio che dal 1972 guida i viaggiatori indipendenti di tutto il mondo ha acceso i riflettori sulla Costa Ionica Catanzarese
R. G.
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evento al femminile

Soverato, si chiude con successo il Festival di scrittura femminile “Donna vita libertà” 

VIDEO | La terza edizione della rassegna culturale ha trasformato Piazza Maria Ausiliatrice in uno spazio condiviso di relazioni tra libri e arti visive
Rossella Galati
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oltre lo spettacolo

Arte, memoria e diritti: a Catanzaro il Pride accende il Lido Mancuso nel ricordo di Stonewall, Mirko e Katy

Partecipazione e riflessione alla serata promossa da ArciEqua e dal Comitato Catanzaro Pride. Performance collettive, drag show e musica hanno scandito un evento dedicato alle origini del movimento LGBTQIA+ e al ricordo delle vittime dell'odio
redazione
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l’iniziativa

Catanzaro, il progetto “Strade di Velluto” porta l’arte inclusiva nel centro storico

L’esperienza proseguirà nei prossimi due weekend, trasformando ancora una volta la Piazza del Fazzari in uno spazio di incontro tra arte, inclusione e comunità
redazione
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Cavita, i residenti di via Manganelli e via Barlaam da Seminara lanciano l’allarme: «Basta degrado, servono interventi urgenti e concreti»

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